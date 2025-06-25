Атака на одного - атака на всіх: у НАТО підтвердили відданість статті 5 про захист союзників
Глави держав та урядів країн-членів НАТО, які 25 червня зустрілися в Гаазі у форматі Північноатлантичної ради, підтвердили незмінну відданість принципам колективної оборони та трансатлантичній єдності.
Про це йдеться у підсумковій декларації саміту, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми, глави держав та урядів Північноатлантичного альянсу, зустрілися в Гаазі, щоб підтвердити наші зобов’язання перед НАТО, найсильнішим Альянсом в історії, а також трансатлантичні зв’язки", - зазначено в документі.
Країни-учасниці наголосили на незмінній дії статті 5 Вашингтонського договору, згідно з якою напад на одного союзника розглядається як напад на всіх.
"Ми залишаємося об’єднаними та твердими у нашій рішучості в захисті мільярда наших громадян, в обороні Альянсу, у збереженні нашої свободи й демократії", - йдеться у декларації.
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Звісно, що підтвердили. Стаття ж бо не зобов"язує всіх членів НАТО безпосередньо приймати участь у бойових діях. Досить навіть касками та ковдрами допомогти.