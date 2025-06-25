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Новини Безпека Європи Гібридна війна Росії
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Росія вже знаходиться у стані гібридної війни з Заходом, - Мерц

канцлер Німеччини Мерц

Європа, включно з Німеччиною, щодня стикається з агресивними діями Росії в нових формах, тому  Москва фактично вже знаходиться у стані війни із Заходом – не конвенційної, а гібридної.

Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив за результатами саміту НАТО у Гаазі 25 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Європа стикаються з атаками на мережі передачі даних, пошкодженням та руйнуванням підводних кабелів у Балтійському морі, дезінформацією, фейкові новини, що генеруються штучним інтелектом тощо.

На його думку, подібні дії вже є частиною гібридної війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коаліція охочих проведе нову зустріч найближчим часом, - Мерц

Канцлер також наголосив, що такі методи мають довгу історію –– в російських терористичних групах, розвідслужбах, угрупованнях, що фінансуються та підтримуються Росією.

У відповідь на ці загрози, за словами Мерца, в Бундесвері створили четвертий вид збройних сил — Службу кіберзахисту.

Мерц запропонував усім державам-партнерам у Європейському Союзі та НАТО тісніше співпрацювати в галузі розвідки, розвідувальних служб і ділитися своїми висновками один з одним, адже нова ситуація, нові виклики потребують інших форм і масштабу співпраці між союзниками.

Читайте також: Країни НАТО збільшують видатки на оборону через загрозу з боку РФ, - Мерц

Щодо ризику прямої атаки РФ на країни НАТО, Мерц зазначив: "Існують різні оцінки щодо того, чи наважиться Росія випробувати обороноздатність Альянсу".

За його словами, це стосується "не лише Угорщини, а й принаймні однієї іншої країни Європейського Союзу", але він не уточнив, про яку саме йдеться.

Політик також повторив, що хоче зробити Бундесвер "найсильнішою конвенційною армією в ЄС" і заявив про готовність Німеччини взяти на себе провідну роль у європейській частині НАТО.

"Для цього ми збільшуватимемо витрати на оборону та посилюватимемо нашу оборонну промисловість", - додав Мерц.

Також читайте: Рютте: Україна стала контрибутором безпеки НАТО і найбільшим виробником зброї в Європі

Автор: 

росія (66431) Мерц Фрідріх (173)


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Топ коментарі
+8
Мерц рулить правильно ❤️ , бо розумна Людина , а головне каже те шо вже є ...і це небеспечно , навіть для тиж руцких які живуть в Німеччині ,бо китайськоросійськім військовим, буде пох..кого їх пуля буде вбивати в Німеччині ... і це треба розуміти всім хто хоче жити ...в Україні 73% захотіли поржати в 19р. а сьогодні плачуть кривавими сльозми !!!...
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25.06.2025 19:42 Відповісти
+3
Приємно чути притомну людину. Гер Мерц, розбудить у свому народі, який іздить на рожевих поні тельманівсько-штаззівсько-кдбшного заводу породи " Анжела Меркель", та пересадить його на бойового тевтонського скакуна.
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25.06.2025 20:08 Відповісти
+2
Тут
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
А з огляду, що Rheinmetall починає спільно з нашим ВПК виробляти ракети
То тільки дурень не складе 2 і 2

Доречі погодься, що якось дивовижно наші беспілотники почали літати на відстань таурусу і мати аналогічну бойову частину

Як наслідок маємо
Генштаб підтвердив удар по російському заводу "Енергія"

