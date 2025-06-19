Сенат США відтермінував до липня розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти РФ через війну Ізраїлю та Ірану, - ЗМІ

Сенат США відкладає розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії щонайменше до липня. Причиною стало загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який наразі є пріоритетом для Вашингтона.

Про це пише видання Semafor, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сенатори сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь зосереджуються на переробленій версії свого законопроєкту, який захистить союзників України від деяких санкцій за торгівлю з Росією та внесе інші технічні зміни. Однак їхні сподівання на те, що законопроєкт буде прийнято Сенатом цього місяця, згасли, оскільки з'явилися інші пріоритети.

Лідер більшості в Сенаті, республіканець Джон Тун заявив, що "липневі терміни" для розгляду санкцій проти Росії є найімовірнішими на цей час.

"Ми дуже відкриті до переговорів, ми намагаємося співпрацювати з адміністрацією з точки зору термінів", - сказав він.

Своєю чергою сенатор Грем сказав, що Сенату "доведеться трохи почекати" з санкціями проти Росії, не назвавши конкретних термінів.

"Зараз ситуація з Іраном змінюється. Це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні. Іран у центрі уваги. Але радше раніше, ніж пізніше", - каже американський законодавець.

Раніше повідомлялося, що сенатор-демократ Річард Блюменталь та його колега з Республіканської партії Ліндсі Грем закликали президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії та Ірану.

