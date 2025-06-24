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Новости переговоры с РФ Переговоры в Турции
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Надеюсь, серьезные переговоры о мире в Украине, все же, начнутся в ближайшем будущем, - Рютте

Марк Рютте назвал отношение РФ к переговорам несерьезным

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия до сих пор не демонстрировала серьезного отношения к переговорам с Украиной.

Об этом он заявил во время NATO Public Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам генсека, об этом свидетельствует даже уровень ее делегации на переговорах в Стамбуле.

Рютте высоко оценил усилия Трампа в этом процессе, однако заявил, что не может предсказать, когда закончится война.

Генсек Альянса отметил, что следует обеспечить, чтобы в среднесрочной перспективе Украина имела все для продолжения борьбы, чтобы Украина была в как можно более сильной позиции, когда начнутся реальные переговоры.

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"Я не говорю о переговорах, которые ведет российский историк, возвращаясь на тысячи лет назад, и перебрасывая ответственность. Это не серьезная основа", - сказал Рютте, имея в виду помощника Путина Владимира Мединского.

Он отметил, что Украина отправляла в Стамбуле делегацию высокого уровня, в то же время РФ не продемонстрировала серьезную позицию.

"Но я надеюсь, серьезные переговоры, все же, начнутся в ближайшем будущем. И будет достигнуто не только перемирие, но и справедливый длительный мир и Владимир Владимирович Путин больше никогда не решится захватить ни один квадратный километр украинской территории", - подытожил Рютте.

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Дебіл.
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24.06.2025 12:39 Ответить
Наскільки близькому?
Поки Рюте не отримає по сраці.пінок бурята?
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24.06.2025 12:42 Ответить
А зараз так - *******?
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24.06.2025 12:43 Ответить
"Хочу щоб мир настав в близькому майбутньому, але допомогу відправляю для боротьби у середньостроковій перспективі. І чого воно не виходить?"
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24.06.2025 12:45 Ответить
А навіщо сосія буде вести переговори про мир ?
Якій сенс ***** це робити, дай відповідь на це питання для себе спочатку.
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24.06.2025 13:00 Ответить
Що то за справедливий мир має настати? Без Криму і Лугандонії? Мир буде. Але не справедливий для України. Бідному й хворому ніде не раді допомагати стати врівень із заможними
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24.06.2025 13:10 Ответить
Яке марення !
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24.06.2025 13:15 Ответить
Звісно, почнуться! Ви ж вже дотисли *****, так? НАТО зі всією своєю міццю вже йому ультиматум видвинуло, так? Чи він підтерся вашим ультиматумом, а ви це проковтнули, чим дали ворогові зрозуміти, що ви - недієздатні піздаболи? Боже, з чим ми зв'язалися, це ж просто треш!
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24.06.2025 13:28 Ответить
Для серйозних розмов про мир потрібний серйозний роз*об кацапських військ або ж військових заводів. Цікаво чи рютте може це організувати ?
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24.06.2025 13:41 Ответить
 
 