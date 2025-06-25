Россия уже находится в состоянии гибридной войны с Западом, - Мерц

Европа, включая Германию, ежедневно сталкивается с агрессивными действиями России в новых формах, поэтому Москва, фактически, уже находится в состоянии войны с Западом - не конвенциональной, а гибридной.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил по результатам саммита НАТО в Гааге 25 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, Европа сталкиваются с атаками на сети передачи данных, повреждением и разрушением подводных кабелей в Балтийском море, дезинформацией, фейковыми новостями, генерируемыми искусственным интеллектом и тому подобное.

По его мнению, подобные действия уже являются частью гибридной войны.

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Канцлер также отметил, что такие методы имеют долгую историю - в российских террористических группах, разведслужбах, группировках, финансируемых и поддерживаемых Россией.

В ответ на эти угрозы, по словам Мерца, в Бундесвере создали четвертый вид вооруженных сил - Службу киберзащиты.

Мерц предложил всем государствам-партнерам в Европейском Союзе и НАТО теснее сотрудничать в области разведки, разведывательных служб и делиться своими выводами друг с другом, так как новая ситуация, новые вызовы требуют других форм и масштаба сотрудничества между союзниками.

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Относительно риска прямой атаки РФ на страны НАТО, Мерц отметил: "Существуют разные оценки относительно того, решится ли Россия испытать обороноспособность Альянса".

По его словам, это касается "не только Венгрии, но и, по крайней мере, одной другой страны Европейского Союза", но он не уточнил, о какой именно идет речь.

Политик также повторил, что хочет сделать Бундесвер "самой сильной конвенционной армией в ЕС" и заявил о готовности Германии взять на себя ведущую роль в европейской части НАТО.

"Для этого мы будем увеличивать расходы на оборону и усиливать нашу оборонную промышленность", - добавил Мерц.

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