Країни-члени НАТО взяли зобов’язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат, - ЗМІ

Держави-члени НАТО, включно зі США та Угорщиною, погодилися включати допомогу Україні до офіційного підрахунку оборонних витрат кожної країни.

Про це йдеться у декларації саміту в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У документі наголошується, що підтримка України є частиною внеску у загальну євроатлантичну безпеку. "Союзники підтверджують незмінність своїх суверенних зобов'язань надавати підтримку Україні, безпека якої є внеском до нашої безпеки, і з цією метою включатимуть свої прямі пожертви на оборону України та внески у її оборонну промисловість до підрахунку власних витрат на оборону", - йдеться в декларації.

Ключовим рішенням саміту стало зобов’язання підняти витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Зарахування допомоги ЗСУ до цього показника дозволить союзникам продовжувати підтримку України з урахуванням нового фінансового підходу.

Документ ухвалено консенсусом, тож його підтримали всі країни-члени, зокрема Сполучені Штати та Угорщина.

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