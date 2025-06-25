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Новости Заявления Трампа о НАТО
3 190 30

Трамп о союзниках по НАТО: Они подняли расходы на оборону. Мы с ними до конца

президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заверил, что США будут до конца с союзниками по НАТО. Американский лидер также похвалил их за увеличение взносов на оборону.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На вопрос о своей приверженности статье 5 устава НАТО Трамп ответил: "Мы с ними до конца".

В своем выступлении на саммите НАТО в Гааге Трамп подчеркнул важность плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП.

"Я просил их поднять ставку до 5% в течение нескольких лет, и они подняли ее до 5%, это большой (скачок. - Ред) по сравнению с 2%. И многие даже не платили 2%, так что я думаю, что это будет очень большой новостью", - заверил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп усомнился в трактовке 5 статьи НАТО: "Я стремлюсь спасать жизни"

По его мнению, "с 5% европейцы и канадцы сравняют свои расходы на оборону с Соединенными Штатами".

"Поэтому дело не в том, что американские налогоплательщики платят больше; дело в том, что европейцы и канадцы платят больше", - добавил Трамп.

Автор: 

НАТО (10174) США (27325) Трамп Дональд (5842)


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Топ комментарии
+8
З Україною "до кінця" вони вже були...
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25.06.2025 12:27 Ответить
+6
Прикольно що самі США тратять на оборону 3,4% і планують скорочувать ...
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25.06.2025 12:22 Ответить
+6
Ги...Зато у Трампа пабєда за пабєдою...
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25.06.2025 12:26 Ответить
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Прикольно що самі США тратять на оборону 3,4% і планують скорочувать ...
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25.06.2025 12:22 Ответить
Так і ті домовились домовлятися про можливість підвищення впродовж 10 років
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25.06.2025 12:23 Ответить
Ги...Зато у Трампа пабєда за пабєдою...
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25.06.2025 12:26 Ответить
Мелоні гарно "лизнула "- усі кажуть та вважають про тебе, шо ти бідосик світового масштабу , але я так не ндамюдумаю - ІМОЛОДЕЦЬ! МЕЛОНІ!!!
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25.06.2025 12:28 Ответить
Трохи не так.
Вона сказала то що в глобальному пи...деці винуватий не тільки Трамп. Погодьтесь це не те саме що "Трамп не винуватий"...
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25.06.2025 12:35 Ответить
Але ж то вже не велика різниця - головне , він її міцно по-дитячому радісно приголубить за добрі слова чи прискіпається як Ви
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25.06.2025 12:53 Ответить
БУЛО -

Країна

% ВВП на оборону (2024)

Витрати ($ млрд)

🇺🇸 США

~3.5%

~860

🇬🇧 Велика Британія

~2.3%

~75

🇩🇪 Німеччина

~2.1%

~71

🇫🇷 Франція

~2.0%

~60
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25.06.2025 12:55 Ответить
Їхні 3.4% це більше ніж всі НАТО разом взяті
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25.06.2025 12:34 Ответить
сукупний ВВП ЕС з Канадою Британією та Турцією десь такий самий як США...
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25.06.2025 12:40 Ответить
а корумпована була хйлом саме Європа ...
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25.06.2025 12:57 Ответить
хто тобі сказав таке? скорочувати вони планують неефективні бюрократичні витрати, а загальний бюджет Пентагону вони на наступний рік навпаки планують збільшити з нинішніх 800 млрд до трильйона.
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25.06.2025 12:45 Ответить
Хегсет казав. В принципі я не дуже слідкую. І підозрюю що оцей "трильйон" це трампів "золотий купол"...
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25.06.2025 13:01 Ответить
то Хегсет мав на увазі оптимізацію видатків, які на думку маговців є бюрократичними і неефективними. а в загальному, то вони планують збільшити видатки на оборону в тому числі і на той Чубів кумпол.
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25.06.2025 13:20 Ответить
Тому що у США немає спільного кордону з ********* сусідами, навіть через 1-2 "буферні" країни. Але треба в літаки, ракети, підводні човнита кораблі закладати більшу дальність - тобто або збільшувати розміри (вартість) або бойове навантаження....
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25.06.2025 12:54 Ответить
❗️Зеленський - хороший хлопець, ми поговоримо з ним, - Трамп.
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25.06.2025 12:22 Ответить
Трамп: "...ми з ними до їхнього кінця..."
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25.06.2025 12:24 Ответить
З Україною "до кінця" вони вже були...
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25.06.2025 12:27 Ответить
До кінця-кінців -- Усіх,!,)
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25.06.2025 12:34 Ответить
головне, шоби рудий донні собі в союзники ***** не записав
друг так друг, не більше
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25.06.2025 12:25 Ответить
Буде добре, якщо цей загорєлий дєдушка завтра це не спростує...
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25.06.2025 12:28 Ответить
А потім ввх скаже - "ну всьо, конєц". І буде всьо.
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25.06.2025 12:28 Ответить
Ну теперь у Трумпа не кошелёк а Барсетка)))
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25.06.2025 12:50 Ответить
Сміється той,хто сміється останній.
Для зе також пропонували Україні стати союзником США,в обмін на видалення ерма зі свого оточення,та зе відмовився.
Тепер зебратва тішиться,як зе боксує Тр. в ролику від ші,а армія відчуває гостру нестачу техніки і озброєння через його вибрики.
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25.06.2025 12:52 Ответить
Где? Кто? Когда? предлагал Украине стать союзниками ?
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25.06.2025 13:52 Ответить
Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня 2021 не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).
Ініціатор звернення-О.Гончаренко.

СН був проти: "Для президента Володимира Зеленського та всієї нашої політичної команди абсолютно принциповим є повноправний вступ України в НАТО. Не будь-які статуси "поза НАТО", а вступ в Альянс"-Подоляк.

Маркарова про намір Ради голосувати за звернення про статус основного союзника США поза НАТО: «це точно не про нас».

Трамп надав такий статус Бразилії-2019.
Байден-Катар,Колумбія,Кенія.

Україна реально могла такий статус отримати..
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25.06.2025 20:01 Ответить
Челобитная с прощением о представлении статуса союзника, от 8 сентября 2021 имела бы 0.0% успеха, как и все предыдущие.

21 июля 2014 года президент Украины Пётр Порошенко обратился в Конгресс США о предоставлении Украине спецстатуса - главного союзника вне блока НАТО. 19 сентября США отказали Украине в получении статуса основного союзника США вне НАТО.

В 2017 году Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Опять послали нахгуй, потом еще пару раз посылали.
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25.06.2025 20:46 Ответить
При Порошенку таки робили кроки для отримання статусу союзника США.
Для еснистів це- челобитное.
В разі успіху,а тоді Байден був президентом,путін би мав справу з позаблоковим союзником США 24.02.22.
Еснисти не проголосували,та ще і відверто насміхались як про такий статус-аналог що тепер з Трампа.Мудаки.
Хоча,чого можна більше було очікувати від слуг путіна.
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25.06.2025 21:34 Ответить
І увесь блок НАТО: - Бліііін, та коли воно вже здохне...
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25.06.2025 12:56 Ответить
Трамп каже сьогодні одне, а через два тижні протилежне - це ні для кого не секрет
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25.06.2025 13:22 Ответить
Трохи не уточнив до чиєго кінця.
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25.06.2025 13:54 Ответить
 
 