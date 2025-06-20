РУС
Новости Санкции США против России
Экс-посол США Тейлор: Путин дал Трампу все основания для санкций. Время давить на Россию

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин уже предоставил все основания для введения жесткого давления и санкций, даже несмотря на попытки Дональда Трампа найти подход для мирных договоренностей по войне в Украине.

Об этом он сказал в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

Тейлор отметил, что Путин отверг предложенную Трампом договоренность с Зеленским о 30-дневном прекращении огня в воздухе, на земле и на море.

"Путин дал президенту Трампу все основания для введения санкций", - подчеркнул он. По словам дипломата, отказ Путина является очевидным препятствием для мира. "Путин явно является проблемой, и я считаю, что президент Трамп поймет, признает и осознает, что Путин является проблемой. И в этот момент он принимает определенные меры, чтобы оказать давление на президента Путина, чтобы тот сел за стол переговоров", - добавил Тейлор.

Экс-посол подчеркнул, что все зависит от дальнейших шагов Трампа. По его мнению, президент США стремится достичь результата и продемонстрировать победу, а это возможно только через усиление давления на Кремль.

"Чтобы победить, он должен принять очень решительные меры, давить на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров. Это будет победой, и я верю, что он этого достигнет", - подытожил Тейлор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенат США отложил до июля рассмотрение законопроекта об усилении санкций против РФ из-за войны Израиля и Ирана, - СМИ

путин владимир (32231) санкции (11880) Тейлор Уильям (169) Трамп Дональд (6688)
Топ комментарии
+10
Найкращі друзі України - різноманітні "екси". Вони самі кмітливі, щирі та співчуваючі.
Але є одне але - вони екси...
20.06.2025 12:57 Ответить
+7
Ніколи цього не буде. ******** трамп вже відкрито працює на *****.
20.06.2025 12:53 Ответить
+6
20.06.2025 12:57 Ответить
яКЩО НАВІТЬ ПЛІШИВИЙ ПІДІРВЕ БІЛИЙ ДІМ, САНКЦІЙ НЕ БУДЕ! ДРУГ ЯК НЕ ЯК.
20.06.2025 13:03 Ответить
Накласти санкції на Україну, га? Не чує діду...
20.06.2025 12:56 Ответить
20.06.2025 12:57 Ответить
Поки на посту -прастітуткі, а як екс- ух які правильні та справедливі. Типу в Байдена підстав не було для дійсно дієвих санкцій.
20.06.2025 13:47 Ответить
ще два тижні почекаємо
20.06.2025 13:04 Ответить
Мені тут на думку спало таке.
Для того, щоб стати астронавтом треба пройти безліч тестів. Щоб стати доктором наук - захистити дисертацію. Навіть щоб отримати водійські права треба скласти іспит і до речі пройти психіатра.
А от щоб стати президентом наймогутнішої країни достатньо бути звичайним довбо..ом
20.06.2025 13:12 Ответить
Таки да! Время срать, а у тебя старческий запор! Уже из коридора кричат - Вылазь! А ты не можешь! Ты уже в процессе!
20.06.2025 13:29 Ответить
тільки за 60 днів
два тижня
та 24 години
трампон подзвонить хвуйлу
та почне все знову
20.06.2025 13:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tgTXzfuZCx4
Й ЗНОВУ ХЕРой теми Эрмак-в POLITICO
20.06.2025 13:39 Ответить
Так він і «тисне» - 24 години, 2 тижні, 2 тижні, …
20.06.2025 13:42 Ответить
ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО НО ПРОСНУЛИЛЬ ОДИОЗНО
20.06.2025 13:46 Ответить
 
 