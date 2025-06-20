Чим більш послідовним Захід буде у своїй підтримці України, тим більша ймовірність того, що Путін погодиться на переговори, - Вадефуль

Європа та США не повинні послаблювати військову підтримку, потрібно продовжувати допомогати Києву. Це підвищить шанси, що російський диктатор Володимир Путін погодиться на переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Spiegel заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль.

"Європейці рішучі, але наші дії будуть ефективнішими, якщо ми тісно координуватимемося зі США. Якщо це вдасться, Путін буде дуже швидко готовий до переговорів", - заявив Вадефуль.

На запитання, чи готовий він буде зустрітися з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, Вадефуль зауважив, що на його посаді "рекомендується не виключати переговорів з ким завгодно".

Щодо того, чи турбує його те, що війна Росії проти України може бути затьмарена конфліктом між Ізраїлем та Іраном, глава МЗС визнав, що "турбує", і запевнив: "Ми не забуваємо про Україну"

