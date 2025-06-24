Сподіваюсь, серйозні переговори про мир в Україні все ж почнуться у близькому майбутньому, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Росія досі не демонструвала серйозного ставлення до переговорів з Україною.

Про це він заявив під час NATO Public Forum, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами генсека, про це свідчить навіть рівень її делегації на переговорах у Стамбулі.

Рютте високо оцінив зусилля Трампа у цьому процесі, проте заявив, що не може передбачити, коли закінчиться війна.

Генсек Альянсу зазначив, що варто забезпечити, щоб у середньостроковій перспективі Україна мала все для продовження боротьби, щоб Україна була у якомога сильнішій позиції, коли почнуться реальні переговори.

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"Я не говорю про переговори, які веде російський історик, повертаючись на тисячі років назад, і перекидаючи відповідальність. Це не серйозна основа", - сказав Рютте, маючи на увазі помічника Путіна Володимира Мединського.

Він зауважив, що Україна відправляла у Стамбул делегацію високого рівня, водночас РФ не продемонструвала серйозну позицію.

"Але я сподіваюся, серйозні переговори все ж почнуться у близькому майбутньому. І буде досягнуте не лише перемир’я, а й справедливий тривалий мир і Володимир Володимирович Путін більше ніколи не наважиться захопити жоден квадратний кілометр української території", - підсумував Рютте.

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