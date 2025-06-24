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Новости Безопасность Европы
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Рютте: Украина стала контрибьютором безопасности НАТО и крупнейшим производителем оружия в Европе

Генсек НАТО Рютте призвал к

Украина уже не просто получает помощь, а активно делится боевым опытом и технологиями с союзниками по НАТО, став крупнейшим производителем вооружения в Европе.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отвечая на вопрос модератора, видит ли НАТО в Украине уже не потребителя, а контрибьютора безопасности, Рютте отметил: "Да, в большой степени. Мы имеем этот совместный центр в Польше, JTAC, который позволяет охватить все уроки от этой войны. Мы каждый день учимся от того, что делают украинцы".

Генсек также добавил, что российские военные начали копировать украинские новации уже через две-три недели после их применения. Это заставляет НАТО пересматривать свои подходы к оборонной доктрине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте: НАТО имеет силы одновременно реагировать на вызовы в Украине и на Ближнем Востоке

Автор: 

НАТО (10177) оружие (10287) Рютте Марк (418)


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Топ комментарии
+7
Україна з вами ділиться всім, навіть життям, а ви х...соси, ділитесь виключно словоблюдлям!!!😡😡😡
Цей «дільож» вже набоижається до дна можливостей «ресурсу».
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24.06.2025 13:20 Ответить
+3
це, рютте у зе!шмарклі підгледів?
про найбільшого виробника зброї?
про 10 млн дронів?
про 20 богдан?
про 500 тищ мін?
про серійний сапсан?
звісно, вони не дають нам зброю. а, нафіга, коли у нас і так нема куди скирдувати.
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24.06.2025 13:34 Ответить
+2
Військовий https://t.me/dragonspech/9043 Дмитро Каленчук-Вовнянко припускає, що Україна почала масове виробництво ракет-аналогів німецьких TAURUSів з дальністю 500км.:

Мене важко запідозрити в симпатіях до Єрмака, я казав і повторюю, Єрмак, це сірий кардинал, в офісі якого Зеленський працює на посаді президента і тому коли дійде до судової оцінки дії офіса Єрмака, Єрмак буде пачками пред'являти документи підписані Зеленським і (під лемент останього: "Андрій це ти казав так робити!!!") буде безневинно питати: "А я тут до чого? Я лише офіс-менеджером працював!"
Проте зараз я вважаю що Єрмак не бреше. Просто тому, що його слова західні політики і військові можуть дуже легко перевірити. І ще тому, що на Заході дуже уважно слідкують за виробництвом та розповсюдженням балістичних ракет. Я просто нагадаю хронологію.
Німецький канцлер Мерц заявляє що Британія, Франція та Німеччина зняли для України всі обмеження по дальності зброї. Далі той самий Мерц говорить що треба надати Україні далекобійну зброю. Преса з цього робить висновок що Україні невдовзі передадуть "Тауруси".
Німці заперечують - "Тауруси" Україні вони не дадуть, у першу чергу тому що самим треба. Але той таки Мерц заявляє, що Німеччина буде фінансувати виробництво української далекобійної зброї і будуть підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.
Заява Мерца пролунала в кінці травня - тобто можна припустити що німці вже мали на руках результати першого бойового застосування ракети "Сапсан". І вирішили долучитися. За умови, що вони не долучилися раніше - на етапі випробовувань і вдосконалень.
Відомо - на Заході дуже важко швидко розгорнути виробництво далекобійної зброї. Там, політичні ігри, бюджети, лівота біситься. А в Україні те саме зробити - як чхнути, все упирається в гроші і тільки в гроші. Тобто якщо мова виключно про політику (тобто про забезпечення України ракетами) німцям вигідно не виробляти ракети самим, а допомогти їх виробляти нам. Особливо - коли ідеться про виробництво вже існуючого зразка.
Ракета, зі слів Єрмака, вже влучила в ціль на відстані 300 км, а може дотягнутися на 500 км. Бойова частина - майже півтони, удвічи більше за ATACMS. Краса!
Ризикну припустити, що й холодний прийом Єрмака у Вашингтоні, і те що США включилися у війну проти Ірану, зумовлено саме цим. Тим, що Німеччина виставила проти Росії балістичні ракети. Так, українського виробництва і руками українців. Але вітер віє з Берліну. Просто рикнути на українців, аби вгамувалися, тут не вийде.
Трамп стикнувся з новою реальністю, в якій уперше від часів Другої Світової війни Німеччина круто включилася у світову політику - і з нею доводиться рахуватися. Точніше - США мусить рахуватися з альянсом Британії, Німеччини і Франції. З Європою + Україна.
Та це все неважливо, наразі. Важливо те, що слова Єрмака про масове виробництво "Сапсанів" цілком може бути правдою.
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24.06.2025 13:35 Ответить
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Україна з вами ділиться всім, навіть життям, а ви х...соси, ділитесь виключно словоблюдлям!!!😡😡😡
Цей «дільож» вже набоижається до дна можливостей «ресурсу».
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24.06.2025 13:20 Ответить
Що дальше? Словесна підтрика?
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24.06.2025 13:23 Ответить
резонно
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24.06.2025 15:29 Ответить
Ну маєте полігон у вигляді України, далі то що?
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24.06.2025 13:32 Ответить
це, рютте у зе!шмарклі підгледів?
про найбільшого виробника зброї?
про 10 млн дронів?
про 20 богдан?
про 500 тищ мін?
про серійний сапсан?
звісно, вони не дають нам зброю. а, нафіга, коли у нас і так нема куди скирдувати.
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24.06.2025 13:34 Ответить
Військовий https://t.me/dragonspech/9043 Дмитро Каленчук-Вовнянко припускає, що Україна почала масове виробництво ракет-аналогів німецьких TAURUSів з дальністю 500км.:

