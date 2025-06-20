РУС
Риск военного противостояния с РФ в Балтийском море - реален, - глава МИД Германии Вадефуль

Министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Балтийский регион превратился в опасную геополитическую горячую точку из-за гибридной активности РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Это зона, где риск военного противостояния является реальным, зона, где гибридная деятельность России угрожает нашему миру и безопасности", - сказал дипломат.

На конференции по безопасности в Киле Вадефуль вспомнил о так называемом теневом флоте РФ, корабли которого могут повреждать подводные кабели связи и энергоснабжения, а также об агрессивном поведении российских военных кораблей и нарушении воздушного пространства НАТО. Целью этих действий, по его словам, является дестабилизация западных обществ и проверка их способности к реагированию.

Министр подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин прекрасно понимает стратегическую важность Балтийского региона, поэтому НАТО нужно сохранять мощное и гибкое военное присутствие.

Также читайте: Чем более последовательным Запад будет в своей поддержке Украины, тем большая вероятность того, что Путин согласится на переговоры, - Вадефуль

Германия, по его словам, готова защищать каждый квадратный метр территории НАТО и планирует увеличить расходы на оборону до 3,5 % ВВП, а еще 1,5 % выделить на инфраструктуру и кибербезопасность. Ранее эти расходы составляли 2,1 % ВВП.

Германия (7284) Балтийское море (13) Вадефуль Иоганн (66)
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
20.06.2025 17:08 Ответить
+3
На стадіон Дональда. Нехай відповідає за базар.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:15 Ответить
+2
Более чем. Методичка русишепропаганден изменилась. Они уже не говорят о страшном ужасном НАТО. Теперь говорят что НАТО это бумажный тигр а 5я статья - филькина грамота.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:13 Ответить
Та невже ж!! Так, так, країна падалі все одно витягне вас ,,на арену", як і погрожувала!!
показать весь комментарий
20.06.2025 17:12 Ответить
Более чем. Методичка русишепропаганден изменилась. Они уже не говорят о страшном ужасном НАТО. Теперь говорят что НАТО это бумажный тигр а 5я статья - филькина грамота.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:13 Ответить
Росія боїться навіть паперових тигрів. Росія не боїться зеленських тигрів.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:24 Ответить
Рашка ни капельки не боится НАТО и никогда не боялась на самом деле. Ее разведко в отличие от большинства западных государств работает. А учитывая рашинский имперский менталитет - всегда искала пути к расширению влияния.
показать весь комментарий
20.06.2025 17:27 Ответить
Чому тоді росія не напала на Америку?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:40 Ответить
Зачем? Далеко. США мощная держава. А страны ЕС ближе и слабее. НАТО проверено много раз путем провокаций. Реакция - озабоченность. Можно атаковать. Наиболее вероятно _ Нарва и Латгалия.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:08 Ответить
Дуже далеко...Согласно договору о продаже Аляски и Алеутских островов (1867), граница России и США проходит посередине между островами. Таким образом, остров Ратманова принадлежит России, а остров Крузенштерна - США. Расстояние между островами - чуть менее 4 км.

Коли питаєш, чому не напали на Естонію, Фінляндію...то кажуть - а зачєм? а зачєм, по твоєму, напали на Україну?
показать весь комментарий
20.06.2025 18:21 Ответить
Трампон ясно дал понять что дела НАТО и война в Украине его не интересуют. Так что нет смысла. А вот на страны ЕС - есть. Дезорганизация. Распад. Лишение Украины военной помощи. Если страны НАТО увидят как Белорашка и Рашка терзают Латвию например а Гермашка и Британия жуют сопли. То у всех возникнет вопрос - а на кой оно вообще это НАТО нам нужно.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:28 Ответить
Ага разведка работает, особенно после "Павутини"
показать весь комментарий
20.06.2025 17:48 Ответить
Та досить пи₴діти. Де Тауруси?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:14 Ответить
Тауруси, Будапештський Меморандум, атомна бомба...що їх всіх об'єднує?
показать весь комментарий
20.06.2025 17:41 Ответить
откройте второй фронт. по другому не закончим
показать весь комментарий
20.06.2025 17:49 Ответить
ЧОРНОВІЛ ВСЕ СКАЗАВ! Дата закінчення війни - озвучена вперше
https://www.youtube.com/watch?v=iwzjHVLVog0
показать весь комментарий
20.06.2025 18:38 Ответить
Перекройте движение танкеров в Рашку и она рухнет.
показать весь комментарий
20.06.2025 18:25 Ответить
Блін, Ви обнуті . Зачинить проліви датські для російських кораблів - І БУДЕ ВАМ ЩАСТЯ
Балтика по суті - просто замкнутий простір , де у раши вихід до моря з фігу.

міністр - дивись карту
показать весь комментарий
20.06.2025 19:11 Ответить
Ой які всі розумні зібралися тут,розказують німцям, що їм робити,ви б краще в 2019 році переконували вкраїнчиків не голосувати за недомірка!
показать весь комментарий
20.06.2025 19:30 Ответить
 
 