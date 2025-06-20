Экс-посол США Тейлор: Путин дал Трампу все основания для санкций. Время давить на Россию

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что президент России Владимир Путин уже предоставил все основания для введения жесткого давления и санкций, даже несмотря на попытки Дональда Трампа найти подход для мирных договоренностей по войне в Украине.

Об этом он сказал в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

Тейлор отметил, что Путин отверг предложенную Трампом договоренность с Зеленским о 30-дневном прекращении огня в воздухе, на земле и на море.

"Путин дал президенту Трампу все основания для введения санкций", - подчеркнул он. По словам дипломата, отказ Путина является очевидным препятствием для мира. "Путин явно является проблемой, и я считаю, что президент Трамп поймет, признает и осознает, что Путин является проблемой. И в этот момент он принимает определенные меры, чтобы оказать давление на президента Путина, чтобы тот сел за стол переговоров", - добавил Тейлор.

Экс-посол подчеркнул, что все зависит от дальнейших шагов Трампа. По его мнению, президент США стремится достичь результата и продемонстрировать победу, а это возможно только через усиление давления на Кремль.

"Чтобы победить, он должен принять очень решительные меры, давить на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров. Это будет победой, и я верю, что он этого достигнет", - подытожил Тейлор.

