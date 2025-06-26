Макрон призвал Европу к перевооружению: Россия продолжает дестабилизировать наши границы

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европы к наращиванию оборонных усилий "перед лицом агрессивной России".

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Перед лицом агрессивной и ревизионистской России, которая продолжает дестабилизировать наши границы, Европа должна перевооружиться",- заявил глава Франции.

Макрон отметил, что в течение двухдневного саммита НАТО союзники подтвердили необходимость усиления оборонных усилий и укрепления европейского компонента в рамках Альянса.

"Эти усилия - наш долг перед самими собой: ради нашей безопасности, суверенитета и независимости",- сказал французский лидер.

Политик добавил, что Франция не ждала саммита, чтобы начать действовать в этом направлении - французский оборонный бюджет вырастет с нынешних 32 миллиардов евро до более 60 миллиардов евро после завершения двух программ развития оборонного сектора.

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Также Макрон подчеркнул важность поддержки Украины в ее борьбе с агрессией РФ.

"Украина, которая уже более трех лет борется с российским агрессором, должна оставаться нашим приоритетом. Ведь то, что происходит в Украине, непосредственно влияет на безопасность всего континента... Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил президент Франции.

Ранее сообщалось, что лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.

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