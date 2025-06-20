РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9042 посетителя онлайн
Новости
806 16

Чем более последовательным будет Запад в своей поддержке Украины, тем большая вероятность того, что Путин согласится на переговоры, - Вадефуль

министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль

Европа и США не должны ослаблять военную поддержку, нужно продолжать помогать Киеву. Это повысит шансы, что российский диктатор Владимир Путин согласится на переговоры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Spiegel заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль.

"Европейцы решительны, но наши действия будут более эффективными, если мы будем тесно координироваться с США. Если это удастся, Путин будет очень быстро готов к переговорам", - заявил Вадефуль.

На вопрос, готов ли он будет встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, Вадефуль заметил, что на его должности "рекомендуется не исключать переговоров с кем угодно".

Относительно того, беспокоит ли его то, что война России против Украины может быть омрачена конфликтом между Израилем и Ираном, глава МИД признал, что "беспокоит", и заверил: "Мы не забываем об Украине"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вадефуль и Грем обсудили санкции против РФ: Европа и США должны продолжать давить на Путина

Автор: 

Германия (7284) путин владимир (32231) Вадефуль Иоганн (66)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Захід цілком послідовний. Послідовно чешуть язиками вже 4-й рік.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:38 Ответить
+3
Ну тобто ці балачки єврокуколдів будуть безкінечно. У професійних ухилянтів з ОП є якась стратегія на цей очевидний випадок? Немає. Що робити?
показать весь комментарий
20.06.2025 13:34 Ответить
+1
Дайте наступательное вооружение и солдат, чтобы остановить агрессора!
показать весь комментарий
20.06.2025 13:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Світ вже не очікує від пукіна повернення окупованих теріторій України,поважати сувінірітет України,а просто хочаби переговори почав,тоді будуть і поступки від ЄС блд.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:24 Ответить
😢😢😢
показать весь комментарий
20.06.2025 13:39 Ответить
Надіється на США як на 100 пар коней
показать весь комментарий
20.06.2025 13:27 Ответить
Дайте наступательное вооружение и солдат, чтобы остановить агрессора!
показать весь комментарий
20.06.2025 13:32 Ответить
Тобто покатати мерзоту вже нє, мета змусити для пагаваріть, а то заскучали. Ну не вистачає їм абщєнія з ублюдком, нудно в вузькому цивілізованому колі.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:33 Ответить
Ну тобто ці балачки єврокуколдів будуть безкінечно. У професійних ухилянтів з ОП є якась стратегія на цей очевидний випадок? Немає. Що робити?
показать весь комментарий
20.06.2025 13:34 Ответить
Захід цілком послідовний. Послідовно чешуть язиками вже 4-й рік.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:38 Ответить
Це іпсо. Вам може здаватися, що НАТО вже й обіцяти перестало, що десь зникли гарантії безпеки, 30-денне перемир'я, європейські військові контингенти, коаліція охочих, тауруси і скальпи, жорсткі реальні санкції... Так от це тільки так здається - насправді все інакше.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:59 Ответить
А, ще вам може здаватися, що нафта не тільки не дешевшає, а навіть і дорожчає, але це теж іпсо.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:00 Ответить
Авжеж вони існують. Але десь в селі у бабусі.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:01 Ответить
********* и так готов пописздеть!но вот о чём?серьйозный???а да всё моё ********* скажет планета моя!!!
показать весь комментарий
20.06.2025 13:43 Ответить
Так запрошення на переговори потрібно надіслати ху#лу таурусами!
показать весь комментарий
20.06.2025 13:53 Ответить
Хто дивиться і слухає не тільки Мосєйчук, той розуміє картину західної підтримки і куди воно все рухається. Ну а для непритомних виступає Вадефуль і компанія.
показать весь комментарий
20.06.2025 13:53 Ответить
Пане Вадефуль, будь ласка, встав путіну свій фуль. Ой, Таурус
показать весь комментарий
20.06.2025 15:01 Ответить
Все в майбутньому часі - Захід буде... В майбутньому, при такому соплежуванні може не бути вічно стурбованого Заходу.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:34 Ответить
Так може почати з вас.
Бо як балатуватися то і "Тауруси дамо, а Шольц не даючи робить помилку і треба діяти більш рішуче". А як суть да діло і крісло у кармані, то одразу "По Таурусам. Я відповідаю вам Ні"
показать весь комментарий
20.06.2025 15:54 Ответить
 
 