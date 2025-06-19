Сенат США отложил до июля рассмотрение законопроекта об усилении санкций против РФ из-за войны Израиля и Ирана, - СМИ
Сенат США откладывает рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России, как минимум, до июля. Причиной стало обострение конфликта между Ираном и Израилем, который сейчас является приоритетом для Вашингтона.
Об этом пишет издание Semafor, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сенаторы сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь сосредотачиваются на переработанной версии своего законопроекта, который защитит союзников Украины от некоторых санкций за торговлю с Россией и внесет другие технические изменения. Однако их надежды на то, что законопроект будет принят Сенатом в этом месяце, угасли, поскольку появились другие приоритеты.
Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун заявил, что "июльские сроки" для рассмотрения санкций против России являются наиболее вероятными на данный момент.
"Мы очень открыты к переговорам, мы стараемся сотрудничать с администрацией с точки зрения сроков", - сказал он.
В свою очередь сенатор Грэм сказал, что Сенату "придется немного подождать" с санкциями против России, не назвав конкретных сроков.
"Сейчас ситуация с Ираном меняется. Это не значит, что я забыл о России или Украине. Совсем нет. Иран - в центре внимания. Но скорее раньше, чем позже", - говорит американский законодатель.
Ранее сообщалось, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь и его коллега из Республиканской партии Линдси Грэм призвали президента США Дональда Трампа усилить санкции против России и Ирана.
Наступний раз вілкладуть бо засуха/туман/торнадо (потрібне підкреслити)???.....
Америка стала "шляпа" й не Американська а та що.....
А у липні почнуться канікули, відпустки, а там і осінь, потім новий бюджетний рік, потім підготовка до різдва...
А надайте мені ознаки одуження- 5 років після ковіду не ходжу. Лікарі взагалі казали, що кірда й трупи не лікують.
А першого липня різке підвищення температури,а там сезон відпусток..
Сказав би зразу,що« друга володью»боїться скривдить...
Деґраданти знов тільки за.
Навіть не здатні появою сказати - санкції проти роССії діють проти інтересів США.
При Президентові Байдені, такого сорому в США, не було!
Воєнний злочинець прутін, Сенатом США, задоволений…
Він, їм теж, якісь малюнки пришле…, як і трампу з деменцією!
нехай втішаються …