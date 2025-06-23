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Новини Членство України в НАТО Саміт НАТО у Гаазі
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Рютте: Незворотний шлях України до членства в НАТО продовжиться після саміту в Гаазі

генсек НАТО Рютте

Незворотність курсу України на вступ до НАТО залишиться незмінною нормою навіть після саміту Альянсу, який відбудеться цього тижня в Гаазі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Минулого року у Вашингтоні союзники погодилися, що Україна перебуває на незворотному шляху до НАТО", - підкреслив Рютте.

Він також засудив російські ракетні удари по Україні та нагадав, що саме неспровокована агресія РФ стала для багатьох членів НАТО вагомим аргументом на користь українського членства в Альянсі.

Цей саміт стане першим після президентських виборів у США, які у 2024 році завершилися перемогою Дональда Трампа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільшою загрозою залишається РФ, яка веде війну проти України за підтримки КНДР, Ірану, Китаю та Білорусі, - Рютте

Автор: 

членство в НАТО (1757) Рютте Марк (461) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+8
Незворотній шлях продовжиться:

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23.06.2025 18:00 Відповісти
+7
Як ваша пісня за...єла).
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23.06.2025 17:58 Відповісти
+6
У самурая нема НАТИ, є тільки шлях до неї.
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23.06.2025 18:03 Відповісти
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Гаага - северная птица,
Она мороза не боится.
Она сидит в своем гнезде
И ковыряется в п... (с)
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23.06.2025 17:55 Відповісти
😆
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23.06.2025 17:56 Відповісти
Як ваша пісня за...єла).
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23.06.2025 17:58 Відповісти
Це тіпа як при совєтах віра в свєтлає будушчєє )
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23.06.2025 18:22 Відповісти
Утютю, на цюця на!
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23.06.2025 17:59 Відповісти
Незворотній шлях продовжиться:

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23.06.2025 18:00 Відповісти
О. Старий трамподрочер намалювавсь. Шо ти, трампістська хвойдо?
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24.06.2025 18:07 Відповісти
Незворотність курсу України на вступ до НАТО залишиться незмінною нормою навіть після саміту АльянсуДжерело: https://censor.net/ua/n3559502

А що тут означає слово навіть?
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23.06.2025 18:00 Відповісти
Шось жеж потрібно казати
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23.06.2025 18:01 Відповісти
У самурая нема НАТИ, є тільки шлях до неї.
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23.06.2025 18:03 Відповісти
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23.06.2025 18:17 Відповісти
у самурая немає мети, є тількі шлях... для нашого самурая це шлях бескінечний... аж поки лайно, що нині зветься НАТО не згине остаточно...
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23.06.2025 18:03 Відповісти
Та ослик вже вкурив, що морквина перед носом - на мотузці. )))
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23.06.2025 18:08 Відповісти
Москвобот з лютневої хвилі реєстрації.
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24.06.2025 18:08 Відповісти
Це ліпше ніж прогнутись під кацапів і перестати про це говорити.
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23.06.2025 19:02 Відповісти
морквинку прив"язали на нову мотузочку.
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23.06.2025 19:03 Відповісти
 
 