Країни НАТО збільшують видатки на оборону через загрозу з боку РФ, - Мерц

Члени НАТО мають консенсус стосовно необхідності збільшувати оборонні витрати. Це, зокрема, зумовлено загрозою з боку Росії.

Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив перед початком другого дня роботи саміту Альянсу в Гаазі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мерц очікує, що сьогодні країн-члени солідарно ухвалять спільне рішення щодо надання НАТО "значно кращих ресурсів у майбутньому"- 3,5% на власне оборону та 1,5% на інфраструктуру для збройних сил.

"Все це відбуватиметься з великим консенсусом, тому що ми погоджуємося, що ситуація із загрозами змінилася. І загрозою є особливо Росія. Росія загрожує не лише Україні; Росія загрожує ... всьому політичному порядку нашого континенту", - підкреслив канцлер ФРН.

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Він зазначив, що країни-члени приймають ці рішення, виходячи "з власного усвідомлення, виходячи з нашого власного переконання, що НАТО в цілому (і це стосується особливо європейської частини Альянсу) має зробити більше в найближчі роки для забезпечення власної обороноздатності".

На полях саміту Мерц уже провів низку зустрічей, заплановані ще кілька двосторонніх і багатосторонніх форматів, у тому числі за участю Президента України Володимира Зеленського.

Раніше президент США Дональд Трамп запевнив, що США будуть до кінця із союзниками по НАТО. Американський лідер також похвалив їх за збільшення внесків на оборону.