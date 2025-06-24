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Новости Агрессия России против Украины
2 006 18

Мерц: Путин понимает только язык силы

Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для достижения мира в Украине необходимо усиливать давление на Россию, поскольку президент РФ Владимир Путин признает только "язык силы".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Мерц подчеркнул, что для настоящего и длительного прекращения огня нужно желание всех сторон, однако Россия продолжает агрессивные действия, несмотря на неоднократную готовность Украины к перемирию.

"Это не тот мир, к которому мы стремимся. И это не тот мир, которого хочет Украина", - заявил канцлер.

Он подчеркнул, что президент РФ Путин "понимает только язык силы", поэтому именно такую позицию должны занять демократические страны в ответ на российскую агрессию. В этом контексте Мерц сообщил, что Евросоюз уже подготовил 18-й пакет санкций против России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рютте: НАТО имеет силы одновременно реагировать на вызовы в Украине и на Ближнем Востоке

Автор: 

путин владимир (31647) война в Украине (4972) Фридрих Мерц (170)


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Топ комментарии
+6
еобхідно посилювати тиск на Росію Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

Ні дня без мантри про тиск...по трубах
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24.06.2025 14:38 Ответить
+3
Ну скільки це ти будеш говорити? Це що такий вид анонізму? Посилюй в кінці-кінців. Чи посилювалка зламалась?
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24.06.2025 14:39 Ответить
+2
Хоть с немцем повезло. Жаль что не выпадает так что-бы все лидеры западных стран были адекватными одновременно.
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24.06.2025 14:41 Ответить
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еобхідно посилювати тиск на Росію Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

Ні дня без мантри про тиск...по трубах
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24.06.2025 14:38 Ответить
Естественно просто БЛА ******!!!
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24.06.2025 14:42 Ответить
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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24.06.2025 15:21 Ответить
Ну скільки це ти будеш говорити? Це що такий вид анонізму? Посилюй в кінці-кінців. Чи посилювалка зламалась?
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24.06.2025 14:39 Ответить
РАБОТА ТАКАЯ У ПИТУХОВ!!!У КОГО ПОТОМ ЧУПАЧУПСА ПРОСИТЬ?)!
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24.06.2025 14:43 Ответить
Це він каже, щоб хто-небудь інший посилював. А поки що подумає про перезапуск "півпотоків".
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24.06.2025 14:46 Ответить
Хоть с немцем повезло. Жаль что не выпадает так что-бы все лидеры западных стран были адекватными одновременно.
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24.06.2025 14:41 Ответить
хуПУТИН НЕПОНЕМАЕТ НИЧЕГО!ЭТО САМЫЙ ИЗ САМЫХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОЛБОДЯТЛОВДЫБИЛОВ НА ПЛАЛЕТЕ ЗЕМЛЯ!!!!!!ответ прост не ты давал жизнь и не твоё право её ЗАБИРАТЬ своими (нет слов)приказами ЧЕРТА!!!!
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24.06.2025 14:41 Ответить
Це як той сраний анекдот, шо таке баба об'яснили, а шо з нею робити ні!
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24.06.2025 14:42 Ответить
Хз...смiятися чи плакати...
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24.06.2025 14:48 Ответить
І через це пан Мерц посилить ЗСУ частиною військ Бундесверу. Молодець, що накінець дійшло, що ніяких санкцій пуйло не боїться і розуміє лише силу
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24.06.2025 15:02 Ответить
Маленькие клоуны которые хвастают силой Америки.
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24.06.2025 15:07 Ответить
Человеку срущему в чемоданы и рисующему кошачьи жопы по барабану санкции и "язык силы". Тут только полное физическое уничтожение как путина, так и всей балалайны поможет. Других вариантов уже нет. И чем дольше с этим тянут, тем хуже для всего мира.
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24.06.2025 15:13 Ответить
Потужне бла-бла-бла, але таурусів не дамо.
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24.06.2025 15:19 Ответить
Допоки не буде ліквідовано кривавого терориста маняка убивцю путіна терор не припинится , після вдалої операції 1 червня по знищенню стратегічній авіації ворога вже майже три тижні жодних серйозних атак по рф ,в той час як ворог продовжує знищувати Україну.
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24.06.2025 15:21 Ответить
Ну так дай тауруси
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24.06.2025 15:21 Ответить
Як же Ви всі заїпали всіх нас оцима своїми "треба", "потрібно", "необхідно", "доцільно" й іншою подібною муйнею! Де обіцяні тобою "тауруси", аби сила ударів по росії посилилася, Мерц? Всрався, як і всі інші, то так прямо і кажи!
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24.06.2025 15:57 Ответить
Де Тауруси ?
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24.06.2025 16:09 Ответить
 
 