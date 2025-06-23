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Новости Саммит НАТО в Гааге
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В итоговой декларации саммита НАТО будут важные формулировки относительно Украины, - Рютте

рютте

В итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге будут важные формулировки по Украине.

Об этом во время пресс-конференции заявил генсек Альянса Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ.

"В коммюнике, которое сейчас согласовано послами, вы найдете важные формулировки относительно Украины, включая связанные с расходами на оборону на период до 2035 года и необходимость того, чтобы Украина продолжала борьбу. Это четкое обязательство союзников", - сказал генсек Альянса.

Рютте рассказал, что во время саммита состоится одно заседание с 32 лидерами, которые будут участвовать в саммите. Также будет отдельное заседание с ЕС и много небольших заседаний. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в различных форматах.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге, который состоится 24-26 июня 2025 года.

Читайте также: Рютте: Необратимый путь Украины к членству в НАТО продолжится после саммита в Гааге

Автор: 

НАТО (10176) Рютте Марк (418)


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Топ комментарии
+4
Нам то взагалі більш потрібна зброя а ніж важливі формулювання.
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23.06.2025 20:28 Ответить
+3
Або ми вб'ємо всіх кацапів, - тоді НАТО нам нах не треба. Або вони вб'ють усіх нас - тоді тим більше не треба. Посєрєдінє тут нема...
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23.06.2025 20:51 Ответить
+2
"важливі формулювання щодо України, включно з пов'язаними з витратами на оборону на період до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу."

Що перекладається як "будемо давати потроху до 2035 року. Воюйте далі"
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23.06.2025 20:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нам то взагалі більш потрібна зброя а ніж важливі формулювання.
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23.06.2025 20:28 Ответить
ой, скажіть ще, що нас приймають без будь яких чухань яєл....
як, фінляндію?
нє?
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23.06.2025 20:31 Ответить
"важливі формулювання щодо України, включно з пов'язаними з витратами на оборону на період до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу."

Що перекладається як "будемо давати потроху до 2035 року. Воюйте далі"
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23.06.2025 20:34 Ответить
Нічого там не буде. Досить пи₴діти.
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23.06.2025 20:39 Ответить
Про двері відчинені та міст?!
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23.06.2025 20:40 Ответить
Замість"важливих формулювань" надали би нам "неважливі" 155 снаряди та ПВО...
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23.06.2025 20:43 Ответить
Шось чую, шо буде щось в стилі відповіді дімки-алкаголіка
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23.06.2025 20:45 Ответить
Або ми вб'ємо всіх кацапів, - тоді НАТО нам нах не треба. Або вони вб'ють усіх нас - тоді тим більше не треба. Посєрєдінє тут нема...
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23.06.2025 20:51 Ответить
Шли б ви на ***. Союзнички ....разом з своїм імпотентним НАТО ,куди нам закрили дорогу. І хазяїна трампа з собою не забудьте
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23.06.2025 21:00 Ответить
Здали Україну по наказу ******** трампа, ну нічого - він і вас так здасть кацапам.
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23.06.2025 21:03 Ответить
Ну залюбись тепер
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23.06.2025 21:00 Ответить
до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу Джерело: https://censor.net/ua/n3559533
Дякуємо. Кошерно
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23.06.2025 21:25 Ответить
дa вы не спешите формулировaть, нaдо тaк формулировaть чтобы не переформулировaть, но в то же время не недоформулировaть,

чтобы лохa в нaпряжении и предвкушении держaть. щит европы ведь никудa не денется.
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24.06.2025 02:09 Ответить
 
 