Експосол США Тейлор: Росія лишається загрозою для безпеки США і Європи. Увагу від війни в Україні не відведуть
Сполучені Штати продовжуватимуть зосереджувати увагу на необхідності припинення війни Росії проти України, навіть попри нові загострення на Близькому Сході.
Про це сказав колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Росія, безперечно, залишається проблемою. Росія є загрозою для безпеки в Європі, а отже і для безпеки Сполучених Штатів. Тому ми не можемо відводити увагу від цієї проблеми", - наголосив Тейлор.
Він підкреслив, що політика США, України та країн Європи не повинна базуватися на гіпотетичних сценаріях розвитку подій у самій Росії. Натомість у фокусі має бути стабільна та послідовна підтримка України у боротьбі проти російської агресії.
"Політика має зосереджуватися на підтримці України у цій війні", - підсумував американський дипломат.
