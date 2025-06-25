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Новости Распространение на Украину действия статьи 5 НАТО Саммит НАТО в Гааге
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Атака на одного - атака на всех: в НАТО подтвердили приверженность Статье 5 о защите союзников

Страны Балтии и НАТО

Главы государств и правительств стран-членов НАТО, которые 25 июня встретились в Гааге в формате Североатлантического совета, подтвердили неизменную приверженность принципам коллективной обороны и трансатлантического единства.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, главы государств и правительств Североатлантического альянса, встретились в Гааге, чтобы подтвердить наши обязательства перед НАТО, сильнейшим Альянсом в истории, а также трансатлантические связи", - указано в документе.

Страны-участницы подчеркнули неизменное действие Статьи 5 Вашингтонского договора, согласно которой нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех.

"Мы остаемся объединенными и твердыми в нашей решимости в защите миллиарда наших граждан, в обороне Альянса, в сохранении нашей свободы и демократии", - говорится в декларации.

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Автор: 

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І як довго розглядатиметься? Два тижні з подальшою автоматичною пролонгацією?
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25.06.2025 16:29 Ответить
"у НАТО підтвердили відданість статті 5"

Звісно, що підтвердили. Стаття ж бо не зобов"язує всіх членів НАТО безпосередньо приймати участь у бойових діях. Досить навіть касками та ковдрами допомогти.
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26.06.2025 01:24 Ответить
 
 