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Новини Заяви Трампа про НАТО
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Трамп про союзників по НАТО: Вони підняли видатки на оборону. Ми з ними до кінця

президент сша дональд трамп

Президент США Дональд Трамп запевнив, що США будуть до кінця із союзниками по НАТО. Американський лідер також похвалив їх за збільшення внесків на оборону.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На запитання про свою прихильність до статті 5 статуту НАТО Трамп відповів: "Ми з ними до кінця".

У своєму виступі на саміті НАТО в Гаазі Трамп наголосив на важливості плану зі збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

"Я просив їх підняти ставку до 5% протягом кількох років, і вони підняли її до 5%, це великий (стрибок. - Ред) порівняно з 2%. І багато хто навіть не платив 2%, так що я думаю, що це буде дуже великою новиною", - запевнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп засумнівався в трактуванні 5 статті НАТО: "Я прагну рятувати життя"

На його думку, "з 5% європейці та канадці зрівняють свої витрати на оборону зі Сполученими Штатами". 

"Тож річ не в тому, що американські платники податків платять більше; річ у тім, що європейці та канадці платять більше", - додав Трамп.

Автор: 

НАТО (6636) США (23607) Трамп Дональд (6308)


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Топ коментарі
+8
З Україною "до кінця" вони вже були...
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25.06.2025 12:27 Відповісти
+6
Прикольно що самі США тратять на оборону 3,4% і планують скорочувать ...
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25.06.2025 12:22 Відповісти
+6
Ги...Зато у Трампа пабєда за пабєдою...
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25.06.2025 12:26 Відповісти
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Прикольно що самі США тратять на оборону 3,4% і планують скорочувать ...
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25.06.2025 12:22 Відповісти
Так і ті домовились домовлятися про можливість підвищення впродовж 10 років
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25.06.2025 12:23 Відповісти
Ги...Зато у Трампа пабєда за пабєдою...
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25.06.2025 12:26 Відповісти
Мелоні гарно "лизнула "- усі кажуть та вважають про тебе, шо ти бідосик світового масштабу , але я так не ндамюдумаю - ІМОЛОДЕЦЬ! МЕЛОНІ!!!
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25.06.2025 12:28 Відповісти
Трохи не так.
Вона сказала то що в глобальному пи...деці винуватий не тільки Трамп. Погодьтесь це не те саме що "Трамп не винуватий"...
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25.06.2025 12:35 Відповісти
Але ж то вже не велика різниця - головне , він її міцно по-дитячому радісно приголубить за добрі слова чи прискіпається як Ви
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25.06.2025 12:53 Відповісти
БУЛО -

Країна

% ВВП на оборону (2024)

Витрати ($ млрд)

🇺🇸 США

~3.5%

~860

🇬🇧 Велика Британія

~2.3%

~75

🇩🇪 Німеччина

~2.1%

~71

🇫🇷 Франція

~2.0%

~60
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25.06.2025 12:55 Відповісти
Їхні 3.4% це більше ніж всі НАТО разом взяті
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25.06.2025 12:34 Відповісти
сукупний ВВП ЕС з Канадою Британією та Турцією десь такий самий як США...
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25.06.2025 12:40 Відповісти
а корумпована була хйлом саме Європа ...
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25.06.2025 12:57 Відповісти
хто тобі сказав таке? скорочувати вони планують неефективні бюрократичні витрати, а загальний бюджет Пентагону вони на наступний рік навпаки планують збільшити з нинішніх 800 млрд до трильйона.
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25.06.2025 12:45 Відповісти
Хегсет казав. В принципі я не дуже слідкую. І підозрюю що оцей "трильйон" це трампів "золотий купол"...
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25.06.2025 13:01 Відповісти
то Хегсет мав на увазі оптимізацію видатків, які на думку маговців є бюрократичними і неефективними. а в загальному, то вони планують збільшити видатки на оборону в тому числі і на той Чубів кумпол.
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25.06.2025 13:20 Відповісти
Тому що у США немає спільного кордону з ********* сусідами, навіть через 1-2 "буферні" країни. Але треба в літаки, ракети, підводні човнита кораблі закладати більшу дальність - тобто або збільшувати розміри (вартість) або бойове навантаження....
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25.06.2025 12:54 Відповісти
❗️Зеленський - хороший хлопець, ми поговоримо з ним, - Трамп.
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25.06.2025 12:22 Відповісти
Трамп: "...ми з ними до їхнього кінця..."
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25.06.2025 12:24 Відповісти
З Україною "до кінця" вони вже були...
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25.06.2025 12:27 Відповісти
До кінця-кінців -- Усіх,!,)
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25.06.2025 12:34 Відповісти
головне, шоби рудий донні собі в союзники ***** не записав
друг так друг, не більше
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25.06.2025 12:25 Відповісти
Буде добре, якщо цей загорєлий дєдушка завтра це не спростує...
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25.06.2025 12:28 Відповісти
А потім ввх скаже - "ну всьо, конєц". І буде всьо.
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25.06.2025 12:28 Відповісти
Ну теперь у Трумпа не кошелёк а Барсетка)))
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25.06.2025 12:50 Відповісти
Сміється той,хто сміється останній.
Для зе також пропонували Україні стати союзником США,в обмін на видалення ерма зі свого оточення,та зе відмовився.
Тепер зебратва тішиться,як зе боксує Тр. в ролику від ші,а армія відчуває гостру нестачу техніки і озброєння через його вибрики.
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25.06.2025 12:52 Відповісти
Где? Кто? Когда? предлагал Украине стать союзниками ?
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25.06.2025 13:52 Відповісти
Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня 2021 не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).
Ініціатор звернення-О.Гончаренко.

СН був проти: "Для президента Володимира Зеленського та всієї нашої політичної команди абсолютно принциповим є повноправний вступ України в НАТО. Не будь-які статуси "поза НАТО", а вступ в Альянс"-Подоляк.

Маркарова про намір Ради голосувати за звернення про статус основного союзника США поза НАТО: «це точно не про нас».

Трамп надав такий статус Бразилії-2019.
Байден-Катар,Колумбія,Кенія.

Україна реально могла такий статус отримати..
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25.06.2025 20:01 Відповісти
Челобитная с прощением о представлении статуса союзника, от 8 сентября 2021 имела бы 0.0% успеха, как и все предыдущие.

21 июля 2014 года президент Украины Пётр Порошенко обратился в Конгресс США о предоставлении Украине спецстатуса - главного союзника вне блока НАТО. 19 сентября США отказали Украине в получении статуса основного союзника США вне НАТО.

В 2017 году Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Опять послали нахгуй, потом еще пару раз посылали.
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25.06.2025 20:46 Відповісти
При Порошенку таки робили кроки для отримання статусу союзника США.
Для еснистів це- челобитное.
В разі успіху,а тоді Байден був президентом,путін би мав справу з позаблоковим союзником США 24.02.22.
Еснисти не проголосували,та ще і відверто насміхались як про такий статус-аналог що тепер з Трампа.Мудаки.
Хоча,чого можна більше було очікувати від слуг путіна.
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25.06.2025 21:34 Відповісти
І увесь блок НАТО: - Бліііін, та коли воно вже здохне...
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25.06.2025 12:56 Відповісти
Трамп каже сьогодні одне, а через два тижні протилежне - це ні для кого не секрет
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25.06.2025 13:22 Відповісти
Трохи не уточнив до чиєго кінця.
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25.06.2025 13:54 Відповісти
 
 