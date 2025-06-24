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Новини Агресія Росії проти України
2 006 18

Мерц: Путін розуміє лише мову сили

Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Spiegel.

Мерц підкреслив, що для справжнього та тривалого припинення вогню потрібно бажання всіх сторін, однак Росія продовжує агресивні дії, попри неодноразову готовність України до перемир’я.

"Це не той мир, якого ми прагнемо. І це не той мир, якого хоче Україна", - заявив канцлер.

Він наголосив, що президент РФ Путін "розуміє лише мову сили", тому саме таку позицію мають зайняти демократичні країни у відповідь на російську агресію. У цьому контексті Мерц повідомив, що Євросоюз уже підготував 18-й пакет санкцій проти Росії.

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Автор: 

путін володимир (24218) війна в Україні (5008) Мерц Фрідріх (173)


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Топ коментарі
+6
еобхідно посилювати тиск на Росію Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

Ні дня без мантри про тиск...по трубах
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24.06.2025 14:38 Відповісти
+3
Ну скільки це ти будеш говорити? Це що такий вид анонізму? Посилюй в кінці-кінців. Чи посилювалка зламалась?
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24.06.2025 14:39 Відповісти
+2
Хоть с немцем повезло. Жаль что не выпадает так что-бы все лидеры западных стран были адекватными одновременно.
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24.06.2025 14:41 Відповісти
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еобхідно посилювати тиск на Росію Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

Ні дня без мантри про тиск...по трубах
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24.06.2025 14:38 Відповісти
Естественно просто БЛА ******!!!
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24.06.2025 14:42 Відповісти
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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24.06.2025 15:21 Відповісти
Ну скільки це ти будеш говорити? Це що такий вид анонізму? Посилюй в кінці-кінців. Чи посилювалка зламалась?
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24.06.2025 14:39 Відповісти
РАБОТА ТАКАЯ У ПИТУХОВ!!!У КОГО ПОТОМ ЧУПАЧУПСА ПРОСИТЬ?)!
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24.06.2025 14:43 Відповісти
Це він каже, щоб хто-небудь інший посилював. А поки що подумає про перезапуск "півпотоків".
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24.06.2025 14:46 Відповісти
Хоть с немцем повезло. Жаль что не выпадает так что-бы все лидеры западных стран были адекватными одновременно.
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24.06.2025 14:41 Відповісти
хуПУТИН НЕПОНЕМАЕТ НИЧЕГО!ЭТО САМЫЙ ИЗ САМЫХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ДОЛБОДЯТЛОВДЫБИЛОВ НА ПЛАЛЕТЕ ЗЕМЛЯ!!!!!!ответ прост не ты давал жизнь и не твоё право её ЗАБИРАТЬ своими (нет слов)приказами ЧЕРТА!!!!
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24.06.2025 14:41 Відповісти
Це як той сраний анекдот, шо таке баба об'яснили, а шо з нею робити ні!
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24.06.2025 14:42 Відповісти
Хз...смiятися чи плакати...
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24.06.2025 14:48 Відповісти
І через це пан Мерц посилить ЗСУ частиною військ Бундесверу. Молодець, що накінець дійшло, що ніяких санкцій пуйло не боїться і розуміє лише силу
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24.06.2025 15:02 Відповісти
Маленькие клоуны которые хвастают силой Америки.
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24.06.2025 15:07 Відповісти
Человеку срущему в чемоданы и рисующему кошачьи жопы по барабану санкции и "язык силы". Тут только полное физическое уничтожение как путина, так и всей балалайны поможет. Других вариантов уже нет. И чем дольше с этим тянут, тем хуже для всего мира.
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24.06.2025 15:13 Відповісти
Потужне бла-бла-бла, але таурусів не дамо.
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24.06.2025 15:19 Відповісти
Допоки не буде ліквідовано кривавого терориста маняка убивцю путіна терор не припинится , після вдалої операції 1 червня по знищенню стратегічній авіації ворога вже майже три тижні жодних серйозних атак по рф ,в той час як ворог продовжує знищувати Україну.
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24.06.2025 15:21 Відповісти
Ну так дай тауруси
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24.06.2025 15:21 Відповісти
Як же Ви всі заїпали всіх нас оцима своїми "треба", "потрібно", "необхідно", "доцільно" й іншою подібною муйнею! Де обіцяні тобою "тауруси", аби сила ударів по росії посилилася, Мерц? Всрався, як і всі інші, то так прямо і кажи!
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24.06.2025 15:57 Відповісти
Де Тауруси ?
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24.06.2025 16:09 Відповісти
 
 