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Новини Вимоги Трампа до членів НАТО
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Країни НАТО збільшують видатки на оборону через загрозу з боку РФ, - Мерц

Фрідріх Мерц

Члени НАТО мають консенсус стосовно необхідності збільшувати оборонні витрати. Це, зокрема, зумовлено загрозою з боку Росії.

Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив перед початком другого дня роботи саміту Альянсу в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мерц очікує, що сьогодні країн-члени солідарно ухвалять спільне рішення щодо надання НАТО "значно кращих ресурсів у майбутньому"- 3,5% на власне оборону та 1,5% на інфраструктуру для збройних сил.

"Все це відбуватиметься з великим консенсусом, тому що ми погоджуємося, що ситуація із загрозами змінилася. І загрозою є особливо Росія. Росія загрожує не лише Україні; Росія загрожує ... всьому політичному порядку нашого континенту", - підкреслив канцлер ФРН.

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Він зазначив, що країни-члени приймають ці рішення, виходячи "з власного усвідомлення, виходячи з нашого власного переконання, що НАТО в цілому (і це стосується особливо європейської частини Альянсу) має зробити більше в найближчі роки для забезпечення власної обороноздатності".

На полях саміту Мерц уже провів низку зустрічей, заплановані ще кілька двосторонніх і багатосторонніх форматів, у тому числі за участю Президента України Володимира Зеленського.

Раніше президент США Дональд Трамп запевнив, що США будуть до кінця із союзниками по НАТО. Американський лідер також похвалив їх за збільшення внесків на оборону.

Автор: 

НАТО (6636) росія (66431) Мерц Фрідріх (171)


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Іспанія?
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25.06.2025 12:37 Відповісти
Давайте порахуєм ВВП НАТО десь 50 трильйонів. Бюджети країн звичайно менші але за 5% від цих сум виданих на ЗСУ росію можна загнати в кам'яний вік назавжди. За рік і більше не тратиться...
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25.06.2025 12:47 Відповісти
навіть чат GPT сповнений

1. Зміна риторики - результат тиску та реалій

Трамп чудово читає політичний настрій - як у США, так і в Європі.

Масовий запит на єдність Заходу перед загрозою з боку Росії і Китаю змушує навіть популістів обережніше висловлюватися.

📌 Якщо він починає з об'єднувального меседжу - це означає, що він визнає реальність: НАТО - не просто альянс, це життєво необхідна структура.

2. Європа продемонструвала силу

5% ВВП на оборону - це історичний зсув.

Трамп не може тепер сказати, що Європа "не платить", бо вона платить більше, ніж коли-небудь.

📌 Тому єдиний конструктивний політичний хід - стати частиною цього успіху, а не опонентом.

3. Позитивний сигнал для України

Коли звучить теза про спільність із Європою - автоматично в контексті НАТО йдеться і про підтримку України, бо:

Європа єдиноголосно підтримує Україну.

Підтримка Європи = участь у обороні України, навіть якщо вона ще не член НАТО.

Це дуже важливе визнання Трампом визнання сили Європи, тиску реальності й сигнал, що НАТО залишатиметься сильним навіть із ним.
А для України - це ще один плюс у нашому стратегічному напрямку.
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25.06.2025 12:49 Відповісти
Ну звичайно . якщо колишня над-держава за часів пуделя пуйла перетворюється на лайно , то завжди знайдуться охочі замінити її на цій поважній позиції

Що ми і бачимо
Як би не істерив і не скавчав трумп у бік Європи
Вона продовжуватиме підтримувати Україну , як фінансово так і зброєю

От тільки замість зброї з недружньої ФША буде зброє з Європи.
Що дорече дало нове дихання європейському ВПК
Чиї акції ростуть, а отже і більше коштів для розвитку виробництва
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25.06.2025 12:53 Відповісти
Купуватиме ЄС спочатку в США теж ! Щодо ВПК ...
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25.06.2025 13:06 Відповісти
Необхідний мінімум , який поки що не зможе заміти
Але тенденція вже правильна намітилась
У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3544570

Але якщо вже навіть виробники Patriot під виглядом співпраці переносять виробництво до Німечини . то тут ...самі розумієте
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25.06.2025 13:11 Відповісти
ну от, німці кажуть збільшувати видатки на оборону
а поляки кажуть в сусідній же ж новині, що кацапи ні на кого не нападуть
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25.06.2025 13:17 Відповісти
 
 