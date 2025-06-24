Рютте: Україна стала контрибутором безпеки НАТО і найбільшим виробником зброї в Європі
Україна вже не просто отримує допомогу, а активно ділиться бойовим досвідом і технологіями з союзниками по НАТО, ставши найбільшим виробником озброєння в Європі.
Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Відповідаючи на запитання модератора, чи бачить НАТО в Україні вже не споживача, а контрибутора безпеки, Рютте зазначив: "Так, великою мірою. Ми маємо цей спільний центр в Польщі, JTAC, який дозволяє охопити всі уроки від цієї війни. Ми кожного дня навчаємося від того, що роблять українці".
Генсек також додав, що російські військові почали копіювати українські новації вже через два-три тижні після їх застосування. Це змушує НАТО переглядати свої підходи до оборонної доктрини.
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Цей «дільож» вже набоижається до дна можливостей «ресурсу».
про найбільшого виробника зброї?
про 10 млн дронів?
про 20 богдан?
про 500 тищ мін?
про серійний сапсан?
звісно, вони не дають нам зброю. а, нафіга, коли у нас і так нема куди скирдувати.
Мене важко запідозрити в симпатіях до Єрмака, я казав і повторюю, Єрмак, це сірий кардинал, в офісі якого Зеленський працює на посаді президента і тому коли дійде до судової оцінки дії офіса Єрмака, Єрмак буде пачками пред'являти документи підписані Зеленським і (під лемент останього: "Андрій це ти казав так робити!!!") буде безневинно питати: "А я тут до чого? Я лише офіс-менеджером працював!"
Проте зараз я вважаю що Єрмак не бреше. Просто тому, що його слова західні політики і військові можуть дуже легко перевірити. І ще тому, що на Заході дуже уважно слідкують за виробництвом та розповсюдженням балістичних ракет. Я просто нагадаю хронологію.
Німецький канцлер Мерц заявляє що Британія, Франція та Німеччина зняли для України всі обмеження по дальності зброї. Далі той самий Мерц говорить що треба надати Україні далекобійну зброю. Преса з цього робить висновок що Україні невдовзі передадуть "Тауруси".
Німці заперечують - "Тауруси" Україні вони не дадуть, у першу чергу тому що самим треба. Але той таки Мерц заявляє, що Німеччина буде фінансувати виробництво української далекобійної зброї і будуть підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться.
Заява Мерца пролунала в кінці травня - тобто можна припустити що німці вже мали на руках результати першого бойового застосування ракети "Сапсан". І вирішили долучитися. За умови, що вони не долучилися раніше - на етапі випробовувань і вдосконалень.
Відомо - на Заході дуже важко швидко розгорнути виробництво далекобійної зброї. Там, політичні ігри, бюджети, лівота біситься. А в Україні те саме зробити - як чхнути, все упирається в гроші і тільки в гроші. Тобто якщо мова виключно про політику (тобто про забезпечення України ракетами) німцям вигідно не виробляти ракети самим, а допомогти їх виробляти нам. Особливо - коли ідеться про виробництво вже існуючого зразка.
Ракета, зі слів Єрмака, вже влучила в ціль на відстані 300 км, а може дотягнутися на 500 км. Бойова частина - майже півтони, удвічи більше за ATACMS. Краса!
Ризикну припустити, що й холодний прийом Єрмака у Вашингтоні, і те що США включилися у війну проти Ірану, зумовлено саме цим. Тим, що Німеччина виставила проти Росії балістичні ракети. Так, українського виробництва і руками українців. Але вітер віє з Берліну. Просто рикнути на українців, аби вгамувалися, тут не вийде.
Трамп стикнувся з новою реальністю, в якій уперше від часів Другої Світової війни Німеччина круто включилася у світову політику - і з нею доводиться рахуватися. Точніше - США мусить рахуватися з альянсом Британії, Німеччини і Франції. З Європою + Україна.
Та це все неважливо, наразі. Важливо те, що слова Єрмака про масове виробництво "Сапсанів" цілком може бути правдою.
Які іновації ви копіюєте? Неробочі міни?