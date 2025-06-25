"Коалиция желающих" проведет новую встречу в ближайшее время, - Мерц

В ближайшие дни в формате видеоконференции состоится встреча Коалиции желающих.

Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц на брифинге после завершения саммита НАТО, передает "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"По инициативе нескольких государств НАТО в ближайшие дни состоится еще одна видеоконференция этой так называемой Коалиции желающих", - сказал политик.

Мерц отметил, что обещанная помощь Украине поступает из многих стран и регионов мира.

Говоря о том, что на саммите не было принято никаких решений по Украине - например, конкретных обязательств, или не возобновлено обещание относительно членства, Мерц заверил, что президент Украины Владимир Зеленский "знает, что нам не нужно принимать здесь никаких новых решений, но что мы безоговорочно поддерживаем эту избитую войной страну".

По словам канцлера ФРГ, нынешний саммит НАТО стал еще одним существенным знаком поддержки, и в заключительной декларации все члены Альянса обязуются продолжать поддерживать Украину. В конце концов, как отметил Мерц, увеличение расходов на оборону позволяет Альянсу продолжать поддерживать не только свои армии, но и Украину.

"Мы договорились предоставить Украине 40 миллиардов евро в 2024 и 2025 годах. Надеюсь, что мы сможем достичь такого уровня и в этом году",- сказал глава немецкого правительства.

Он добавил, что обязательства по помощи Украине координируются между государствами-членами НАТО и за их пределами.

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Относительно членства Украины в НАТО, Мерц сказал, что пока этот вопрос не стоит на повестке дня.

"Это даже не может быть на повестке дня, потому что НАТО не принимает государства-члены, которые сейчас ведут войну на своей территории. Поэтому сегодня не было абсолютно никакой причины выходить за рамки того, что уже было решено, и снова обсуждать это", - заявил канцлер Германии.

Напомним, что 24 и 25 июня в Гааге проходит саммит стран НАТО.

Ранее сообщалось, что лидеры государств НАТО согласовали итоговую декларацию, по которой обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП своей страны на основные оборонные нужды.

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