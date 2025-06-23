Рютте: Незворотний шлях України до членства в НАТО продовжиться після саміту в Гаазі

Незворотність курсу України на вступ до НАТО залишиться незмінною нормою навіть після саміту Альянсу, який відбудеться цього тижня в Гаазі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Минулого року у Вашингтоні союзники погодилися, що Україна перебуває на незворотному шляху до НАТО", - підкреслив Рютте.

Він також засудив російські ракетні удари по Україні та нагадав, що саме неспровокована агресія РФ стала для багатьох членів НАТО вагомим аргументом на користь українського членства в Альянсі.

Цей саміт стане першим після президентських виборів у США, які у 2024 році завершилися перемогою Дональда Трампа.

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