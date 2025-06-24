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Рютте: НАТО має сили одночасно реагувати на виклики в Україні та на Близькому Сході

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс здатен ефективно реагувати як на ситуацію в Україні, так і на події на Близькому Сході.

Про це він сказав під час виступу на Громадському форумі в межах саміту НАТО в Гаазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання модератора щодо можливої втрати уваги до України на тлі ескалації на Близькому Сході, Рютте наголосив: "Ми можемо впоратися не лише з однією справою одночасно".

Він нагадав, що європейські країни та Канада вже зобов’язалися надати Україні близько 35 мільярдів євро військової допомоги лише у першій половині 2025 року. За весь минулий рік ця сума становила трохи більше 50 мільярдів євро.

"Ми всі у цій кімнаті, військові і політики, прислуховуємося до цього, і можемо мати дві проблеми одночасно. Ми можемо, і цьому є свідчення", - підкреслив генсек.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сподіваюсь, серйозні переговори про мир в Україні все ж почнуться у близькому майбутньому, - Рютте

Автор: 

НАТО (6638) Рютте Марк (461)


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Топ коментарі
+5
"Стурбованості" та "занепокоєності" на ВСІХ ВИСТАЧИТЬ!
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24.06.2025 12:43 Відповісти
+3
Сила є, але ж задишка.
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24.06.2025 12:41 Відповісти
+2
Чомусь здавалося, що Рютте солідніший, чим якийсь дешевий тухлий пи₴дун. Нажаль тільки здавалося
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24.06.2025 12:42 Відповісти
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Сила є, але ж задишка.
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24.06.2025 12:41 Відповісти
Так на Близькому Сході Трамп вже все порішав - не в курсі?
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24.06.2025 12:42 Відповісти
Чомусь здавалося, що Рютте солідніший, чим якийсь дешевий тухлий пи₴дун. Нажаль тільки здавалося
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24.06.2025 12:42 Відповісти
Так, були надії... Але нажаль, Рютте виявився звичайною нікчемою...😡
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24.06.2025 13:03 Відповісти
"Стурбованості" та "занепокоєності" на ВСІХ ВИСТАЧИТЬ!
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24.06.2025 12:43 Відповісти
Так як ви реагуєте , то не складно..
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24.06.2025 12:45 Відповісти
суди не по словах його , а по справах його !
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24.06.2025 12:45 Відповісти
Реагування:
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24.06.2025 12:46 Відповісти
А це як - виражати занепокоєність та стурбованість і відносно України і одночасно відносно Ізраїля?
Ви там часом не забули про "пекельні" санкції проти рашкостану? Хтось там в Європі так грізно попереджав, а потім якось так тихенько "лісом-лісом... злиняв".
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24.06.2025 12:47 Відповісти
Та вони без США перднуть не посміють. Народ вже забув про введення військ, від "коаліції рішучих", які так надували щоки, а Трумп сказав - фіг вам, а не гарантії від США, і вони сіли в калюжу. Вони недієздатні абсолютно, поки США їх за ручку не візьме і не направить. А США відійшли від питання України і тепер Європа, як розгублена дитина без батьків.
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24.06.2025 13:26 Відповісти
Головний винахід НАТО і Евросоюзу - це Орбан і Фіцо. Тепер можна погрожувати рашкостану чим завгодно, а потім все буде заблоковано цими агентами кремля.
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24.06.2025 12:51 Відповісти
насміхається?
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24.06.2025 12:57 Відповісти
Так реагувати, то сил ще на десяток напрямків вистачить, чого там.
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24.06.2025 12:58 Відповісти
Вітер в харю, Європа куярит.
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24.06.2025 13:05 Відповісти
От брехун
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24.06.2025 13:12 Відповісти
Реагувати? Ну, в Україні ви реагуєте тільки обсиранням і "неескалацією".
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24.06.2025 13:23 Відповісти
Нєє, ну це багато. Це тепер заводи мають випускати вдвічі більше занепокоєності? А для занепокоєння треба десь додатково видобувати схвильованість... якісь нереальні в них плани. Тут хоч би на Україну хватило.
Клоуни.
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24.06.2025 13:37 Відповісти
...принаймні - може собі дозволити не реагувати на ці виклики (поки що).
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24.06.2025 14:16 Відповісти
оголосити 2 занепокоєння одночасно? Легко!
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24.06.2025 14:48 Відповісти
 
 