У підсумковій декларації саміту НАТО будуть важливі формулювання щодо України, - Рютте

У підсумковій заяві саміту НАТО в Гаазі будуть важливі формулювання щодо України.

Про це під час пресконференції заявив генсек Альянсу Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У комюніке, яке зараз узгоджено послами, ви знайдете важливі формулювання щодо України, включно з пов'язаними з витратами на оборону на період до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це чітке зобов'язання союзників", - сказав генсек Альянсу.

Рютте розповів, що під час саміту відбудеться одне засідання з 32 лідерами, які братимуть участь у саміті. Також буде окреме засідання з ЄС і багато невеликих засідань. Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у різних форматах.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп буде присутнім на саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-26 червня 2025 року.

Читайте також: Рютте: Незворотний шлях України до членства в НАТО продовжиться після саміту в Гаазі