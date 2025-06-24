Надеюсь, серьезные переговоры о мире в Украине, все же, начнутся в ближайшем будущем, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия до сих пор не демонстрировала серьезного отношения к переговорам с Украиной.
Об этом он заявил во время NATO Public Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
По словам генсека, об этом свидетельствует даже уровень ее делегации на переговорах в Стамбуле.
Рютте высоко оценил усилия Трампа в этом процессе, однако заявил, что не может предсказать, когда закончится война.
Генсек Альянса отметил, что следует обеспечить, чтобы в среднесрочной перспективе Украина имела все для продолжения борьбы, чтобы Украина была в как можно более сильной позиции, когда начнутся реальные переговоры.
"Я не говорю о переговорах, которые ведет российский историк, возвращаясь на тысячи лет назад, и перебрасывая ответственность. Это не серьезная основа", - сказал Рютте, имея в виду помощника Путина Владимира Мединского.
Он отметил, что Украина отправляла в Стамбуле делегацию высокого уровня, в то же время РФ не продемонстрировала серьезную позицию.
"Но я надеюсь, серьезные переговоры, все же, начнутся в ближайшем будущем. И будет достигнуто не только перемирие, но и справедливый длительный мир и Владимир Владимирович Путин больше никогда не решится захватить ни один квадратный километр украинской территории", - подытожил Рютте.
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Поки Рюте не отримає по сраці.пінок бурята?
Якій сенс ***** це робити, дай відповідь на це питання для себе спочатку.