Трамп о союзниках по НАТО: Они подняли расходы на оборону. Мы с ними до конца
Президент США Дональд Трамп заверил, что США будут до конца с союзниками по НАТО. Американский лидер также похвалил их за увеличение взносов на оборону.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
На вопрос о своей приверженности статье 5 устава НАТО Трамп ответил: "Мы с ними до конца".
В своем выступлении на саммите НАТО в Гааге Трамп подчеркнул важность плана по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП.
"Я просил их поднять ставку до 5% в течение нескольких лет, и они подняли ее до 5%, это большой (скачок. - Ред) по сравнению с 2%. И многие даже не платили 2%, так что я думаю, что это будет очень большой новостью", - заверил он.
По его мнению, "с 5% европейцы и канадцы сравняют свои расходы на оборону с Соединенными Штатами".
"Поэтому дело не в том, что американские налогоплательщики платят больше; дело в том, что европейцы и канадцы платят больше", - добавил Трамп.
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Вона сказала то що в глобальному пи...деці винуватий не тільки Трамп. Погодьтесь це не те саме що "Трамп не винуватий"...
Країна
% ВВП на оборону (2024)
Витрати ($ млрд)
🇺🇸 США
~3.5%
~860
🇬🇧 Велика Британія
~2.3%
~75
🇩🇪 Німеччина
~2.1%
~71
🇫🇷 Франція
~2.0%
~60
друг так друг, не більше
Для зе також пропонували Україні стати союзником США,в обмін на видалення ерма зі свого оточення,та зе відмовився.
Тепер зебратва тішиться,як зе боксує Тр. в ролику від ші,а армія відчуває гостру нестачу техніки і озброєння через його вибрики.
Ініціатор звернення-О.Гончаренко.
СН був проти: "Для президента Володимира Зеленського та всієї нашої політичної команди абсолютно принциповим є повноправний вступ України в НАТО. Не будь-які статуси "поза НАТО", а вступ в Альянс"-Подоляк.
Маркарова про намір Ради голосувати за звернення про статус основного союзника США поза НАТО: «це точно не про нас».
Трамп надав такий статус Бразилії-2019.
Байден-Катар,Колумбія,Кенія.
Україна реально могла такий статус отримати..
21 июля 2014 года президент Украины Пётр Порошенко обратился в Конгресс США о предоставлении Украине спецстатуса - главного союзника вне блока НАТО. 19 сентября США отказали Украине в получении статуса основного союзника США вне НАТО.
В 2017 году Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Опять послали нахгуй, потом еще пару раз посылали.
Для еснистів це- челобитное.
В разі успіху,а тоді Байден був президентом,путін би мав справу з позаблоковим союзником США 24.02.22.
Еснисти не проголосували,та ще і відверто насміхались як про такий статус-аналог що тепер з Трампа.Мудаки.
Хоча,чого можна більше було очікувати від слуг путіна.