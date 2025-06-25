Росія вже знаходиться у стані гібридної війни з Заходом, - Мерц
Європа, включно з Німеччиною, щодня стикається з агресивними діями Росії в нових формах, тому Москва фактично вже знаходиться у стані війни із Заходом – не конвенційної, а гібридної.
Про це канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив за результатами саміту НАТО у Гаазі 25 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, Європа стикаються з атаками на мережі передачі даних, пошкодженням та руйнуванням підводних кабелів у Балтійському морі, дезінформацією, фейкові новини, що генеруються штучним інтелектом тощо.
На його думку, подібні дії вже є частиною гібридної війни.
Канцлер також наголосив, що такі методи мають довгу історію –– в російських терористичних групах, розвідслужбах, угрупованнях, що фінансуються та підтримуються Росією.
У відповідь на ці загрози, за словами Мерца, в Бундесвері створили четвертий вид збройних сил — Службу кіберзахисту.
Мерц запропонував усім державам-партнерам у Європейському Союзі та НАТО тісніше співпрацювати в галузі розвідки, розвідувальних служб і ділитися своїми висновками один з одним, адже нова ситуація, нові виклики потребують інших форм і масштабу співпраці між союзниками.
Щодо ризику прямої атаки РФ на країни НАТО, Мерц зазначив: "Існують різні оцінки щодо того, чи наважиться Росія випробувати обороноздатність Альянсу".
За його словами, це стосується "не лише Угорщини, а й принаймні однієї іншої країни Європейського Союзу", але він не уточнив, про яку саме йдеться.
Політик також повторив, що хоче зробити Бундесвер "найсильнішою конвенційною армією в ЄС" і заявив про готовність Німеччини взяти на себе провідну роль у європейській частині НАТО.
"Для цього ми збільшуватимемо витрати на оборону та посилюватимемо нашу оборонну промисловість", - додав Мерц.
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Просто доки в ФША сидить пудель путіна не варто це афішувати
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
Німеччина засекретить дані про передачу зброї Україні: це торкнеться і Taurus, - Spiegel
А з огляду, що Rheinmetall починає спільно з нашим ВПК виробляти ракети
То тільки дурень не складе 2 і 2
Доречі погодься, що якось дивовижно наші беспілотники почали літати на відстань таурусу і мати аналогічну бойову частину
Як наслідок маємо
Генштаб підтвердив удар по російському заводу "Енергія"
1) Ну вже ж тобі, дурбецелу, пояснили чому засекретили.
І що від цього лише почастішали удари по кацапським підприємствам
А тим часом
Rheinmetall, відомий німецький виробник зброї, активно співпрацює з українським оборонно-промисловим комплексом (ВПК). Компанія постачає зброю, але й налагодила виробництво в Україні.
Зокрема, йдеться про виробництво 155-мм артилерійських снарядів, бронетехніки та систем протиповітряної оборони
Cказав 'A' . кажи і 'Б'.
Знов твою дешеву маніпуляцію розкрили
2) Так, санкції проти потоку потрібні , бо пудель путіна трумп хотів відновити постачання газу по ньому
Ви ж , паскуди єврофобські, завжди скиглите , що ЄС ще й досі залишки газу від кацапії купує (завдяки Венгрії і Словакії ,але тим не меньш)
А тут чого ж ви проти . щоб була заборона транспортування газу по робочій гілці північного потоку ?
Ліцеміри ви підкацапні
Продовжуй шукати зраду там де її нема
Ну-ну , не плач, що дядя Тьома знов вас **@лом у факти макав