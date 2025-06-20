РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9131 посетитель онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
562 14

Экс-посол США Тейлор: Российские активы должны пойти на оружие для Украины

тейлор,уильям

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что конфискация замороженных российских активов и направление их на поддержку украинской армии - это сложное, но вполне разумное решение.

Об этом он сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Для украинцев, украинского правительства, украинских военных покупка оружия у американских производителей - это выигрыш для всех, если они используют для этого российские деньги. Платить должны россияне - не американские, европейские или украинские налогоплательщики", - подчеркнул Тейлор.

По его словам, в европейских банках сейчас заморожено около 300 миллиардов долларов активов РФ, тогда как общая военная помощь Украине от США составляет 60-65 миллиардов долларов. В этом контексте конфискация этих средств и создание специального фонда для закупки вооружения в США выглядит вполне логичной.

"Именно поэтому разумно конфисковать эти деньги и положить их в фонд, который украинцы смогут использовать для покупки оружия у Соединенных Штатов", - резюмировал дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-посол США Тейлор: Путин дал Трампу все основания для санкций. Время давить на Россию

Автор: 

оружие (10440) Тейлор Уильям (169) война в Украине (6292)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Ці всі екси чогось там такі завжди правильні речі говорять, а як були не екси то в дупі язикі тримали .
показать весь комментарий
20.06.2025 14:21 Ответить
+4
Ці екси такі рішучі в стилі "дотягну до 60 років і піду в ТЦК оновлювати дані".
показать весь комментарий
20.06.2025 14:28 Ответить
+2
Так усі хто пішов з політики Обама ЧМО ******, та інші ******* ******* що потрібно робити.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці всі екси чогось там такі завжди правильні речі говорять, а як були не екси то в дупі язикі тримали .
показать весь комментарий
20.06.2025 14:21 Ответить
Так усі хто пішов з політики Обама ЧМО ******, та інші ******* ******* що потрібно робити.
показать весь комментарий
20.06.2025 14:25 Ответить
Ці екси такі рішучі в стилі "дотягну до 60 років і піду в ТЦК оновлювати дані".
показать весь комментарий
20.06.2025 14:28 Ответить
Вони мали б рацію, якби був у нас інший президент.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:23 Ответить
Треба вийти на пенсію, щоб стати сміливим та говорити правду. А до цього треба прогинатись під вічну стурбованість.
показать весь комментарий
20.06.2025 15:24 Ответить
Та хватіт вже поширювати пердьож ексів.. він нічого не вартує. Зрозумійте вже нарешті.
показать весь комментарий
20.06.2025 16:02 Ответить
 
 