Трамп про союзників по НАТО: Вони підняли видатки на оборону. Ми з ними до кінця
Президент США Дональд Трамп запевнив, що США будуть до кінця із союзниками по НАТО. Американський лідер також похвалив їх за збільшення внесків на оборону.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На запитання про свою прихильність до статті 5 статуту НАТО Трамп відповів: "Ми з ними до кінця".
У своєму виступі на саміті НАТО в Гаазі Трамп наголосив на важливості плану зі збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.
"Я просив їх підняти ставку до 5% протягом кількох років, і вони підняли її до 5%, це великий (стрибок. - Ред) порівняно з 2%. І багато хто навіть не платив 2%, так що я думаю, що це буде дуже великою новиною", - запевнив він.
На його думку, "з 5% європейці та канадці зрівняють свої витрати на оборону зі Сполученими Штатами".
"Тож річ не в тому, що американські платники податків платять більше; річ у тім, що європейці та канадці платять більше", - додав Трамп.
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Вона сказала то що в глобальному пи...деці винуватий не тільки Трамп. Погодьтесь це не те саме що "Трамп не винуватий"...
Країна
% ВВП на оборону (2024)
Витрати ($ млрд)
🇺🇸 США
~3.5%
~860
🇬🇧 Велика Британія
~2.3%
~75
🇩🇪 Німеччина
~2.1%
~71
🇫🇷 Франція
~2.0%
~60
друг так друг, не більше
Для зе також пропонували Україні стати союзником США,в обмін на видалення ерма зі свого оточення,та зе відмовився.
Тепер зебратва тішиться,як зе боксує Тр. в ролику від ші,а армія відчуває гостру нестачу техніки і озброєння через його вибрики.
Ініціатор звернення-О.Гончаренко.
СН був проти: "Для президента Володимира Зеленського та всієї нашої політичної команди абсолютно принциповим є повноправний вступ України в НАТО. Не будь-які статуси "поза НАТО", а вступ в Альянс"-Подоляк.
Маркарова про намір Ради голосувати за звернення про статус основного союзника США поза НАТО: «це точно не про нас».
Трамп надав такий статус Бразилії-2019.
Байден-Катар,Колумбія,Кенія.
Україна реально могла такий статус отримати..
21 июля 2014 года президент Украины Пётр Порошенко обратился в Конгресс США о предоставлении Украине спецстатуса - главного союзника вне блока НАТО. 19 сентября США отказали Украине в получении статуса основного союзника США вне НАТО.
В 2017 году Верховная Рада Украины большинством в 232 голоса отправила в Конгресс США обращение о получении статуса Украины как основного союзника США вне НАТО. Опять послали нахгуй, потом еще пару раз посылали.
Для еснистів це- челобитное.
В разі успіху,а тоді Байден був президентом,путін би мав справу з позаблоковим союзником США 24.02.22.
Еснисти не проголосували,та ще і відверто насміхались як про такий статус-аналог що тепер з Трампа.Мудаки.
Хоча,чого можна більше було очікувати від слуг путіна.