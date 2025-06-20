Бундесвер определил Россию как "экзистенциальную угрозу" для Германии и Европы, - СМИ
Немецкие военные считают Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и для Европы в целом.
Об этом пишет Spiegel со ссылкой на стратегический документ Бундесвера, передает Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
По информации издания, программный документ разрабатывался в течение 18 месяцев специалистами и экспертами по вопросам безопасности. Он должен служить концептуальной основой для будущего курса Бундесвера.
В документе содержится предупреждение, что Кремль готовит промышленность и руководящие структуры "специально для того, чтобы к концу этого десятилетия быть готовым к крупномасштабному конфликту с НАТО".
"Россия целенаправленно ориентирует всю свою государственную и экономическую структуру на возможный крупный конфликт с НАТО", - пишет издание ссылаясь на документ.
Согласно документу Бундесвера, модернизация вооруженных сил РФ быстро продвигается и уже в 2026 году они могут насчитывать 1,5 миллиона солдат.
"Германия может противостоять этой угрозе только благодаря последовательному развитию военного потенциала", - подытоживается в документе.
Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Балтийский регион превратился в опасную геополитическую горячую точку из-за гибридной активности РФ.
Чи справді вони хочуть щоб Німеччина розбудувала потужну озброєну до зубів армію. І в разі потреби зайшла на територію Польщі,..... А потім оголосила війну роіське ?