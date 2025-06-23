В итоговой декларации саммита НАТО будут важные формулировки относительно Украины, - Рютте

В итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге будут важные формулировки по Украине.

Об этом во время пресс-конференции заявил генсек Альянса Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ.

"В коммюнике, которое сейчас согласовано послами, вы найдете важные формулировки относительно Украины, включая связанные с расходами на оборону на период до 2035 года и необходимость того, чтобы Украина продолжала борьбу. Это четкое обязательство союзников", - сказал генсек Альянса.

Рютте рассказал, что во время саммита состоится одно заседание с 32 лидерами, которые будут участвовать в саммите. Также будет отдельное заседание с ЕС и много небольших заседаний. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в различных форматах.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-26 июня 2025 года.

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