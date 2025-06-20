Бундесвер визначив Росію як "екзистенційну загрозу" для Німеччини та Європи, - ЗМІ
Німецькі військові вважають Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та для Європи загалом.
Про це пише Spiegel з посиланням на стратегічний документ Бундесверу, передає Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією видання, програмний документ розроблявся впродовж 18 місяців фахівцями та експертами з питань безпеки. Він має слугувати концептуальною основою для майбутнього курсу Бундесверу.
У документі міститься попередження, що Кремль мобілізує промисловість та керівні структури "спеціально для того, щоб до кінця цього десятиліття бути готовим до великомасштабного конфлікту з НАТО".
"Росія цілеспрямовано орієнтує всю свою державну та економічну структуру на можливий великий конфлікт з НАТО", - пише видання посилаючись на документ.
Згідно з документом Бундесверу, модернізація збройних сил РФ швидко просувається і вже у 2026 році вони можуть налічувати 1,5 мільйона солдатів.
"Німеччина може протистояти цій загрозі лише завдяки послідовному розвитку військового потенціалу", - підсумовується у документі.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Балтійський регіон перетворився на небезпечну геополітичну гарячу точку через гібридну активність РФ.
Чи справді вони хочуть щоб Німеччина розбудувала потужну озброєну до зубів армію. І в разі потреби зайшла на територію Польщі,..... А потім оголосила війну роіське ?