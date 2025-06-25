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Новости Оборонительные расходы НАТО
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Страны-члены НАТО взяли обязательство помогать ВСУ за счет оборонных расходов, - СМИ

Украина сертифицирует военные курсы по стандартам НАТО

Государства-члены НАТО, включая США и Венгрию, согласились включать помощь Украине в официальный подсчет оборонных расходов каждой страны.

Об этом говорится в декларации саммита в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В документе отмечается, что поддержка Украины является частью вклада в общую евроатлантическую безопасность. "Союзники подтверждают неизменность своих суверенных обязательств оказывать поддержку Украине, безопасность которой является вкладом в нашу безопасность, и с этой целью будут включать свои прямые пожертвования на оборону Украины и взносы в ее оборонную промышленность в подсчет собственных расходов на оборону", - говорится в декларации.

Ключевым решением саммита стало обязательство поднять расходы на оборону до 5% ВВП до 2035 года. Зачисление помощи ВСУ в этот показатель позволит союзникам продолжать поддержку Украины с учетом нового финансового подхода.

Документ принят консенсусом, поэтому его поддержали все страны-члены, в том числе Соединенные Штаты и Венгрия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Страны НАТО обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в оборону до 2035 года

Автор: 

НАТО (10176) ВСУ (6735)


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Топ комментарии
+2
тобто!
всі підписали якусь чергову бумажку?
ця бумажка зміцнює попередні бумажкі чи скасовує їх, але додає потужності сама по собі?
циган орбан, теж підписав?
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25.06.2025 15:47 Ответить
+2
Цей папірець має відмінність - він не походить з зєлєної жОПи.
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25.06.2025 15:51 Ответить
+2
Ого!
Че просто чудово.
тьху-тьху-тьху через плече.
Та я навіть по дереву постукаю...
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25.06.2025 16:37 Ответить
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тобто!
всі підписали якусь чергову бумажку?
ця бумажка зміцнює попередні бумажкі чи скасовує їх, але додає потужності сама по собі?
циган орбан, теж підписав?
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25.06.2025 15:47 Ответить
Цей папірець має відмінність - він не походить з зєлєної жОПи.
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25.06.2025 15:51 Ответить
з рудої?
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25.06.2025 15:53 Ответить
З колективної.
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25.06.2025 15:55 Ответить
і орбан фіцо, теж?
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25.06.2025 16:19 Ответить
Ну якщо від Словаччини і Угорщини це підписали, то виходить, що так.
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25.06.2025 16:20 Ответить
слава! слава! слава!
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25.06.2025 16:22 Ответить
А треба було на стіні написати, Іфан Ізраїлевич?
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25.06.2025 16:11 Ответить
нєнє.
саломон моісєєвіч іванов.
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25.06.2025 16:15 Ответить
Вибачаюсь,майже вгадав по суті
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25.06.2025 16:31 Ответить
цей документ полегшить справу б*юрократів,
а тобто пришвидчить час від прийняття рішення
до виконання цього рішення по факту отримання
Україної допомоги.
І це добре.
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25.06.2025 16:40 Ответить
РФ наростила виробництво ракет "Іскандер"

ага!
кацапи назбирали вбивчих ракет, а буржуї підписали бумажку.
дивись, не переплутай.
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25.06.2025 17:03 Ответить
Ого!
Че просто чудово.
тьху-тьху-тьху через плече.
Та я навіть по дереву постукаю...
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25.06.2025 16:37 Ответить
 
 