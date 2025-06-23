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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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У підсумковій декларації саміту НАТО будуть важливі формулювання щодо України, - Рютте

рютте

У підсумковій заяві саміту НАТО в Гаазі будуть важливі формулювання щодо України.

Про це під час пресконференції заявив генсек Альянсу Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У комюніке, яке зараз узгоджено послами, ви знайдете важливі формулювання щодо України, включно з пов'язаними з витратами на оборону на період до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це чітке зобов'язання союзників", - сказав генсек Альянсу.

Рютте розповів, що під час саміту відбудеться одне засідання з 32 лідерами, які братимуть участь у саміті. Також буде окреме засідання з ЄС і багато невеликих засідань. Очікується, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у різних форматах.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп буде присутнім на саміті НАТО в Гаазі, який відбудеться 24-26 червня 2025 року.

Читайте також: Рютте: Незворотний шлях України до членства в НАТО продовжиться після саміту в Гаазі

Автор: 

НАТО (6636) Рютте Марк (461)


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Топ коментарі
+4
Нам то взагалі більш потрібна зброя а ніж важливі формулювання.
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23.06.2025 20:28 Відповісти
+3
Або ми вб'ємо всіх кацапів, - тоді НАТО нам нах не треба. Або вони вб'ють усіх нас - тоді тим більше не треба. Посєрєдінє тут нема...
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23.06.2025 20:51 Відповісти
+2
"важливі формулювання щодо України, включно з пов'язаними з витратами на оборону на період до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу."

Що перекладається як "будемо давати потроху до 2035 року. Воюйте далі"
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23.06.2025 20:34 Відповісти
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Нам то взагалі більш потрібна зброя а ніж важливі формулювання.
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23.06.2025 20:28 Відповісти
ой, скажіть ще, що нас приймають без будь яких чухань яєл....
як, фінляндію?
нє?
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23.06.2025 20:31 Відповісти
"важливі формулювання щодо України, включно з пов'язаними з витратами на оборону на період до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу."

Що перекладається як "будемо давати потроху до 2035 року. Воюйте далі"
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23.06.2025 20:34 Відповісти
Нічого там не буде. Досить пи₴діти.
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23.06.2025 20:39 Відповісти
Про двері відчинені та міст?!
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23.06.2025 20:40 Відповісти
Замість"важливих формулювань" надали би нам "неважливі" 155 снаряди та ПВО...
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23.06.2025 20:43 Відповісти
Шось чую, шо буде щось в стилі відповіді дімки-алкаголіка
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23.06.2025 20:45 Відповісти
Або ми вб'ємо всіх кацапів, - тоді НАТО нам нах не треба. Або вони вб'ють усіх нас - тоді тим більше не треба. Посєрєдінє тут нема...
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23.06.2025 20:51 Відповісти
Шли б ви на ***. Союзнички ....разом з своїм імпотентним НАТО ,куди нам закрили дорогу. І хазяїна трампа з собою не забудьте
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23.06.2025 21:00 Відповісти
Здали Україну по наказу ******** трампа, ну нічого - він і вас так здасть кацапам.
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23.06.2025 21:03 Відповісти
Ну залюбись тепер
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23.06.2025 21:00 Відповісти
до 2035 року і необхідність того, щоб Україна продовжувала боротьбу Джерело: https://censor.net/ua/n3559533
Дякуємо. Кошерно
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23.06.2025 21:25 Відповісти
дa вы не спешите формулировaть, нaдо тaк формулировaть чтобы не переформулировaть, но в то же время не недоформулировaть,

чтобы лохa в нaпряжении и предвкушении держaть. щит европы ведь никудa не денется.
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24.06.2025 02:09 Відповісти
 
 