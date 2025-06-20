Бундесвер визначив Росію як "екзистенційну загрозу" для Німеччини та Європи, - ЗМІ

Німецькі військові вважають Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та для Європи загалом.

Про це пише Spiegel з посиланням на стратегічний документ Бундесверу, передає Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, програмний документ розроблявся впродовж 18 місяців фахівцями та експертами з питань безпеки. Він має слугувати концептуальною основою для майбутнього курсу Бундесверу.

У документі міститься попередження, що Кремль мобілізує промисловість та керівні структури "спеціально для того, щоб до кінця цього десятиліття бути готовим до великомасштабного конфлікту з НАТО".

"Росія цілеспрямовано орієнтує всю свою державну та економічну структуру на можливий великий конфлікт з НАТО", - пише видання посилаючись на документ.

Згідно з документом Бундесверу, модернізація збройних сил РФ швидко просувається і вже у 2026 році вони можуть налічувати 1,5 мільйона солдатів.

"Німеччина може протистояти цій загрозі лише завдяки послідовному розвитку військового потенціалу", - підсумовується у документі.

