Трамп о союзниках по НАТО: Они подняли расходы на оборону. Мы с ними до конца

Президент США Дональд Трамп заверил, что США будут до конца с союзниками по НАТО. Американский лидер также похвалил их за увеличение взносов на оборону.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

На вопрос о своей приверженности статье 5 устава НАТО Трамп ответил: "Мы с ними до конца".

В своем выступлении на саммите НАТО в Гааге Трамп подчеркнул важность плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП.

"Я просил их поднять ставку до 5% в течение нескольких лет, и они подняли ее до 5%, это большой (скачок. - Ред) по сравнению с 2%. И многие даже не платили 2%, так что я думаю, что это будет очень большой новостью", - заверил он.

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По его мнению, "с 5% европейцы и канадцы сравняют свои расходы на оборону с Соединенными Штатами".

"Поэтому дело не в том, что американские налогоплательщики платят больше; дело в том, что европейцы и канадцы платят больше", - добавил Трамп.