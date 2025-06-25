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Новини Оборонні витрати НАТО
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Країни-члени НАТО взяли зобов’язання допомагати ЗСУ за рахунок оборонних витрат, - ЗМІ

Україна сертифікує військові курси за стандартами НАТО

Держави-члени НАТО, включно зі США та Угорщиною, погодилися включати допомогу Україні до офіційного підрахунку оборонних витрат кожної країни.

Про це йдеться у декларації саміту в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У документі наголошується, що підтримка України є частиною внеску у загальну євроатлантичну безпеку. "Союзники підтверджують незмінність своїх суверенних зобов'язань надавати підтримку Україні, безпека якої є внеском до нашої безпеки, і з цією метою включатимуть свої прямі пожертви на оборону України та внески у її оборонну промисловість до підрахунку власних витрат на оборону", - йдеться в декларації.

Ключовим рішенням саміту стало зобов’язання підняти витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року. Зарахування допомоги ЗСУ до цього показника дозволить союзникам продовжувати підтримку України з урахуванням нового фінансового підходу.

Документ ухвалено консенсусом, тож його підтримали всі країни-члени, зокрема Сполучені Штати та Угорщина.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО зобов’язалися щорічно інвестувати 5% ВВП в оборону до 2035 року

Автор: 

НАТО (6636) ЗСУ (7717)


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Топ коментарі
+2
тобто!
всі підписали якусь чергову бумажку?
ця бумажка зміцнює попередні бумажкі чи скасовує їх, але додає потужності сама по собі?
циган орбан, теж підписав?
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25.06.2025 15:47 Відповісти
+2
Цей папірець має відмінність - він не походить з зєлєної жОПи.
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25.06.2025 15:51 Відповісти
+2
Ого!
Че просто чудово.
тьху-тьху-тьху через плече.
Та я навіть по дереву постукаю...
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25.06.2025 16:37 Відповісти
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тобто!
всі підписали якусь чергову бумажку?
ця бумажка зміцнює попередні бумажкі чи скасовує їх, але додає потужності сама по собі?
циган орбан, теж підписав?
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25.06.2025 15:47 Відповісти
Цей папірець має відмінність - він не походить з зєлєної жОПи.
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25.06.2025 15:51 Відповісти
з рудої?
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25.06.2025 15:53 Відповісти
З колективної.
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25.06.2025 15:55 Відповісти
і орбан фіцо, теж?
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25.06.2025 16:19 Відповісти
Ну якщо від Словаччини і Угорщини це підписали, то виходить, що так.
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25.06.2025 16:20 Відповісти
слава! слава! слава!
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25.06.2025 16:22 Відповісти
А треба було на стіні написати, Іфан Ізраїлевич?
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25.06.2025 16:11 Відповісти
нєнє.
саломон моісєєвіч іванов.
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25.06.2025 16:15 Відповісти
Вибачаюсь,майже вгадав по суті
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25.06.2025 16:31 Відповісти
цей документ полегшить справу б*юрократів,
а тобто пришвидчить час від прийняття рішення
до виконання цього рішення по факту отримання
Україної допомоги.
І це добре.
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25.06.2025 16:40 Відповісти
РФ наростила виробництво ракет "Іскандер"

ага!
кацапи назбирали вбивчих ракет, а буржуї підписали бумажку.
дивись, не переплутай.
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25.06.2025 17:03 Відповісти
Ого!
Че просто чудово.
тьху-тьху-тьху через плече.
Та я навіть по дереву постукаю...
показати весь коментар
25.06.2025 16:37 Відповісти
 
 