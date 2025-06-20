Ризик військового протистояння з РФ в Балтійському морі реальний, – глава МЗС Німеччини Вадефуль

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Балтійський регіон перетворився на небезпечну геополітичну гарячу точку через гібридну активність РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Це зона, де ризик військового протистояння є реальним, зона, де гібридна діяльність Росії загрожує нашому миру та безпеці", - сказав дипломат.

На конференції з безпеки в Кілі Вадефуль згадав про так званий тіньовий флот РФ, кораблі якого можуть пошкоджувати підводні кабелі зв’язку та енергопостачання, а також про агресивну поведінку російських військових кораблів і порушення повітряного простору НАТО. Метою цих дій, за його словами, є дестабілізація західних суспільств і перевірка їхньої здатності до реагування.

Міністр наголосив, що російський диктатор Володимир Путін чудово розуміє стратегічну важливість Балтійського регіону, тому НАТО потрібно зберігати потужну та гнучку військову присутність.

Також читайте: Чим більш послідовним Захід буде у своїй підтримці України, тим більша ймовірність того, що Путін погодиться на переговори, - Вадефуль

Німеччина, за його словами, готова захищати кожен квадратний метр території НАТО й планує збільшити витрати на оборону до 3,5 % ВВП, а ще 1,5 % виділити на інфраструктуру та кібербезпеку. Раніше ці витрати становили 2,1 % ВВП.