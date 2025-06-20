УКР
Чим більш послідовним Захід буде у своїй підтримці України, тим більша ймовірність того, що Путін погодиться на переговори, - Вадефуль

міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль

Європа та США не повинні послаблювати військову підтримку, потрібно продовжувати допомогати Києву. Це підвищить шанси, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Spiegel заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

"Європейці рішучі, але наші дії будуть ефективнішими, якщо ми тісно координуватимемося зі США. Якщо це вдасться, Путін буде дуже швидко готовий до переговорів", - заявив Вадефуль.

На запитання, чи готовий він буде зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, Вадефуль зауважив, що на його посаді "рекомендується не виключати переговорів з ким завгодно".

Щодо того, чи турбує його те, що війна Росії проти України може бути затьмарена конфліктом між Ізраїлем та Іраном, глава МЗС визнав, що "турбує", і запевнив: "Ми не забуваємо про Україну"

+6
Захід цілком послідовний. Послідовно чешуть язиками вже 4-й рік.
показати весь коментар
20.06.2025 13:38 Відповісти
+3
Ну тобто ці балачки єврокуколдів будуть безкінечно. У професійних ухилянтів з ОП є якась стратегія на цей очевидний випадок? Немає. Що робити?
показати весь коментар
20.06.2025 13:34 Відповісти
+1
Дайте наступательное вооружение и солдат, чтобы остановить агрессора!
показати весь коментар
20.06.2025 13:32 Відповісти
Світ вже не очікує від пукіна повернення окупованих теріторій України,поважати сувінірітет України,а просто хочаби переговори почав,тоді будуть і поступки від ЄС блд.
показати весь коментар
20.06.2025 13:24 Відповісти
😢😢😢
показати весь коментар
20.06.2025 13:39 Відповісти
Надіється на США як на 100 пар коней
показати весь коментар
20.06.2025 13:27 Відповісти
Тобто покатати мерзоту вже нє, мета змусити для пагаваріть, а то заскучали. Ну не вистачає їм абщєнія з ублюдком, нудно в вузькому цивілізованому колі.
показати весь коментар
20.06.2025 13:33 Відповісти
Це іпсо. Вам може здаватися, що НАТО вже й обіцяти перестало, що десь зникли гарантії безпеки, 30-денне перемир'я, європейські військові контингенти, коаліція охочих, тауруси і скальпи, жорсткі реальні санкції... Так от це тільки так здається - насправді все інакше.
показати весь коментар
20.06.2025 13:59 Відповісти
А, ще вам може здаватися, що нафта не тільки не дешевшає, а навіть і дорожчає, але це теж іпсо.
показати весь коментар
20.06.2025 14:00 Відповісти
Авжеж вони існують. Але десь в селі у бабусі.
показати весь коментар
20.06.2025 14:01 Відповісти
********* и так готов пописздеть!но вот о чём?серьйозный???а да всё моё ********* скажет планета моя!!!
показати весь коментар
20.06.2025 13:43 Відповісти
Так запрошення на переговори потрібно надіслати ху#лу таурусами!
показати весь коментар
20.06.2025 13:53 Відповісти
Хто дивиться і слухає не тільки Мосєйчук, той розуміє картину західної підтримки і куди воно все рухається. Ну а для непритомних виступає Вадефуль і компанія.
показати весь коментар
20.06.2025 13:53 Відповісти
Пане Вадефуль, будь ласка, встав путіну свій фуль. Ой, Таурус
показати весь коментар
20.06.2025 15:01 Відповісти
Все в майбутньому часі - Захід буде... В майбутньому, при такому соплежуванні може не бути вічно стурбованого Заходу.
показати весь коментар
20.06.2025 15:34 Відповісти
Так може почати з вас.
Бо як балатуватися то і "Тауруси дамо, а Шольц не даючи робить помилку і треба діяти більш рішуче". А як суть да діло і крісло у кармані, то одразу "По Таурусам. Я відповідаю вам Ні"
показати весь коментар
20.06.2025 15:54 Відповісти
 
 