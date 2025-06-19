Сенат США отложил до июля рассмотрение законопроекта об усилении санкций против РФ из-за войны Израиля и Ирана, - СМИ

Сенат США откладывает рассмотрение законопроекта о жестких санкциях против России, как минимум, до июля. Причиной стало обострение конфликта между Ираном и Израилем, который сейчас является приоритетом для Вашингтона.

Отмечается, что сенаторы сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь сосредотачиваются на переработанной версии своего законопроекта, который защитит союзников Украины от некоторых санкций за торговлю с Россией и внесет другие технические изменения. Однако их надежды на то, что законопроект будет принят Сенатом в этом месяце, угасли, поскольку появились другие приоритеты.

Лидер большинства в Сенате, республиканец Джон Тун заявил, что "июльские сроки" для рассмотрения санкций против России являются наиболее вероятными на данный момент.

"Мы очень открыты к переговорам, мы стараемся сотрудничать с администрацией с точки зрения сроков", - сказал он.

В свою очередь сенатор Грэм сказал, что Сенату "придется немного подождать" с санкциями против России, не назвав конкретных сроков.

"Сейчас ситуация с Ираном меняется. Это не значит, что я забыл о России или Украине. Совсем нет. Иран - в центре внимания. Но скорее раньше, чем позже", - говорит американский законодатель.

Ранее сообщалось, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь и его коллега из Республиканской партии Линдси Грэм призвали президента США Дональда Трампа усилить санкции против России и Ирана.

