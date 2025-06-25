Россия уже находится в состоянии гибридной войны с Западом, - Мерц
Европа, включая Германию, ежедневно сталкивается с агрессивными действиями России в новых формах, поэтому Москва, фактически, уже находится в состоянии войны с Западом - не конвенциональной, а гибридной.
Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил по результатам саммита НАТО в Гааге 25 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По его словам, Европа сталкиваются с атаками на сети передачи данных, повреждением и разрушением подводных кабелей в Балтийском море, дезинформацией, фейковыми новостями, генерируемыми искусственным интеллектом и тому подобное.
По его мнению, подобные действия уже являются частью гибридной войны.
Канцлер также отметил, что такие методы имеют долгую историю - в российских террористических группах, разведслужбах, группировках, финансируемых и поддерживаемых Россией.
В ответ на эти угрозы, по словам Мерца, в Бундесвере создали четвертый вид вооруженных сил - Службу киберзащиты.
Мерц предложил всем государствам-партнерам в Европейском Союзе и НАТО теснее сотрудничать в области разведки, разведывательных служб и делиться своими выводами друг с другом, так как новая ситуация, новые вызовы требуют других форм и масштаба сотрудничества между союзниками.
Относительно риска прямой атаки РФ на страны НАТО, Мерц отметил: "Существуют разные оценки относительно того, решится ли Россия испытать обороноспособность Альянса".
По его словам, это касается "не только Венгрии, но и, по крайней мере, одной другой страны Европейского Союза", но он не уточнил, о какой именно идет речь.
Политик также повторил, что хочет сделать Бундесвер "самой сильной конвенционной армией в ЕС" и заявил о готовности Германии взять на себя ведущую роль в европейской части НАТО.
"Для этого мы будем увеличивать расходы на оборону и усиливать нашу оборонную промышленность", - добавил Мерц.
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Просто доки в ФША сидить пудель путіна не варто це афішувати
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
А з огляду, що Rheinmetall починає спільно з нашим ВПК виробляти ракети
То тільки дурень не складе 2 і 2
Доречі погодься, що якось дивовижно наші беспілотники почали літати на відстань таурусу і мати аналогічну бойову частину
Як наслідок маємо
Генштаб підтвердив удар по російському заводу "Енергія"
1) Ну вже ж тобі, дурбецелу, пояснили чому засекретили.
І що від цього лише почастішали удари по кацапським підприємствам
А тим часом
Rheinmetall, відомий німецький виробник зброї, активно співпрацює з українським оборонно-промисловим комплексом (ВПК). Компанія постачає зброю, але й налагодила виробництво в Україні.
Зокрема, йдеться про виробництво 155-мм артилерійських снарядів, бронетехніки та систем протиповітряної оборони
Cказав 'A' . кажи і 'Б'.
Знов твою дешеву маніпуляцію розкрили
2) Так, санкції проти потоку потрібні , бо пудель путіна трумп хотів відновити постачання газу по ньому
Ви ж , паскуди єврофобські, завжди скиглите , що ЄС ще й досі залишки газу від кацапії купує (завдяки Венгрії і Словакії ,але тим не меньш)
А тут чого ж ви проти . щоб була заборона транспортування газу по робочій гілці північного потоку ?
Ліцеміри ви підкацапні
Продовжуй шукати зраду там де її нема
Ну-ну , не плач, що дядя Тьома знов вас **@лом у факти макав