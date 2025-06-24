Мерц: Путін розуміє лише мову сили

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на німецьке видання Spiegel.

Мерц підкреслив, що для справжнього та тривалого припинення вогню потрібно бажання всіх сторін, однак Росія продовжує агресивні дії, попри неодноразову готовність України до перемир’я.

"Це не той мир, якого ми прагнемо. І це не той мир, якого хоче Україна", - заявив канцлер.

Він наголосив, що президент РФ Путін "розуміє лише мову сили", тому саме таку позицію мають зайняти демократичні країни у відповідь на російську агресію. У цьому контексті Мерц повідомив, що Євросоюз уже підготував 18-й пакет санкцій проти Росії.

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