Рютте: НАТО має сили одночасно реагувати на виклики в Україні та на Близькому Сході

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс здатен ефективно реагувати як на ситуацію в Україні, так і на події на Близькому Сході.

Про це він сказав під час виступу на Громадському форумі в межах саміту НАТО в Гаазі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідаючи на запитання модератора щодо можливої втрати уваги до України на тлі ескалації на Близькому Сході, Рютте наголосив: "Ми можемо впоратися не лише з однією справою одночасно".

Він нагадав, що європейські країни та Канада вже зобов’язалися надати Україні близько 35 мільярдів євро військової допомоги лише у першій половині 2025 року. За весь минулий рік ця сума становила трохи більше 50 мільярдів євро.

"Ми всі у цій кімнаті, військові і політики, прислуховуємося до цього, і можемо мати дві проблеми одночасно. Ми можемо, і цьому є свідчення", - підкреслив генсек.

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