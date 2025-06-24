Надеюсь, серьезные переговоры о мире в Украине, все же, начнутся в ближайшем будущем, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Россия до сих пор не демонстрировала серьезного отношения к переговорам с Украиной.

Об этом он заявил во время NATO Public Forum, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам генсека, об этом свидетельствует даже уровень ее делегации на переговорах в Стамбуле.

Рютте высоко оценил усилия Трампа в этом процессе, однако заявил, что не может предсказать, когда закончится война.

Генсек Альянса отметил, что следует обеспечить, чтобы в среднесрочной перспективе Украина имела все для продолжения борьбы, чтобы Украина была в как можно более сильной позиции, когда начнутся реальные переговоры.

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"Я не говорю о переговорах, которые ведет российский историк, возвращаясь на тысячи лет назад, и перебрасывая ответственность. Это не серьезная основа", - сказал Рютте, имея в виду помощника Путина Владимира Мединского.

Он отметил, что Украина отправляла в Стамбуле делегацию высокого уровня, в то же время РФ не продемонстрировала серьезную позицию.

"Но я надеюсь, серьезные переговоры, все же, начнутся в ближайшем будущем. И будет достигнуто не только перемирие, но и справедливый длительный мир и Владимир Владимирович Путин больше никогда не решится захватить ни один квадратный километр украинской территории", - подытожил Рютте.

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