Експосол США Тейлор: Росія лишається загрозою для безпеки США і Європи. Увагу від війни в Україні не відведуть

тейлор,вільям

Сполучені Штати продовжуватимуть зосереджувати увагу на необхідності припинення війни Росії проти України, навіть попри нові загострення на Близькому Сході.

Про це сказав колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, безперечно, залишається проблемою. Росія є загрозою для безпеки в Європі, а отже і для безпеки Сполучених Штатів. Тому ми не можемо відводити увагу від цієї проблеми", - наголосив Тейлор.

Він підкреслив, що політика США, України та країн Європи не повинна базуватися на гіпотетичних сценаріях розвитку подій у самій Росії. Натомість у фокусі має бути стабільна та послідовна підтримка України у боротьбі проти російської агресії.

"Політика має зосереджуватися на підтримці України у цій війні", - підсумував американський дипломат.

ТАК ****** ЁЁ!!!КАКАЯ РАЗНИЦА?
20.06.2025 15:40 Відповісти
А Вам что мешает ?
20.06.2025 15:43 Відповісти
А ще стурбованість не забудьте висловити. Стурбованість, надзвичайну схвильованість і назвіть ситуацію неприпустимою!
20.06.2025 15:49 Відповісти
Ну сказав експосол США Тейлор, сказав. А трамп про це знає?
20.06.2025 15:55 Відповісти
Безпеку України в цьому рівнянні вже прибрали, зараз головне - щоб США і Європа не відчували загрози.
20.06.2025 15:55 Відповісти
 
 