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Рютте: НАТО имеет силы одновременно реагировать на вызовы в Украине и на Ближнем Востоке

генеральный секретарь НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс способен эффективно реагировать как на ситуацию в Украине, так и на события на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал во время выступления на Общественном форуме в рамках саммита НАТО в Гааге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отвечая на вопрос модератора о возможной потере внимания к Украине на фоне эскалации на Ближнем Востоке, Рютте подчеркнул: "Мы можем справиться не только с одним делом одновременно".

Он напомнил, что европейские страны и Канада уже обязались предоставить Украине около 35 миллиардов евро военной помощи только в первой половине 2025 года. За весь прошлый год эта сумма составила чуть более 50 миллиардов евро.

"Мы все в этой комнате, военные и политики, прислушиваемся к этому, и можем иметь две проблемы одновременно. Мы можем, и этому есть свидетельства", - подчеркнул генсек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, серьезные переговоры о мире в Украине, все же, начнутся в ближайшем будущем, - Рютте

Автор: 

НАТО (10177) Рютте Марк (418)


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Топ комментарии
+5
"Стурбованості" та "занепокоєності" на ВСІХ ВИСТАЧИТЬ!
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24.06.2025 12:43 Ответить
+3
Сила є, але ж задишка.
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24.06.2025 12:41 Ответить
+2
Чомусь здавалося, що Рютте солідніший, чим якийсь дешевий тухлий пи₴дун. Нажаль тільки здавалося
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24.06.2025 12:42 Ответить
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Сила є, але ж задишка.
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24.06.2025 12:41 Ответить
Так на Близькому Сході Трамп вже все порішав - не в курсі?
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24.06.2025 12:42 Ответить
Чомусь здавалося, що Рютте солідніший, чим якийсь дешевий тухлий пи₴дун. Нажаль тільки здавалося
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24.06.2025 12:42 Ответить
Так, були надії... Але нажаль, Рютте виявився звичайною нікчемою...😡
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24.06.2025 13:03 Ответить
"Стурбованості" та "занепокоєності" на ВСІХ ВИСТАЧИТЬ!
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24.06.2025 12:43 Ответить
Так як ви реагуєте , то не складно..
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24.06.2025 12:45 Ответить
суди не по словах його , а по справах його !
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24.06.2025 12:45 Ответить
Реагування:
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24.06.2025 12:46 Ответить
А це як - виражати занепокоєність та стурбованість і відносно України і одночасно відносно Ізраїля?
Ви там часом не забули про "пекельні" санкції проти рашкостану? Хтось там в Європі так грізно попереджав, а потім якось так тихенько "лісом-лісом... злиняв".
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24.06.2025 12:47 Ответить
Та вони без США перднуть не посміють. Народ вже забув про введення військ, від "коаліції рішучих", які так надували щоки, а Трумп сказав - фіг вам, а не гарантії від США, і вони сіли в калюжу. Вони недієздатні абсолютно, поки США їх за ручку не візьме і не направить. А США відійшли від питання України і тепер Європа, як розгублена дитина без батьків.
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24.06.2025 13:26 Ответить
Головний винахід НАТО і Евросоюзу - це Орбан і Фіцо. Тепер можна погрожувати рашкостану чим завгодно, а потім все буде заблоковано цими агентами кремля.
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24.06.2025 12:51 Ответить
насміхається?
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24.06.2025 12:57 Ответить
Так реагувати, то сил ще на десяток напрямків вистачить, чого там.
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24.06.2025 12:58 Ответить
Вітер в харю, Європа куярит.
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24.06.2025 13:05 Ответить
От брехун
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24.06.2025 13:12 Ответить
Реагувати? Ну, в Україні ви реагуєте тільки обсиранням і "неескалацією".
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24.06.2025 13:23 Ответить
Нєє, ну це багато. Це тепер заводи мають випускати вдвічі більше занепокоєності? А для занепокоєння треба десь додатково видобувати схвильованість... якісь нереальні в них плани. Тут хоч би на Україну хватило.
Клоуни.
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24.06.2025 13:37 Ответить
...принаймні - може собі дозволити не реагувати на ці виклики (поки що).
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24.06.2025 14:16 Ответить
оголосити 2 занепокоєння одночасно? Легко!
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24.06.2025 14:48 Ответить
 
 