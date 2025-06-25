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Новини Зустріч коаліції охочих Саміт НАТО у Гаазі
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Коаліція охочих проведе нову зустріч найближчим часом, - Мерц

канцлер Німеччини Мерц

Найближчими днями у форматі відеоконференції відбудеться зустріч Коаліції охочих.

Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на брифінгу після завершення саміту НАТО, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За ініціативи кількох держав НАТО найближчими днями відбудеться ще одна відеоконференція цієї так званої Коаліції охочих", - сказав політик.

Мерц зазначив, що обіцяна допомога Україні надходить  з багатьох країн і регіонів світу.

Говорячи про те, що на саміті не було ухвалено жодних рішень щодо України, як-от конкретних зобов’язань або не поновлена обіцянка щодо членства, Мерц запевнив, що президент України Володимир Зеленський "знає, що нам не потрібно ухвалювати тут жодних нових рішень, але що ми беззастережно підтримуємо цю побиту війною країну".

За словами канцлера ФРН, нинішній саміт НАТО став ще одним суттєвим знаком підтримки, і в заключній декларації всі члени Альянсу зобов'язуються продовжувати підтримувати Україну. Зрештою, як зазначив Мерц, збільшення витрат на оборону дозволяє Альянсу продовжувати підтримувати не тільки власні армії, а й Україну.

"Ми домовилися надати Україні 40 мільярдів євро у 2024 та 2025 роках. Сподіваюся, що ми зможемо досягти такого рівня й у цьому році",- сказав глава німецького уряду.

Він додав, що зобов'язання щодо допомоги Україні координуються між державами-членами НАТО та за їх межами.

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Щодо члентства України в НАТО, Мерц сказав, що наразі це питання не стоїть на порядку денному.

"Це навіть не може бути на порядку денному, тому що НАТО не приймає держави-члени, які зараз ведуть війну на своїй території. Тож сьогодні не було абсолютно жодної причини виходити за рамки того, що вже було вирішено, і знову обговорювати це", - заявив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, що 24 та 25 червня у Гаазі проходить саміт країн НАТО.

Раніше повідомлялося, що лідери держав НАТО погодили підсумкову декларацію, за якою зобов’язуються щорічно інвестувати 5% від ВВП своєї країни на основні оборонні потреби.

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Мерц Фрідріх (171) Коаліція охочих (17)


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Хто хоче, проведе зустріч охочих.
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25.06.2025 18:30 Відповісти
Ой ще немерла "кааліція" (як Юля з Батьківщиною, голосуючи за закон про нерозкориття здобутих у війні статків посадовців ) про охочих...
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25.06.2025 19:04 Відповісти
А насправді - це добра новина бо саме від Мерца, а значить є підгрунття.
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25.06.2025 19:05 Відповісти
ткж десь у полях?
а, зе!поца запросите?
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25.06.2025 18:34 Відповісти
До чого вони там всі охочі? До шашликів? Збіговисько блазнів.
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25.06.2025 18:37 Відповісти
>> Мерц запевнив, що президент України Володимир Зеленський "знає, що нам не потрібно ухвалювати тут жодних нових рішень...."

Президент Зеленський, як і увесь народ України, чудово знає, що потрібно ухвалювати нові рішення. Особливо щодо шляху України до NATO.

Як розуміти цю заяву Мерца?
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25.06.2025 18:40 Відповісти
Мерц, не відлинюй, Тауруси давай!
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25.06.2025 18:43 Відповісти
 
 