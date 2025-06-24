Рютте: Украина стала контрибьютором безопасности НАТО и крупнейшим производителем оружия в Европе

Украина уже не просто получает помощь, а активно делится боевым опытом и технологиями с союзниками по НАТО, став крупнейшим производителем вооружения в Европе.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отвечая на вопрос модератора, видит ли НАТО в Украине уже не потребителя, а контрибьютора безопасности, Рютте отметил: "Да, в большой степени. Мы имеем этот совместный центр в Польше, JTAC, который позволяет охватить все уроки от этой войны. Мы каждый день учимся от того, что делают украинцы".

Генсек также добавил, что российские военные начали копировать украинские новации уже через две-три недели после их применения. Это заставляет НАТО пересматривать свои подходы к оборонной доктрине.

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