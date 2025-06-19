РУС
Сенат США отложил до июля рассмотрение законопроекта об усилении санкций против РФ из-за войны Израиля и Ирана, - СМИ

Сенат США переносит рассмотрение санкций против РФ

Сенат США откладывает рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России, как минимум, до июля. Причиной стало обострение конфликта между Ираном и Израилем, который сейчас является приоритетом для Вашингтона.

Об этом пишет издание Semafor, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сенаторы сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь сосредотачиваются на переработанной версии своего законопроекта, который защитит союзников Украины от некоторых санкций за торговлю с Россией и внесет другие технические изменения. Однако их надежды на то, что законопроект будет принят Сенатом в этом месяце, угасли, поскольку появились другие приоритеты.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун заявил, что "июльские сроки" для рассмотрения санкций против России являются наиболее вероятными на данный момент.

"Мы очень открыты к переговорам, мы стараемся сотрудничать с администрацией с точки зрения сроков", - сказал он.

Читайте также: Сенаторы Грэм и Блюменталь призвали Трампа усилить санкции против России и Ирана

В свою очередь сенатор Грэм сказал, что Сенату "придется немного подождать" с санкциями против России, не назвав конкретных сроков.

"Сейчас ситуация с Ираном меняется. Это не значит, что я забыл о России или Украине. Совсем нет. Иран - в центре внимания. Но скорее раньше, чем позже", - говорит американский законодатель.

Ранее сообщалось, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь и его коллега из Республиканской партии Линдси Грэм призвали президента США Дональда Трампа усилить санкции против России и Ирана.

Читайте также: Лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ, - Bloomberg

Топ комментарии
+31
А Іран та Ізраїль з війною між собою тут до чого?
Наступний раз вілкладуть бо засуха/туман/торнадо (потрібне підкреслити)???.....
Америка стала "шляпа" й не Американська а та що.....
показать весь комментарий
19.06.2025 02:35 Ответить
+14
це продумана тактика руху до статусу ведучої регіональної країни.
А у липні почнуться канікули, відпустки, а там і осінь, потім новий бюджетний рік, потім підготовка до різдва...
показать весь комментарий
19.06.2025 03:22 Ответить
+12
собаку путина прогнали из сирии. Прогонят из Ирана и Украины!
показать весь комментарий
19.06.2025 03:11 Ответить
тепер так виглядає стетсон.
показать весь комментарий
19.06.2025 03:17 Ответить
показать весь комментарий
19.06.2025 12:11 Ответить
Після дощику в четвер.
показать весь комментарий
19.06.2025 19:44 Ответить
А сирию на что путин обменял??
показать весь комментарий
19.06.2025 02:50 Ответить
А кто против Сирии войну вел, или хотя бы спецоперацию? Хм.
показать весь комментарий
19.06.2025 02:54 Ответить
"Собаку путіна" з Сирії прогнала Україна обнуливши втарую армію міра...
показать весь комментарий
19.06.2025 05:36 Ответить
Все вірно. Але питання часу і ціни, а ціна: життя українців.
показать весь комментарий
19.06.2025 13:02 Ответить
Свіженький оашкобот безперешкодно сере. Вже більше місяця.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:26 Ответить
видалите тєлєграм, і ознаки одужання відчуєте вже через пару тижнів.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:01 Ответить
В мене тєлєга на іншому телефоні. Тільки для зв'язку з рідними загиблого чоловіка.

