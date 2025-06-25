Страны НАТО увеличивают расходы на оборону из-за угрозы со стороны РФ, - Мерц

Члены НАТО имеют консенсус относительно необходимости увеличивать оборонные расходы. Это, в частности, обусловлено угрозой со стороны России.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил перед началом второго дня работы саммита Альянса в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мерц ожидает, что сегодня страны-члены солидарно примут совместное решение о предоставлении НАТО "значительно лучших ресурсов в будущем" - 3,5% на собственно оборону и 1,5% на инфраструктуру для вооруженных сил.

"Все это будет происходить с большим консенсусом, потому что мы согласны, что ситуация с угрозами изменилась. И угрозой является особенно Россия. Россия угрожает не только Украине; Россия угрожает ... всему политическому порядку нашего континента", - подчеркнул канцлер ФРГ.

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Он отметил, что страны-члены принимают эти решения, исходя "из собственного осознания, исходя из нашего собственного убеждения, что НАТО в целом (и это касается особенно европейской части Альянса) должно сделать больше в ближайшие годы для обеспечения собственной обороноспособности".

На полях саммита Мерц уже провел ряд встреч, запланированы еще несколько двусторонних и многосторонних форматов, в том числе с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что США будут до конца с союзниками по НАТО. Американский лидер также похвалил их за увеличение взносов на оборону.