Мене важко запідозрити в симпатіях до Єрмака, я казав і повторюю, Єрмак, це сірий кардинал, в офісі якого Зеленський працює на посаді президента і тому коли дійде до судової оцінки дії офіса Єрмака, Єрмак буде пачками пред'являти документи підписані Зеленським і (під лемент останього: "Андрій це ти казав так робити!!!") буде безневинно питати: "А я тут до чого? Я лише офіс-менеджером працював!"
Проте зараз я вважаю що Єрмак не бреше. Просто тому, що його слова західні політики і військові можуть дуже легко перевірити. І ще тому, що на Заході дуже уважно слідкують за виробництвом та розповсюдженням балістичних ракет. Я просто нагадаю хронологію.
Німецький канцлер Мерц заявляє що Британія, Франція та Німеччина зняли для України всі обмеження по дальності зброї. Далі той самий Мерц говорить що треба надати Україні далекобійну зброю. Преса з цього робить висновок що Україні невдовзі передадуть "Тауруси".
Німці заперечують - "Тауруси" Україні вони не дадуть, у першу чергу тому що самим треба. Але той таки Мерц заявляє, що Німеччина буде фінансувати виробництво української далекобійної зброї і будуть підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.
Заява Мерца пролунала в кінці травня - тобто можна припустити що німці вже мали на руках результати першого бойового застосування ракети "Сапсан". І вирішили долучитися. За умови, що вони не долучилися раніше - на етапі випробовувань і вдосконалень.
Відомо - на Заході дуже важко швидко розгорнути виробництво далекобійної зброї. Там, політичні ігри, бюджети, лівота біситься. А в Україні те саме зробити - як чхнути, все упирається в гроші і тільки в гроші. Тобто якщо мова виключно про політику (тобто про забезпечення України ракетами) німцям вигідно не виробляти ракети самим, а допомогти їх виробляти нам. Особливо - коли ідеться про виробництво вже існуючого зразка.
Ракета, зі слів Єрмака, вже влучила в ціль на відстані 300 км, а може дотягнутися на 500 км. Бойова частина - майже півтони, удвічи більше за ATACMS. Краса!
Ризикну припустити, що й холодний прийом Єрмака у Вашингтоні, і те що США включилися у війну проти Ірану, зумовлено саме цим. Тим, що Німеччина виставила проти Росії балістичні ракети. Так, українського виробництва і руками українців. Але вітер віє з Берліну. Просто рикнути на українців, аби вгамувалися, тут не вийде.
Трамп стикнувся з новою реальністю, в якій уперше від часів Другої Світової війни Німеччина круто включилася у світову політику - і з нею доводиться рахуватися. Точніше - США мусить рахуватися з альянсом Британії, Німеччини і Франції. З Європою + Україна.
Та це все неважливо, наразі. Важливо те, що слова Єрмака про масове виробництво "Сапсанів" цілком може бути правдою.
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24.06.2025 13:35 Ответить
Виробник зброї? Де? За 4 роки війни навіть всратий шахед не скопіювали, що б зараз кацапню кошмарити. Балістику свою не пустили в серійне виробництво.
Які іновації ви копіюєте? Неробочі міни?
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24.06.2025 13:37 Ответить
после "Б"- "Ь")))
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24.06.2025 13:39 Ответить
Завдяки Україні ви ще не нюхаєте кацапькі пориянки. І нічого не робите , щоб допомогти реально. Тільки стоїте на колінах перед підорасом трампом союзником *****.
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24.06.2025 13:41 Ответить
Виробником чого? Сої?! То да, сої і ріпаку.
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24.06.2025 13:47 Ответить
 
 