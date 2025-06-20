Експосол США Тейлор: Російські активи мають піти на зброю для України

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що конфіскація заморожених російських активів і спрямування їх на підтримку української армії - це складне, але цілком розумне рішення.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Для українців, українського уряду, українських військових купівля зброї в американських виробників - це виграш для всіх, якщо вони використають для цього російські гроші. Платити повинні росіяни - не американські, європейські чи українські платники податків", - наголосив Тейлор.

За його словами, в європейських банках наразі заморожено близько 300 мільярдів доларів активів РФ, тоді як загальна військова допомога Україні від США становить 60-65 мільярдів доларів. У цьому контексті конфіскація цих коштів і створення спеціального фонду для закупівлі озброєння у США виглядає цілком логічною.

"Саме тому розумно конфіскувати ці гроші й покласти їх у фонд, який українці зможуть використовувати для купівлі зброї у Сполучених Штатів", - резюмував дипломат.

