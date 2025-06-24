Рютте: Україна стала контрибутором безпеки НАТО і найбільшим виробником зброї в Європі

Україна вже не просто отримує допомогу, а активно ділиться бойовим досвідом і технологіями з союзниками по НАТО, ставши найбільшим виробником озброєння в Європі.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання модератора, чи бачить НАТО в Україні вже не споживача, а контрибутора безпеки, Рютте зазначив: "Так, великою мірою. Ми маємо цей спільний центр в Польщі, JTAC, який дозволяє охопити всі уроки від цієї війни. Ми кожного дня навчаємося від того, що роблять українці".

Генсек також додав, що російські військові почали копіювати українські новації вже через два-три тижні після їх застосування. Це змушує НАТО переглядати свої підходи до оборонної доктрини.

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