Мерц: Путин понимает только язык силы

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира в Украине необходимо усиливать давление на Россию, поскольку президент РФ Владимир Путин признает только "язык силы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Мерц подчеркнул, что для настоящего и длительного прекращения огня нужно желание всех сторон, однако Россия продолжает агрессивные действия, несмотря на неоднократную готовность Украины к перемирию.

"Это не тот мир, к которому мы стремимся. И это не тот мир, которого хочет Украина", - заявил канцлер.

Он подчеркнул, что президент РФ Путин "понимает только язык силы", поэтому именно такую позицию должны занять демократические страны в ответ на российскую агрессию. В этом контексте Мерц сообщил, что Евросоюз уже подготовил 18-й пакет санкций против России.

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