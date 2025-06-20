Риск военного противостояния с РФ в Балтийском море - реален, - глава МИД Германии Вадефуль
Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Балтийский регион превратился в опасную геополитическую горячую точку из-за гибридной активности РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.
"Это зона, где риск военного противостояния является реальным, зона, где гибридная деятельность России угрожает нашему миру и безопасности", - сказал дипломат.
На конференции по безопасности в Киле Вадефуль вспомнил о так называемом теневом флоте РФ, корабли которого могут повреждать подводные кабели связи и энергоснабжения, а также об агрессивном поведении российских военных кораблей и нарушении воздушного пространства НАТО. Целью этих действий, по его словам, является дестабилизация западных обществ и проверка их способности к реагированию.
Министр подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин прекрасно понимает стратегическую важность Балтийского региона, поэтому НАТО нужно сохранять мощное и гибкое военное присутствие.
Германия, по его словам, готова защищать каждый квадратный метр территории НАТО и планирует увеличить расходы на оборону до 3,5 % ВВП, а еще 1,5 % выделить на инфраструктуру и кибербезопасность. Ранее эти расходы составляли 2,1 % ВВП.
