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Сподіваюсь, серйозні переговори про мир в Україні все ж почнуться у близькому майбутньому, - Рютте

Марк Рютте назвав ставлення РФ до переговорів несерйозним

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Росія досі не демонструвала серйозного ставлення до переговорів з Україною.

Про це він заявив під час NATO Public Forum, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За словами генсека, про це свідчить навіть рівень її делегації на переговорах у Стамбулі.

Рютте високо оцінив зусилля Трампа у цьому процесі, проте заявив, що не може передбачити, коли закінчиться війна.

Генсек Альянсу зазначив, що варто забезпечити, щоб у середньостроковій перспективі Україна мала все для продовження боротьби, щоб Україна була у якомога сильнішій позиції, коли почнуться реальні переговори.

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"Я не говорю про переговори, які веде російський історик, повертаючись на тисячі років назад, і перекидаючи відповідальність. Це не серйозна основа", - сказав Рютте, маючи на увазі помічника Путіна Володимира Мединського.

Він зауважив, що Україна відправляла у Стамбул делегацію високого рівня, водночас РФ не продемонструвала серйозну позицію.

"Але я сподіваюся, серйозні переговори все ж почнуться у близькому майбутньому. І буде досягнуте не лише перемир’я, а й справедливий тривалий мир і Володимир Володимирович Путін більше ніколи не наважиться захопити жоден квадратний кілометр української території", - підсумував Рютте.

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Автор: 

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24.06.2025 12:39 Відповісти
Наскільки близькому?
Поки Рюте не отримає по сраці.пінок бурята?
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24.06.2025 12:42 Відповісти
А зараз так - *******?
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24.06.2025 12:43 Відповісти
"Хочу щоб мир настав в близькому майбутньому, але допомогу відправляю для боротьби у середньостроковій перспективі. І чого воно не виходить?"
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24.06.2025 12:45 Відповісти
А навіщо сосія буде вести переговори про мир ?
Якій сенс ***** це робити, дай відповідь на це питання для себе спочатку.
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24.06.2025 13:00 Відповісти
Що то за справедливий мир має настати? Без Криму і Лугандонії? Мир буде. Але не справедливий для України. Бідному й хворому ніде не раді допомагати стати врівень із заможними
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24.06.2025 13:10 Відповісти
Яке марення !
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24.06.2025 13:15 Відповісти
Звісно, почнуться! Ви ж вже дотисли *****, так? НАТО зі всією своєю міццю вже йому ультиматум видвинуло, так? Чи він підтерся вашим ультиматумом, а ви це проковтнули, чим дали ворогові зрозуміти, що ви - недієздатні піздаболи? Боже, з чим ми зв'язалися, це ж просто треш!
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24.06.2025 13:28 Відповісти
Для серйозних розмов про мир потрібний серйозний роз*об кацапських військ або ж військових заводів. Цікаво чи рютте може це організувати ?
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24.06.2025 13:41 Відповісти
 
 