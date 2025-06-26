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Новости Безопасность Европы Угроза агрессии рф для Европы
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Макрон призвал Европу к перевооружению: Россия продолжает дестабилизировать наши границы

Макрон об угрозе со стороны РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Европы к наращиванию оборонных усилий "перед лицом агрессивной России".

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Перед лицом агрессивной и ревизионистской России, которая продолжает дестабилизировать наши границы, Европа должна перевооружиться",- заявил глава Франции.

Макрон отметил, что в течение двухдневного саммита НАТО союзники подтвердили необходимость усиления оборонных усилий и укрепления европейского компонента в рамках Альянса.

"Эти усилия - наш долг перед самими собой: ради нашей безопасности, суверенитета и независимости",- сказал французский лидер.

Политик добавил, что Франция не ждала саммита, чтобы начать действовать в этом направлении - французский оборонный бюджет вырастет с нынешних 32 миллиардов евро до более 60 миллиардов евро после завершения двух программ развития оборонного сектора.

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Также Макрон подчеркнул важность поддержки Украины в ее борьбе с агрессией РФ.

"Украина, которая уже более трех лет борется с российским агрессором, должна оставаться нашим приоритетом. Ведь то, что происходит в Украине, непосредственно влияет на безопасность всего континента... Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявил президент Франции.

Ранее сообщалось, что лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.

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Автор: 

Европа (1940) оборона (5252) россия (96420) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+2
Україна зараз головний форпост вашої оборони, то виділяйте хоча б 2% ВВП на це. І напряму, з повним контролем, інакше все розікрадуть уже на етапі відправлення платежу

Якщо кацапляндія ракетами вдарить по Парижу або Лондону, то там мародерство таке почнеться від чорних, що ефект як від ядерної атаки буде
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26.06.2025 00:10 Ответить
+1
Gut,.шєф..
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26.06.2025 00:26 Ответить
+1
Швидше поспішайте переозброюватись-наразі ваша стара зброя нам потрібна як повітря.
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26.06.2025 00:30 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Україна зараз головний форпост вашої оборони, то виділяйте хоча б 2% ВВП на це. І напряму, з повним контролем, інакше все розікрадуть уже на етапі відправлення платежу

Якщо кацапляндія ракетами вдарить по Парижу або Лондону, то там мародерство таке почнеться від чорних, що ефект як від ядерної атаки буде
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26.06.2025 00:10 Ответить
Gut,.шєф..
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26.06.2025 00:26 Ответить
Швидше поспішайте переозброюватись-наразі ваша стара зброя нам потрібна як повітря.
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26.06.2025 00:30 Ответить
Лідери НАТО - схвалили план різкого збільшення витрат на оборону в межах Західного альянсу до п'яти відсотків від валового внутрішнього продукту протягом наступного десятиліття, рішення, яке дало Трампу значну політичну перемогу.
Перехід до п'яти відсотків від валового внутрішнього продукту - 3,5 відсотка для основних військових витрат і 1,5 відсотка для інфраструктури, пов'язаної з обороною - відбудеться протягом наступних 10 років, але буде переглянуто в 2029 році, щоб забезпечити відповідність цих цілей загрозам, з якими стикається НАТО.
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26.06.2025 00:42 Ответить
Проте члени альянсу очікували чогось взамін - відданості Трампа статті 5 про самооборону НАТО.
Після оголошення Трампа запитали знову, чи стоятиме він зараз за статтею 5, враховуючи, що лідери НАТО погодилися збільшити військове фінансування.
"Я стою за цим, ось чому я тут, ось чому я тут," - сказав Трамп. "Якби я не стояв за цим, я б не був тут."
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26.06.2025 00:48 Ответить
Важним аспектом нового зобов'язання членів НАТО є включення військової допомоги Україні в 5-відсоткову квоту оборонних витрат.

"Союзники підтверджують свої тверді суверенні зобов'язання надавати підтримку Україні, безпека якої сприяє нашій, і з цією метою будуть враховувати прямих внесків на оборону України та її оборонну промисловість при підрахунку витрат союзників на оборону", - йдеться в підсумковій заяві саміту.
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26.06.2025 01:43 Ответить
)) нагадало "пам*яті герцена" - "***** розбудив макрона, макрон розгорнув міалітаркну агітацію!" )))
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26.06.2025 00:56 Ответить
Макрон ,єдине ,що добре робить-то ротом закликає,знатний кликун.😄
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26.06.2025 03:06 Ответить
24 червня 2025 року Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити спільні кроки у стратегії оборони України.
Обговорення зосередилося на можливості розширення повітряного флоту України за рахунок додаткових винищувачів Mirage 2000-5F, спільного виробництва та інвестицій в перехоплювальні дрони.
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26.06.2025 05:31 Ответить
Президент Макрон згадував у березні 2025 року про можливість передачі Україні літаків Mirage 2000 від "третіх країн, які їх використовують".

Франція не виключила ідею розширення передачі через ширшу коаліцію, але це залишається складним через обмежену кількість операторів Mirage і політичні обмеження.
Катар та ОАЕ поступово відмовляються від своїх Mirage 2000, які замінюються або скоро будуть замінені винищувачами Rafale.
Попри наявність літаків, їх дипломатичні зв'язки з Росією зменшують ймовірність участі.
Перу, Тайвань, Індія та Єгипет вважаються малоймовірними постачальниками через оперативні вимоги або плани зберегти чи посилити свої флоти Mirage.
Греція експлуатує Mirage 2000-5 і може стати кандидатом.
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26.06.2025 05:35 Ответить
Французькі ВПС продовжують експлуатувати варіанти Mirage 2000D та 2000-5F, маючи плани підтримувати 45 літаків Mirage разом із 180 Rafales до 2035 року.
Mirage 2000-5F, станом на 2025 рік, залишається перехоплювачем в активнiй французькiй службі.
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26.06.2025 05:45 Ответить
А ще, на місті Макрона, я б порадив країнам ЄС почати масову депортацію на їх їсторичні родіни так званих "біжінців" меркель з країн Близкого Сходу та Параші яки наводнили країни ЄС та вже склали для них не маленьку а реальну велику загрозу.
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26.06.2025 06:21 Ответить
Меркельша берлусконі та інші тогочасні привладні, чимало лайна завели в країни ЄС!! Це ж, не до себе в будинок!!?? Загадили вони, добряче ЄС!!
І ніякої відповідальності, за КРИВАВІ наслідки цих дій???
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26.06.2025 07:32 Ответить
 
 