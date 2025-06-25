РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10610 посетителей онлайн
Новости Требования Трампа к членам НАТО
480 7

Страны НАТО увеличивают расходы на оборону из-за угрозы со стороны РФ, - Мерц

Фридрих Мерц

Члены НАТО имеют консенсус относительно необходимости увеличивать оборонные расходы. Это, в частности, обусловлено угрозой со стороны России.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил перед началом второго дня работы саммита Альянса в Гааге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мерц ожидает, что сегодня страны-члены солидарно примут совместное решение о предоставлении НАТО "значительно лучших ресурсов в будущем" - 3,5% на собственно оборону и 1,5% на инфраструктуру для вооруженных сил.

"Все это будет происходить с большим консенсусом, потому что мы согласны, что ситуация с угрозами изменилась. И угрозой является особенно Россия. Россия угрожает не только Украине; Россия угрожает ... всему политическому порядку нашего континента", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц: Путин понимает только язык силы

Он отметил, что страны-члены принимают эти решения, исходя "из собственного осознания, исходя из нашего собственного убеждения, что НАТО в целом (и это касается особенно европейской части Альянса) должно сделать больше в ближайшие годы для обеспечения собственной обороноспособности".

На полях саммита Мерц уже провел ряд встреч, запланированы еще несколько двусторонних и многосторонних форматов, в том числе с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что США будут до конца с союзниками по НАТО. Американский лидер также похвалил их за увеличение взносов на оборону.

Автор: 

НАТО (10174) россия (96420) Фридрих Мерц (168)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іспанія?
показать весь комментарий
25.06.2025 12:37 Ответить
Давайте порахуєм ВВП НАТО десь 50 трильйонів. Бюджети країн звичайно менші але за 5% від цих сум виданих на ЗСУ росію можна загнати в кам'яний вік назавжди. За рік і більше не тратиться...
показать весь комментарий
25.06.2025 12:47 Ответить
навіть чат GPT сповнений

1. Зміна риторики - результат тиску та реалій

Трамп чудово читає політичний настрій - як у США, так і в Європі.

Масовий запит на єдність Заходу перед загрозою з боку Росії і Китаю змушує навіть популістів обережніше висловлюватися.

📌 Якщо він починає з об'єднувального меседжу - це означає, що він визнає реальність: НАТО - не просто альянс, це життєво необхідна структура.

2. Європа продемонструвала силу

5% ВВП на оборону - це історичний зсув.

Трамп не може тепер сказати, що Європа "не платить", бо вона платить більше, ніж коли-небудь.

📌 Тому єдиний конструктивний політичний хід - стати частиною цього успіху, а не опонентом.

3. Позитивний сигнал для України

Коли звучить теза про спільність із Європою - автоматично в контексті НАТО йдеться і про підтримку України, бо:

Європа єдиноголосно підтримує Україну.

Підтримка Європи = участь у обороні України, навіть якщо вона ще не член НАТО.

Це дуже важливе визнання Трампом визнання сили Європи, тиску реальності й сигнал, що НАТО залишатиметься сильним навіть із ним.
А для України - це ще один плюс у нашому стратегічному напрямку.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:49 Ответить
Ну звичайно . якщо колишня над-держава за часів пуделя пуйла перетворюється на лайно , то завжди знайдуться охочі замінити її на цій поважній позиції

Що ми і бачимо
Як би не істерив і не скавчав трумп у бік Європи
Вона продовжуватиме підтримувати Україну , як фінансово так і зброєю

От тільки замість зброї з недружньої ФША буде зброє з Європи.
Що дорече дало нове дихання європейському ВПК
Чиї акції ростуть, а отже і більше коштів для розвитку виробництва
показать весь комментарий
25.06.2025 12:53 Ответить
Купуватиме ЄС спочатку в США теж ! Щодо ВПК ...
показать весь комментарий
25.06.2025 13:06 Ответить
Необхідний мінімум , який поки що не зможе заміти
Але тенденція вже правильна намітилась
У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3544570

Але якщо вже навіть виробники Patriot під виглядом співпраці переносять виробництво до Німечини . то тут ...самі розумієте
показать весь комментарий
25.06.2025 13:11 Ответить
ну от, німці кажуть збільшувати видатки на оборону
а поляки кажуть в сусідній же ж новині, що кацапи ні на кого не нападуть
показать весь комментарий
25.06.2025 13:17 Ответить
 
 