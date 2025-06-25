Страны-члены НАТО взяли обязательство помогать ВСУ за счет оборонных расходов, - СМИ
Государства-члены НАТО, включая США и Венгрию, согласились включать помощь Украине в официальный подсчет оборонных расходов каждой страны.
Об этом говорится в декларации саммита в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
В документе отмечается, что поддержка Украины является частью вклада в общую евроатлантическую безопасность. "Союзники подтверждают неизменность своих суверенных обязательств оказывать поддержку Украине, безопасность которой является вкладом в нашу безопасность, и с этой целью будут включать свои прямые пожертвования на оборону Украины и взносы в ее оборонную промышленность в подсчет собственных расходов на оборону", - говорится в декларации.
Ключевым решением саммита стало обязательство поднять расходы на оборону до 5% ВВП до 2035 года. Зачисление помощи ВСУ в этот показатель позволит союзникам продолжать поддержку Украины с учетом нового финансового подхода.
Документ принят консенсусом, поэтому его поддержали все страны-члены, в том числе Соединенные Штаты и Венгрия.
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всі підписали якусь чергову бумажку?
ця бумажка зміцнює попередні бумажкі чи скасовує їх, але додає потужності сама по собі?
циган орбан, теж підписав?
саломон моісєєвіч іванов.
а тобто пришвидчить час від прийняття рішення
до виконання цього рішення по факту отримання
Україної допомоги.
І це добре.
ага!
кацапи назбирали вбивчих ракет, а буржуї підписали бумажку.
дивись, не переплутай.
Че просто чудово.
тьху-тьху-тьху через плече.
Та я навіть по дереву постукаю...