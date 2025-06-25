Трамп про союзників по НАТО: Вони підняли видатки на оборону. Ми з ними до кінця

Президент США Дональд Трамп запевнив, що США будуть до кінця із союзниками по НАТО. Американський лідер також похвалив їх за збільшення внесків на оборону.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На запитання про свою прихильність до статті 5 статуту НАТО Трамп відповів: "Ми з ними до кінця".

У своєму виступі на саміті НАТО в Гаазі Трамп наголосив на важливості плану зі збільшення витрат на оборону до 5% ВВП.

"Я просив їх підняти ставку до 5% протягом кількох років, і вони підняли її до 5%, це великий (стрибок. - Ред) порівняно з 2%. І багато хто навіть не платив 2%, так що я думаю, що це буде дуже великою новиною", - запевнив він.

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На його думку, "з 5% європейці та канадці зрівняють свої витрати на оборону зі Сполученими Штатами".

"Тож річ не в тому, що американські платники податків платять більше; річ у тім, що європейці та канадці платять більше", - додав Трамп.