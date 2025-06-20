Экс-посол США Тейлор: Российские активы должны пойти на оружие для Украины

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что конфискация замороженных российских активов и направление их на поддержку украинской армии - это сложное, но вполне разумное решение.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Для украинцев, украинского правительства, украинских военных покупка оружия у американских производителей - это выигрыш для всех, если они используют для этого российские деньги. Платить должны россияне - не американские, европейские или украинские налогоплательщики", - подчеркнул Тейлор.

По его словам, в европейских банках сейчас заморожено около 300 миллиардов долларов активов РФ, тогда как общая военная помощь Украине от США составляет 60-65 миллиардов долларов. В этом контексте конфискация этих средств и создание специального фонда для закупки вооружения в США выглядит вполне логичной.

"Именно поэтому разумно конфисковать эти деньги и положить их в фонд, который украинцы смогут использовать для покупки оружия у Соединенных Штатов", - резюмировал дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-посол США Тейлор: Путин дал Трампу все основания для санкций. Время давить на Россию