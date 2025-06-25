Країни-члени НАТО взяли зобов’язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат, - ЗМІ
Держави-члени НАТО, включно зі США та Угорщиною, погодилися включати допомогу Україні до офіційного підрахунку оборонних витрат кожної країни.
Про це йдеться у декларації саміту в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
У документі наголошується, що підтримка України є частиною внеску у загальну євроатлантичну безпеку. "Союзники підтверджують незмінність своїх суверенних зобов'язань надавати підтримку Україні, безпека якої є внеском до нашої безпеки, і з цією метою включатимуть свої прямі пожертви на оборону України та внески у її оборонну промисловість до підрахунку власних витрат на оборону", - йдеться в декларації.
Ключовим рішенням саміту стало зобов’язання підняти витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Зарахування допомоги ЗСУ до цього показника дозволить союзникам продовжувати підтримку України з урахуванням нового фінансового підходу.
Документ ухвалено консенсусом, тож його підтримали всі країни-члени, зокрема Сполучені Штати та Угорщина.
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всі підписали якусь чергову бумажку?
ця бумажка зміцнює попередні бумажкі чи скасовує їх, але додає потужності сама по собі?
циган орбан, теж підписав?
саломон моісєєвіч іванов.
а тобто пришвидчить час від прийняття рішення
до виконання цього рішення по факту отримання
Україної допомоги.
І це добре.
ага!
кацапи назбирали вбивчих ракет, а буржуї підписали бумажку.
дивись, не переплутай.
Че просто чудово.
тьху-тьху-тьху через плече.
Та я навіть по дереву постукаю...