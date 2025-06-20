Чем более последовательным будет Запад в своей поддержке Украины, тем большая вероятность того, что Путин согласится на переговоры, - Вадефуль
Европа и США не должны ослаблять военную поддержку, нужно продолжать помогать Киеву. Это повысит шансы, что российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Spiegel заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.
"Европейцы решительны, но наши действия будут более эффективными, если мы будем тесно координироваться с США. Если это удастся, Путин будет очень быстро готов к переговорам", - заявил Вадефуль.
На вопрос, готов ли он будет встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Вадефуль заметил, что на его должности "рекомендуется не исключать переговоров с кем угодно".
Относительно того, беспокоит ли его то, что война России против Украины может быть омрачена конфликтом между Израилем и Ираном, глава МИД признал, что "беспокоит", и заверил: "Мы не забываем об Украине"
Бо як балатуватися то і "Тауруси дамо, а Шольц не даючи робить помилку і треба діяти більш рішуче". А як суть да діло і крісло у кармані, то одразу "По Таурусам. Я відповідаю вам Ні"