А надайте мені ознаки одуження- 5 років після ковіду не ходжу. Лікарі взагалі казали, що кірда й трупи не лікують.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:04 Ответить
А, і показники за гарячу воду передаю. Ніяк по іншому.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:06 Ответить
Центр комунального сервісу - 0800 404 407.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:12 Ответить
То додзвонись до них!!! А потім тебе пошлють й показників небуде, притирочне - я все випробувала. А за передачу телефоном маю вже позови! Так що лісом.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:23 Ответить
це ваші вигадки.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:26 Ответить
Яке ж ти кончене...бажаю стикнутись зі всім комунальним гівном.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:35 Ответить
це у вас упередженість. Я вже більше п'яти років користуюсь передачею показників по вищевказаному номеру, і не маю з цим жодних проблем.
показать весь комментарий
19.06.2025 21:47 Ответить
оце ти ліпиш)) думаєш боту хтось повірить)) оговтайся!
показать весь комментарий
19.06.2025 16:21 Ответить
Звісно тобі не повірять.
показать весь комментарий
19.06.2025 16:56 Ответить
перша ознака одужання - коли перестаєте розповсюджувати інформаційне лайно з тєлєграму.
показать весь комментарий
19.06.2025 17:10 Ответить
a что с телегрaммом не тaк?
показать весь комментарий
20.06.2025 03:29 Ответить
лєтаргія?
показать весь комментарий
20.06.2025 04:04 Ответить
Яке відношення має раша до полій в ірані?Хоча має,союзника комуніздять.
А першого липня різке підвищення температури,а там сезон відпусток..
Сказав би зразу,що« друга володью»боїться скривдить...
показать весь комментарий
19.06.2025 03:48 Ответить
Санкцiй мало, а на кого накласти багато бажаючих. Дуже мудре рiшення!
показать весь комментарий
19.06.2025 04:23 Ответить
Це відповідь тим дурниками які кидали вгору чепчики радіючи що ху-йло "позбулося союзника". Походу воно вигідно продало союзника в обмін на вас...
показать весь комментарий
19.06.2025 05:39 Ответить
Треба почекати два тижні.Це вже ,мабуть, в сьомий раз.
показать весь комментарий
19.06.2025 05:46 Ответить
Диви, так непередбачувано!
показать весь комментарий
19.06.2025 06:38 Ответить
Якшо ваш план зруйнувати центрифуги, змінити фанатиків у руля на більш адекватних та вцілому змінити режим, далі зняти санкціі і замістити русняву нафту на іранську, я тільки за!
показать весь комментарий
19.06.2025 06:38 Ответить
Якщо ти ще не зрозумів , що це лише чергове сране виправдання мага-чортів , мені тебе шкода 😏
показать весь комментарий
19.06.2025 08:13 Ответить
Стратег, ****! Знову - ось почекайте трохи, це такий хитрий план! Трамп все порішає. Розбомбить, плмвняж, замінить нафту (шо?). Потерпіть там трохи.
Деґраданти знов тільки за.
показать весь комментарий
19.06.2025 12:30 Ответить
До липня якого року?
Навіть не здатні появою сказати - санкції проти роССії діють проти інтересів США.
показать весь комментарий
19.06.2025 06:59 Ответить
США з рудим Тампоном ідуть на дно.
показать весь комментарий
19.06.2025 07:49 Ответить
Ніяких санкцій не буде допоки Трамп при владі ,єдини що його може змусити змінити своє ставлення до рашистів ,це коли наступної осені демократи виграють вибори в конгрес ,але для цього треба щось робити а не спостерігати як рудий бикує.
показать весь комментарий
19.06.2025 07:51 Ответить
Запас'ятайте це і сміливо плюйте у пику кожній тварі , що тут на форумі розповідатиме який гарний трумп і яке погане ЄС.
показать весь комментарий
19.06.2025 08:12 Ответить
США? Вичьорківайєм.
показать весь комментарий
19.06.2025 09:33 Ответить
Наша пісня, гарна й нова, починаймо знову!!
При Президентові Байдені, такого сорому в США, не було!
Воєнний злочинець прутін, Сенатом США, задоволений…
Він, їм теж, якісь малюнки пришле…, як і трампу з деменцією!
нехай втішаються …
показать весь комментарий
19.06.2025 10:09 Ответить
путін в восторгє - все йде за його планом.
показать весь комментарий
19.06.2025 15:38 Ответить
Ну що ж, після приходу Трампа до влади у США можна замість фрази "Останнє китайське попередження" казати "Останнє американське попередження" бо сутність одна - погроза так ніколи й не втілюється у життя скільки б раз ці "попередження" не сповіщались!
показать весь комментарий
19.06.2025 17:07 Ответить
Жди меня, и я вернусь! Только очень жди...
показать весь комментарий
19.06.2025 20:34 Ответить
соплєжуї
показать весь комментарий
20.06.2025 01:21 Ответить
 
 