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25.06.2025 20:24 Відповісти
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https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=June+25%2c+2025+photo+of+the+Ukrainian+delegation+to+NATO&mid=CDD301471F32EB18C67DCDD301471F32EB18C67D&FORM=VIRE
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25.06.2025 19:40 Відповісти
Лідери 5 країн НАТО та Зе за спільним столом з Рютте
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25.06.2025 19:41 Відповісти
Вовка там промовляє -Трмапусіка немає
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25.06.2025 19:43 Відповісти
Мерц рулить правильно ❤️ , бо розумна Людина , а головне каже те шо вже є ...і це небеспечно , навіть для тиж руцких які живуть в Німеччині ,бо китайськоросійськім військовим, буде пох..кого їх пуля буде вбивати в Німеччині ... і це треба розуміти всім хто хоче жити ...в Україні 73% захотіли поржати в 19р. а сьогодні плачуть кривавими сльозми !!!...
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25.06.2025 19:42 Відповісти
Тауруси дай, правдоруб.
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25.06.2025 19:43 Відповісти
А хто сказав , що він їх не дав.
Просто доки в ФША сидить пудель путіна не варто це афішувати
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
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25.06.2025 20:25 Відповісти
Портнов це чий був гібрид?
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25.06.2025 19:53 Відповісти
Слухай, Фрідріх -до яких пір будуть пустопорожні балачки? Де Тауруси?
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25.06.2025 20:02 Відповісти
Тут
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
А з огляду, що Rheinmetall починає спільно з нашим ВПК виробляти ракети
То тільки дурень не складе 2 і 2

Доречі погодься, що якось дивовижно наші беспілотники почали літати на відстань таурусу і мати аналогічну бойову частину

Як наслідок маємо
Генштаб підтвердив удар по російському заводу "Енергія"

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25.06.2025 20:24 Відповісти
Німеччина засекретить непередачу таурусів і введе санкції проти неробочого Північного потоку? Ой, санкції ж вже ввела.
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25.06.2025 20:42 Відповісти
О, як так і знав ,що знайдеться якийсь підкацапний дурник який не складе 2+2
1) Ну вже ж тобі, дурбецелу, пояснили чому засекретили.
І що від цього лише почастішали удари по кацапським підприємствам

А тим часом
Rheinmetall, відомий німецький виробник зброї, активно співпрацює з українським оборонно-промисловим комплексом (ВПК). Компанія постачає зброю, але й налагодила виробництво в Україні.
Зокрема, йдеться про виробництво 155-мм артилерійських снарядів, бронетехніки та систем протиповітряної оборони

Cказав 'A' . кажи і 'Б'.
Знов твою дешеву маніпуляцію розкрили

2) Так, санкції проти потоку потрібні , бо пудель путіна трумп хотів відновити постачання газу по ньому
Ви ж , паскуди єврофобські, завжди скиглите , що ЄС ще й досі залишки газу від кацапії купує (завдяки Венгрії і Словакії ,але тим не меньш)
А тут чого ж ви проти . щоб була заборона транспортування газу по робочій гілці північного потоку ?
Ліцеміри ви підкацапні
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25.06.2025 21:21 Відповісти
Ну мрійте далі. Це не заборонено.
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25.06.2025 21:16 Відповісти
Знов у тебе нема чого фактам заперечити, дурненьке
Продовжуй шукати зраду там де її нема
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25.06.2025 21:22 Відповісти
Ідіот АРТЕМ знову йде на х@й. І це незаперечний факт.
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25.06.2025 21:35 Відповісти
Заістерила підкацапна сучк@. Кумедно
Ну-ну , не плач, що дядя Тьома знов вас **@лом у факти макав
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25.06.2025 21:50 Відповісти
Приємно чути притомну людину. Гер Мерц, розбудить у свому народі, який іздить на рожевих поні тельманівсько-штаззівсько-кдбшного заводу породи " Анжела Меркель", та пересадить його на бойового тевтонського скакуна.
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25.06.2025 20:08 Відповісти
Дійшло, хвала Господу.
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26.06.2025 00:49 Відповісти
Так дайте Украине побольше Таурусов и гоните сцаными тряпками из ЕС и НАТО ************ пятую колонну Орбана с Фицо. Там место Украины, а не **********.
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26.06.2025 02:34 Відповісти
 
 