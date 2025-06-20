РУС
Бундесвер определил Россию как "экзистенциальную угрозу" для Германии и Европы, - СМИ

В документах Бундесвера Россия определена как экзистенциальная угроза

Немецкие военные считают Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и для Европы в целом.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на стратегический документ Бундесвера, передает Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации издания, программный документ разрабатывался в течение 18 месяцев специалистами и экспертами по вопросам безопасности. Он должен служить концептуальной основой для будущего курса Бундесвера.

В документе содержится предупреждение, что Кремль готовит промышленность и руководящие структуры "специально для того, чтобы к концу этого десятилетия быть готовым к крупномасштабному конфликту с НАТО".

"Россия целенаправленно ориентирует всю свою государственную и экономическую структуру на возможный крупный конфликт с НАТО", - пишет издание ссылаясь на документ.

Читайте также: РФ наращивает расходы на военную сферу, это план долговременной агрессии, - Каллас

Согласно документу Бундесвера, модернизация вооруженных сил РФ быстро продвигается и уже в 2026 году они могут насчитывать 1,5 миллиона солдат.

"Германия может противостоять этой угрозе только благодаря последовательному развитию военного потенциала", - подытоживается в документе.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Балтийский регион превратился в опасную геополитическую горячую точку из-за гибридной активности РФ.

Читайте также: Экс-посол США Тейлор: Россия остается угрозой для безопасности США и Европы. Внимание от войны в Украине не отведут

Германия (7287) россия (97378)
Топ комментарии
+7
росія - екзистенційна загроза людській цивілізації!
показать весь комментарий
20.06.2025 19:00 Ответить
+4
І саме тому вони , так вперто , не бажають нам давати Тауруси чи Гепарди ...?
показать весь комментарий
20.06.2025 19:06 Ответить
+3
Доведіть до відома своїх виборців. Бо наступного разу як проголосують масово за АдН, тільки щоб не витрачати гроші для захисту від стратєгічєскіх партньоров.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:50 Ответить
Німців не обдуриш - рашка посилюється - китай в неї за спиною
показать весь комментарий
20.06.2025 18:46 Ответить
Доведіть до відома своїх виборців. Бо наступного разу як проголосують масово за АдН, тільки щоб не витрачати гроші для захисту від стратєгічєскіх партньоров.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:50 Ответить
У німців є екзистенційне питання до Європи
Чи справді вони хочуть щоб Німеччина розбудувала потужну озброєну до зубів армію. І в разі потреби зайшла на територію Польщі,..... А потім оголосила війну роіське ?
показать весь комментарий
20.06.2025 18:52 Ответить
часи уже змінилися. ніхто вже не оголошує воєн..
показать весь комментарий
20.06.2025 19:26 Ответить
це образно кажучи
показать весь комментарий
20.06.2025 19:28 Ответить
росія - екзистенційна загроза людській цивілізації!
показать весь комментарий
20.06.2025 19:00 Ответить
І саме тому вони , так вперто , не бажають нам давати Тауруси чи Гепарди ...?
показать весь комментарий
20.06.2025 19:06 Ответить
Їм самим треба.
показать весь комментарий
20.06.2025 19:17 Ответить
 
 