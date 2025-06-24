Рютте: НАТО имеет силы одновременно реагировать на вызовы в Украине и на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс способен эффективно реагировать как на ситуацию в Украине, так и на события на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал во время выступления на Общественном форуме в рамках саммита НАТО в Гааге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Отвечая на вопрос модератора о возможной потере внимания к Украине на фоне эскалации на Ближнем Востоке, Рютте подчеркнул: "Мы можем справиться не только с одним делом одновременно".

Он напомнил, что европейские страны и Канада уже обязались предоставить Украине около 35 миллиардов евро военной помощи только в первой половине 2025 года. За весь прошлый год эта сумма составила чуть более 50 миллиардов евро.

"Мы все в этой комнате, военные и политики, прислушиваемся к этому, и можем иметь две проблемы одновременно. Мы можем, и этому есть свидетельства", - подчеркнул генсек.

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