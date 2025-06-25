Росія вже знаходиться у стані гібридної війни з Заходом, - Мерц

Європа, включно з Німеччиною, щодня стикається з агресивними діями Росії в нових формах, тому Москва фактично вже знаходиться у стані війни із Заходом – не конвенційної, а гібридної.

Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив за результатами саміту НАТО у Гаазі 25 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Європа стикаються з атаками на мережі передачі даних, пошкодженням та руйнуванням підводних кабелів у Балтійському морі, дезінформацією, фейкові новини, що генеруються штучним інтелектом тощо.

На його думку, подібні дії вже є частиною гібридної війни.

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Канцлер також наголосив, що такі методи мають довгу історію –– в російських терористичних групах, розвідслужбах, угрупованнях, що фінансуються та підтримуються Росією.

У відповідь на ці загрози, за словами Мерца, в Бундесвері створили четвертий вид збройних сил — Службу кіберзахисту.

Мерц запропонував усім державам-партнерам у Європейському Союзі та НАТО тісніше співпрацювати в галузі розвідки, розвідувальних служб і ділитися своїми висновками один з одним, адже нова ситуація, нові виклики потребують інших форм і масштабу співпраці між союзниками.

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Щодо ризику прямої атаки РФ на країни НАТО, Мерц зазначив: "Існують різні оцінки щодо того, чи наважиться Росія випробувати обороноздатність Альянсу".

За його словами, це стосується "не лише Угорщини, а й принаймні однієї іншої країни Європейського Союзу", але він не уточнив, про яку саме йдеться.

Політик також повторив, що хоче зробити Бундесвер "найсильнішою конвенційною армією в ЄС" і заявив про готовність Німеччини взяти на себе провідну роль у європейській частині НАТО.

"Для цього ми збільшуватимемо витрати на оборону та посилюватимемо нашу оборонну промисловість", - додав Мерц.

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