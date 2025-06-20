УКР
Ризик військового протистояння з РФ в Балтійському морі реальний, – глава МЗС Німеччини Вадефуль

міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Балтійський регіон перетворився на небезпечну геополітичну гарячу точку через гібридну активність РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Це зона, де ризик військового протистояння є реальним, зона, де гібридна діяльність Росії загрожує нашому миру та безпеці", - сказав дипломат.

На конференції з безпеки в Кілі Вадефуль згадав про так званий тіньовий флот РФ, кораблі якого можуть пошкоджувати підводні кабелі зв’язку та енергопостачання, а також про агресивну поведінку російських військових кораблів і порушення повітряного простору НАТО. Метою цих дій, за його словами, є дестабілізація західних суспільств і перевірка їхньої здатності до реагування.

Міністр наголосив, що російський диктатор Володимир Путін чудово розуміє стратегічну важливість Балтійського регіону, тому НАТО потрібно зберігати потужну та гнучку військову присутність.

Також читайте: Чим більш послідовним Захід буде у своїй підтримці України, тим більша ймовірність того, що Путін погодиться на переговори, - Вадефуль

Німеччина, за його словами, готова захищати кожен квадратний метр території НАТО й планує збільшити витрати на оборону до 3,5 % ВВП, а ще 1,5 % виділити на інфраструктуру та кібербезпеку. Раніше ці витрати становили 2,1 % ВВП.

Автор: 

Німеччина (7742) Балтійське море (17) Вадефуль Йоганн (66)
+10
20.06.2025 17:08 Відповісти
20.06.2025 17:08 Відповісти
+3
На стадіон Дональда. Нехай відповідає за базар.
20.06.2025 17:15 Відповісти
20.06.2025 17:15 Відповісти
+2
Более чем. Методичка русишепропаганден изменилась. Они уже не говорят о страшном ужасном НАТО. Теперь говорят что НАТО это бумажный тигр а 5я статья - филькина грамота.
20.06.2025 17:13 Відповісти
20.06.2025 17:13 Відповісти
20.06.2025 17:08 Відповісти
20.06.2025 17:08 Відповісти
На стадіон Дональда. Нехай відповідає за базар.
20.06.2025 17:15 Відповісти
20.06.2025 17:15 Відповісти
Та невже ж!! Так, так, країна падалі все одно витягне вас ,,на арену", як і погрожувала!!
20.06.2025 17:12 Відповісти
20.06.2025 17:12 Відповісти
Более чем. Методичка русишепропаганден изменилась. Они уже не говорят о страшном ужасном НАТО. Теперь говорят что НАТО это бумажный тигр а 5я статья - филькина грамота.
20.06.2025 17:13 Відповісти
20.06.2025 17:13 Відповісти
Росія боїться навіть паперових тигрів. Росія не боїться зеленських тигрів.
20.06.2025 17:24 Відповісти
20.06.2025 17:24 Відповісти
Рашка ни капельки не боится НАТО и никогда не боялась на самом деле. Ее разведко в отличие от большинства западных государств работает. А учитывая рашинский имперский менталитет - всегда искала пути к расширению влияния.
20.06.2025 17:27 Відповісти
20.06.2025 17:27 Відповісти
Чому тоді росія не напала на Америку?
20.06.2025 17:40 Відповісти
20.06.2025 17:40 Відповісти
Зачем? Далеко. США мощная держава. А страны ЕС ближе и слабее. НАТО проверено много раз путем провокаций. Реакция - озабоченность. Можно атаковать. Наиболее вероятно _ Нарва и Латгалия.
20.06.2025 18:08 Відповісти
20.06.2025 18:08 Відповісти
Дуже далеко...Согласно договору о продаже Аляски и Алеутских островов (1867), граница России и США проходит посередине между островами. Таким образом, остров Ратманова принадлежит России, а остров Крузенштерна - США. Расстояние между островами - чуть менее 4 км.

Коли питаєш, чому не напали на Естонію, Фінляндію...то кажуть - а зачєм? а зачєм, по твоєму, напали на Україну?
20.06.2025 18:21 Відповісти
20.06.2025 18:21 Відповісти
Трампон ясно дал понять что дела НАТО и война в Украине его не интересуют. Так что нет смысла. А вот на страны ЕС - есть. Дезорганизация. Распад. Лишение Украины военной помощи. Если страны НАТО увидят как Белорашка и Рашка терзают Латвию например а Гермашка и Британия жуют сопли. То у всех возникнет вопрос - а на кой оно вообще это НАТО нам нужно.
20.06.2025 18:28 Відповісти
20.06.2025 18:28 Відповісти
Ага разведка работает, особенно после "Павутини"
20.06.2025 17:48 Відповісти
20.06.2025 17:48 Відповісти
Та досить пи₴діти. Де Тауруси?
20.06.2025 17:14 Відповісти
20.06.2025 17:14 Відповісти
Тауруси, Будапештський Меморандум, атомна бомба...що їх всіх об'єднує?
20.06.2025 17:41 Відповісти
20.06.2025 17:41 Відповісти
откройте второй фронт. по другому не закончим
20.06.2025 17:49 Відповісти
20.06.2025 17:49 Відповісти
ЧОРНОВІЛ ВСЕ СКАЗАВ! Дата закінчення війни - озвучена вперше
https://www.youtube.com/watch?v=iwzjHVLVog0
20.06.2025 18:38 Відповісти
20.06.2025 18:38 Відповісти
Перекройте движение танкеров в Рашку и она рухнет.
20.06.2025 18:25 Відповісти
20.06.2025 18:25 Відповісти
Блін, Ви обнуті . Зачинить проліви датські для російських кораблів - І БУДЕ ВАМ ЩАСТЯ
Балтика по суті - просто замкнутий простір , де у раши вихід до моря з фігу.

міністр - дивись карту
20.06.2025 19:11 Відповісти
20.06.2025 19:11 Відповісти
Ой які всі розумні зібралися тут,розказують німцям, що їм робити,ви б краще в 2019 році переконували вкраїнчиків не голосувати за недомірка!
20.06.2025 19:30 Відповісти
20.06.2025 19:30 Відповісти
 
 