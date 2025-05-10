Макрон анонсировал новые встречи "Коалиции желающих" в течение следующих недель

В течение следующих нескольких недель состоятся новые встречи в рамках "Коалиции желающих", на которых обсудят вопросы дальнейшей помощи Украине и укрепления украинской армии.

Об этом заявил по итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ.

"Дополнительно к прекращению огня, для того, чтобы готовиться к длительному миру, мы готовы продумать на долговременную перспективу, как подготовить финансирование для Украины. И обеспечить устойчивые гарантии и модель армии Украины, которая могла бы противостоять возможной атаке в будущем. Также мы обдумаем развертывание сил страховки для обеспечения гарантий", - подчеркнул он.

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По словам Макрона, по состоянию на сейчас партнеры не имеют конкретной формы работы военного контингента в Украине, поскольку их мандат "будет зависеть от хода дискуссий" о прекращении огня.

В то же время премьер Британии Кир Стармер добавил, что если в Украине не будет присутствовать иностранный контингент, Путин скорее всего нарушит договоренности.

Встреча Коалиции желающих 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

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