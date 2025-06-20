УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9739 відвідувачів онлайн
Новини Загроза агресії РФ для Європи
793 10

Бундесвер визначив Росію як "екзистенційну загрозу" для Німеччини та Європи, - ЗМІ

У документах Бундесверу Росія визначена як екзистенційна загроза

Німецькі військові вважають Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та для Європи загалом.

Про це пише Spiegel з посиланням на стратегічний документ Бундесверу, передає Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією видання, програмний документ розроблявся впродовж 18 місяців фахівцями та експертами з питань безпеки. Він має слугувати концептуальною основою для майбутнього курсу Бундесверу.

У документі міститься попередження, що Кремль мобілізує промисловість та керівні структури "спеціально для того, щоб до кінця цього десятиліття бути готовим до великомасштабного конфлікту з НАТО".

"Росія цілеспрямовано орієнтує всю свою державну та економічну структуру на можливий великий конфлікт з НАТО", - пише видання посилаючись на документ.

Читайте також: РФ нарощує витрати на військову сферу, це план довготривалої агресії, - Каллас

Згідно з документом Бундесверу, модернізація збройних сил РФ швидко просувається і вже у 2026 році вони можуть налічувати 1,5 мільйона солдатів.

"Німеччина може протистояти цій загрозі лише завдяки послідовному розвитку військового потенціалу", - підсумовується у документі.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Балтійський регіон перетворився на небезпечну геополітичну гарячу точку через гібридну активність РФ.

Читайте також: Експосол США Тейлор: Росія лишається загрозою для безпеки США і Європи. Увагу від війни в Україні не відведуть

Автор: 

Німеччина (7742) росія (67998)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
росія - екзистенційна загроза людській цивілізації!
показати весь коментар
20.06.2025 19:00 Відповісти
+4
І саме тому вони , так вперто , не бажають нам давати Тауруси чи Гепарди ...?
показати весь коментар
20.06.2025 19:06 Відповісти
+3
Доведіть до відома своїх виборців. Бо наступного разу як проголосують масово за АдН, тільки щоб не витрачати гроші для захисту від стратєгічєскіх партньоров.
показати весь коментар
20.06.2025 18:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Німців не обдуриш - рашка посилюється - китай в неї за спиною
показати весь коментар
20.06.2025 18:46 Відповісти
Доведіть до відома своїх виборців. Бо наступного разу як проголосують масово за АдН, тільки щоб не витрачати гроші для захисту від стратєгічєскіх партньоров.
показати весь коментар
20.06.2025 18:50 Відповісти
У німців є екзистенційне питання до Європи
Чи справді вони хочуть щоб Німеччина розбудувала потужну озброєну до зубів армію. І в разі потреби зайшла на територію Польщі,..... А потім оголосила війну роіське ?
показати весь коментар
20.06.2025 18:52 Відповісти
часи уже змінилися. ніхто вже не оголошує воєн..
показати весь коментар
20.06.2025 19:26 Відповісти
це образно кажучи
показати весь коментар
20.06.2025 19:28 Відповісти
росія - екзистенційна загроза людській цивілізації!
показати весь коментар
20.06.2025 19:00 Відповісти
І саме тому вони , так вперто , не бажають нам давати Тауруси чи Гепарди ...?
показати весь коментар
20.06.2025 19:06 Відповісти
Їм самим треба.
показати весь коментар
20.06.2025 19:17 Відповісти
 
 