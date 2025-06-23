Рютте: Необратимый путь Украины к членству в НАТО продолжится после саммита в Гааге

Необратимость курса Украины на вступление в НАТО останется неизменной нормой даже после саммита Альянса, который состоится на этой неделе в Гааге.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"В прошлом году в Вашингтоне союзники согласились, что Украина находится на необратимом пути в НАТО", - подчеркнул Рютте.

Он также осудил российские ракетные удары по Украине и напомнил, что именно неспровоцированная агрессия РФ стала для многих членов НАТО весомым аргументом в пользу украинского членства в Альянсе.

Этот саммит станет первым после президентских выборов в США, которые в 2024 году завершились победой Дональда Трампа.

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