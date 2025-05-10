Макрон анонсував нові зустрічі "Коаліції охочих" упродовж наступних тижнів

Упродовж наступних кількох тижнів відбудуться нові зустрічі в межах "Коаліції охочих", на яких обговорять питання подальшої допомоги Україні та зміцнення української армії.

Про це заявив за підсумками зустрічі президент Франції Емманюель Макрон, передає Цензор.НЕТ.

"Додатково до припинення вогню, для того, щоб готуватися до тривалого миру, ми готові продумати на довготривалу перспективу, як підготувати фінансування для України. І забезпечити стійкі гарантії та модель армії України, яка б могла протистояти можливій атаці в майбутньому. Також ми обміркуємо розгортання сил страхуванням для забезпечення гарантій", - наголосив він.

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За словами Макрона, станом на зараз партнери не мають конкретної форми роботи військового контингенту в Україні, оскільки їхній мандат "залежатиме від ходу дискусій" щодо припинення вогню.

Водночас премʼєр Британії Кір Стармер додав, що якщо в Україні не буде присутній іноземний контингент, Путін швидше за все порушить домовленості.

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

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