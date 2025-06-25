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Новости Безопасность Европы Гибридная война россии
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Россия уже находится в состоянии гибридной войны с Западом, - Мерц

канцлер Германии Мерц

Европа, включая Германию, ежедневно сталкивается с агрессивными действиями России в новых формах, поэтому Москва, фактически, уже находится в состоянии войны с Западом - не конвенциональной, а гибридной.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил по результатам саммита НАТО в Гааге 25 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, Европа сталкиваются с атаками на сети передачи данных, повреждением и разрушением подводных кабелей в Балтийском море, дезинформацией, фейковыми новостями, генерируемыми искусственным интеллектом и тому подобное.

По его мнению, подобные действия уже являются частью гибридной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Коалиция желающих" проведет новую встречу в ближайшее время, - Мерц

Канцлер также отметил, что такие методы имеют долгую историю - в российских террористических группах, разведслужбах, группировках, финансируемых и поддерживаемых Россией.

В ответ на эти угрозы, по словам Мерца, в Бундесвере создали четвертый вид вооруженных сил - Службу киберзащиты.

Мерц предложил всем государствам-партнерам в Европейском Союзе и НАТО теснее сотрудничать в области разведки, разведывательных служб и делиться своими выводами друг с другом, так как новая ситуация, новые вызовы требуют других форм и масштаба сотрудничества между союзниками.

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Относительно риска прямой атаки РФ на страны НАТО, Мерц отметил: "Существуют разные оценки относительно того, решится ли Россия испытать обороноспособность Альянса".

По его словам, это касается "не только Венгрии, но и, по крайней мере, одной другой страны Европейского Союза", но он не уточнил, о какой именно идет речь.

Политик также повторил, что хочет сделать Бундесвер "самой сильной конвенционной армией в ЕС" и заявил о готовности Германии взять на себя ведущую роль в европейской части НАТО.

"Для этого мы будем увеличивать расходы на оборону и усиливать нашу оборонную промышленность", - добавил Мерц.

Также читайте: Рютте: Украина стала контрибутором безопасности НАТО и крупнейшим производителем оружия в Европе

Автор: 

россия (96420) Фридрих Мерц (168)


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Топ комментарии
+8
Мерц рулить правильно ❤️ , бо розумна Людина , а головне каже те шо вже є ...і це небеспечно , навіть для тиж руцких які живуть в Німеччині ,бо китайськоросійськім військовим, буде пох..кого їх пуля буде вбивати в Німеччині ... і це треба розуміти всім хто хоче жити ...в Україні 73% захотіли поржати в 19р. а сьогодні плачуть кривавими сльозми !!!...
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25.06.2025 19:42 Ответить
+3
Приємно чути притомну людину. Гер Мерц, розбудить у свому народі, який іздить на рожевих поні тельманівсько-штаззівсько-кдбшного заводу породи " Анжела Меркель", та пересадить його на бойового тевтонського скакуна.
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25.06.2025 20:08 Ответить
+2
Тут
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
А з огляду, що Rheinmetall починає спільно з нашим ВПК виробляти ракети
То тільки дурень не складе 2 і 2

Доречі погодься, що якось дивовижно наші беспілотники почали літати на відстань таурусу і мати аналогічну бойову частину

Як наслідок маємо
Генштаб підтвердив удар по російському заводу "Енергія"

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25.06.2025 20:24 Ответить
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https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=June+25%2c+2025+photo+of+the+Ukrainian+delegation+to+NATO&mid=CDD301471F32EB18C67DCDD301471F32EB18C67D&FORM=VIRE
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25.06.2025 19:40 Ответить
Лідери 5 країн НАТО та Зе за спільним столом з Рютте
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25.06.2025 19:41 Ответить
Вовка там промовляє -Трмапусіка немає
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25.06.2025 19:43 Ответить
Мерц рулить правильно ❤️ , бо розумна Людина , а головне каже те шо вже є ...і це небеспечно , навіть для тиж руцких які живуть в Німеччині ,бо китайськоросійськім військовим, буде пох..кого їх пуля буде вбивати в Німеччині ... і це треба розуміти всім хто хоче жити ...в Україні 73% захотіли поржати в 19р. а сьогодні плачуть кривавими сльозми !!!...
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25.06.2025 19:42 Ответить
Тауруси дай, правдоруб.
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25.06.2025 19:43 Ответить
А хто сказав , що він їх не дав.
Просто доки в ФША сидить пудель путіна не варто це афішувати
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
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25.06.2025 20:25 Ответить
Портнов це чий був гібрид?
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25.06.2025 19:53 Ответить
Слухай, Фрідріх -до яких пір будуть пустопорожні балачки? Де Тауруси?
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25.06.2025 20:02 Ответить
Тут
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
А з огляду, що Rheinmetall починає спільно з нашим ВПК виробляти ракети
То тільки дурень не складе 2 і 2

Доречі погодься, що якось дивовижно наші беспілотники почали літати на відстань таурусу і мати аналогічну бойову частину

Як наслідок маємо
Генштаб підтвердив удар по російському заводу "Енергія"

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25.06.2025 20:24 Ответить
Німеччина засекретить непередачу таурусів і введе санкції проти неробочого Північного потоку? Ой, санкції ж вже ввела.
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25.06.2025 20:42 Ответить
О, як так і знав ,що знайдеться якийсь підкацапний дурник який не складе 2+2
1) Ну вже ж тобі, дурбецелу, пояснили чому засекретили.
І що від цього лише почастішали удари по кацапським підприємствам

А тим часом
Rheinmetall, відомий німецький виробник зброї, активно співпрацює з українським оборонно-промисловим комплексом (ВПК). Компанія постачає зброю, але й налагодила виробництво в Україні.
Зокрема, йдеться про виробництво 155-мм артилерійських снарядів, бронетехніки та систем протиповітряної оборони

Cказав 'A' . кажи і 'Б'.
Знов твою дешеву маніпуляцію розкрили

2) Так, санкції проти потоку потрібні , бо пудель путіна трумп хотів відновити постачання газу по ньому
Ви ж , паскуди єврофобські, завжди скиглите , що ЄС ще й досі залишки газу від кацапії купує (завдяки Венгрії і Словакії ,але тим не меньш)
А тут чого ж ви проти . щоб була заборона транспортування газу по робочій гілці північного потоку ?
Ліцеміри ви підкацапні
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25.06.2025 21:21 Ответить
Ну мрійте далі. Це не заборонено.
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25.06.2025 21:16 Ответить
Знов у тебе нема чого фактам заперечити, дурненьке
Продовжуй шукати зраду там де її нема
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25.06.2025 21:22 Ответить
Ідіот АРТЕМ знову йде на х@й. І це незаперечний факт.
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25.06.2025 21:35 Ответить
Заістерила підкацапна сучк@. Кумедно
Ну-ну , не плач, що дядя Тьома знов вас **@лом у факти макав
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25.06.2025 21:50 Ответить
Приємно чути притомну людину. Гер Мерц, розбудить у свому народі, який іздить на рожевих поні тельманівсько-штаззівсько-кдбшного заводу породи " Анжела Меркель", та пересадить його на бойового тевтонського скакуна.
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25.06.2025 20:08 Ответить
Дійшло, хвала Господу.
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26.06.2025 00:49 Ответить
Так дайте Украине побольше Таурусов и гоните сцаными тряпками из ЕС и НАТО ************ пятую колонну Орбана с Фицо. Там место Украины, а не **********.
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26.06.2025 02:34 Ответить
 
 