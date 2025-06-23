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Новости Членство Украины в НАТО Саммит НАТО в Гааге
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Рютте: Необратимый путь Украины к членству в НАТО продолжится после саммита в Гааге

генсек НАТО Рютте

Необратимость курса Украины на вступление в НАТО останется неизменной нормой даже после саммита Альянса, который состоится на этой неделе в Гааге.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"В прошлом году в Вашингтоне союзники согласились, что Украина находится на необратимом пути в НАТО", - подчеркнул Рютте.

Он также осудил российские ракетные удары по Украине и напомнил, что именно неспровоцированная агрессия РФ стала для многих членов НАТО весомым аргументом в пользу украинского членства в Альянсе.

Этот саммит станет первым после президентских выборов в США, которые в 2024 году завершились победой Дональда Трампа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самой большой угрозой остается РФ, которая ведет войну против Украины при поддержке КНДР, Ирана, Китая и Беларуси, - Рютте

Автор: 

членство в НАТО (1548) Рютте Марк (418) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+8
Незворотній шлях продовжиться:

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23.06.2025 18:00 Ответить
+7
Як ваша пісня за...єла).
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23.06.2025 17:58 Ответить
+6
У самурая нема НАТИ, є тільки шлях до неї.
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23.06.2025 18:03 Ответить
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Гаага - северная птица,
Она мороза не боится.
Она сидит в своем гнезде
И ковыряется в п... (с)
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23.06.2025 17:55 Ответить
😆
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23.06.2025 17:56 Ответить
Як ваша пісня за...єла).
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23.06.2025 17:58 Ответить
Це тіпа як при совєтах віра в свєтлає будушчєє )
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23.06.2025 18:22 Ответить
Утютю, на цюця на!
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23.06.2025 17:59 Ответить
Незворотній шлях продовжиться:

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23.06.2025 18:00 Ответить
О. Старий трамподрочер намалювавсь. Шо ти, трампістська хвойдо?
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24.06.2025 18:07 Ответить
Незворотність курсу України на вступ до НАТО залишиться незмінною нормою навіть після саміту АльянсуДжерело: https://censor.net/ua/n3559502

А що тут означає слово навіть?
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23.06.2025 18:00 Ответить
Шось жеж потрібно казати
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23.06.2025 18:01 Ответить
У самурая нема НАТИ, є тільки шлях до неї.
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23.06.2025 18:03 Ответить
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23.06.2025 18:17 Ответить
у самурая немає мети, є тількі шлях... для нашого самурая це шлях бескінечний... аж поки лайно, що нині зветься НАТО не згине остаточно...
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23.06.2025 18:03 Ответить
Та ослик вже вкурив, що морквина перед носом - на мотузці. )))
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23.06.2025 18:08 Ответить
Москвобот з лютневої хвилі реєстрації.
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24.06.2025 18:08 Ответить
Це ліпше ніж прогнутись під кацапів і перестати про це говорити.
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23.06.2025 19:02 Ответить
морквинку прив"язали на нову мотузочку.
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23.06.2025 19:03 Ответить
 
 