Чем более последовательным будет Запад в своей поддержке Украины, тем большая вероятность того, что Путин согласится на переговоры, - Вадефуль

Европа и США не должны ослаблять военную поддержку, нужно продолжать помогать Киеву. Это повысит шансы, что российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Spiegel заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.

"Европейцы решительны, но наши действия будут более эффективными, если мы будем тесно координироваться с США. Если это удастся, Путин будет очень быстро готов к переговорам", - заявил Вадефуль.

На вопрос, готов ли он будет встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Вадефуль заметил, что на его должности "рекомендуется не исключать переговоров с кем угодно".

Относительно того, беспокоит ли его то, что война России против Украины может быть омрачена конфликтом между Израилем и Ираном, глава МИД признал, что "беспокоит", и заверил: "Мы не забываем об Украине"

