Страны НАТО увеличивают расходы на оборону из-за угрозы со стороны РФ, - Мерц
Члены НАТО имеют консенсус относительно необходимости увеличивать оборонные расходы. Это, в частности, обусловлено угрозой со стороны России.
Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил перед началом второго дня работы саммита Альянса в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Мерц ожидает, что сегодня страны-члены солидарно примут совместное решение о предоставлении НАТО "значительно лучших ресурсов в будущем" - 3,5% на собственно оборону и 1,5% на инфраструктуру для вооруженных сил.
"Все это будет происходить с большим консенсусом, потому что мы согласны, что ситуация с угрозами изменилась. И угрозой является особенно Россия. Россия угрожает не только Украине; Россия угрожает ... всему политическому порядку нашего континента", - подчеркнул канцлер ФРГ.
Он отметил, что страны-члены принимают эти решения, исходя "из собственного осознания, исходя из нашего собственного убеждения, что НАТО в целом (и это касается особенно европейской части Альянса) должно сделать больше в ближайшие годы для обеспечения собственной обороноспособности".
На полях саммита Мерц уже провел ряд встреч, запланированы еще несколько двусторонних и многосторонних форматов, в том числе с участием Президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что США будут до конца с союзниками по НАТО. Американский лидер также похвалил их за увеличение взносов на оборону.
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1. Зміна риторики - результат тиску та реалій
Трамп чудово читає політичний настрій - як у США, так і в Європі.
Масовий запит на єдність Заходу перед загрозою з боку Росії і Китаю змушує навіть популістів обережніше висловлюватися.
📌 Якщо він починає з об'єднувального меседжу - це означає, що він визнає реальність: НАТО - не просто альянс, це життєво необхідна структура.
✅ 2. Європа продемонструвала силу
5% ВВП на оборону - це історичний зсув.
Трамп не може тепер сказати, що Європа "не платить", бо вона платить більше, ніж коли-небудь.
📌 Тому єдиний конструктивний політичний хід - стати частиною цього успіху, а не опонентом.
✅ 3. Позитивний сигнал для України
Коли звучить теза про спільність із Європою - автоматично в контексті НАТО йдеться і про підтримку України, бо:
Європа єдиноголосно підтримує Україну.
Підтримка Європи = участь у обороні України, навіть якщо вона ще не член НАТО.
Це дуже важливе визнання Трампом визнання сили Європи, тиску реальності й сигнал, що НАТО залишатиметься сильним навіть із ним.
А для України - це ще один плюс у нашому стратегічному напрямку.
Що ми і бачимо
Як би не істерив і не скавчав трумп у бік Європи
Вона продовжуватиме підтримувати Україну , як фінансово так і зброєю
От тільки замість зброї з недружньої ФША буде зброє з Європи.
Що дорече дало нове дихання європейському ВПК
Чиї акції ростуть, а отже і більше коштів для розвитку виробництва
Але тенденція вже правильна намітилась
У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3544570
Але якщо вже навіть виробники Patriot під виглядом співпраці переносять виробництво до Німечини . то тут ...самі розумієте
а поляки кажуть в сусідній же ж новині, що кацапи ні на кого не нападуть