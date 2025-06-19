УКР
Сенат США відтермінував до липня розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти РФ через війну Ізраїлю та Ірану, - ЗМІ

Сенат США переносить розгляд санкцій проти рф

Сенат США відкладає розгляд законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії щонайменше до липня. Причиною стало загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який наразі є пріоритетом для Вашингтона.

Про це пише видання Semafor, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сенатори сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь зосереджуються на переробленій версії свого законопроєкту, який захистить союзників України від деяких санкцій за торгівлю з Росією та внесе інші технічні зміни. Однак їхні сподівання на те, що законопроєкт буде прийнято Сенатом цього місяця, згасли, оскільки з'явилися інші пріоритети.

Лідер більшості в Сенаті, республіканець Джон Тун заявив, що "липневі терміни" для розгляду санкцій проти Росії є найімовірнішими на цей час.

"Ми дуже відкриті до переговорів, ми намагаємося співпрацювати з адміністрацією з точки зору термінів", - сказав він.

Читайте також: Сенатори Грем та Блюменталь закликали Трампа посилити санкції проти Росії та Ірану

Своєю чергою сенатор Грем сказав, що Сенату "доведеться трохи почекати" з санкціями проти Росії, не назвавши конкретних термінів.

"Зараз ситуація з Іраном змінюється. Це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні. Іран у центрі уваги. Але радше раніше, ніж пізніше", - каже американський законодавець.

Раніше повідомлялося, що сенатор-демократ Річард Блюменталь та його колега з Республіканської партії Ліндсі Грем закликали президента США Дональда Трампа посилити санкції проти Росії та Ірану.

Читайте також: Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ, - Bloomberg

росія (67935) санкції (12761) Сенат США (629)
Топ коментарі
+31
А Іран та Ізраїль з війною між собою тут до чого?
Наступний раз вілкладуть бо засуха/туман/торнадо (потрібне підкреслити)???.....
Америка стала "шляпа" й не Американська а та що.....
показати весь коментар
19.06.2025 02:35 Відповісти
+14
це продумана тактика руху до статусу ведучої регіональної країни.
А у липні почнуться канікули, відпустки, а там і осінь, потім новий бюджетний рік, потім підготовка до різдва...
показати весь коментар
19.06.2025 03:22 Відповісти
+12
собаку путина прогнали из сирии. Прогонят из Ирана и Украины!
показати весь коментар
19.06.2025 03:11 Відповісти
тепер так виглядає стетсон.
показати весь коментар
19.06.2025 03:17 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 12:11 Відповісти
Після дощику в четвер.
показати весь коментар
19.06.2025 19:44 Відповісти
А сирию на что путин обменял??
показати весь коментар
19.06.2025 02:50 Відповісти
А кто против Сирии войну вел, или хотя бы спецоперацию? Хм.
показати весь коментар
19.06.2025 02:54 Відповісти
"Собаку путіна" з Сирії прогнала Україна обнуливши втарую армію міра...
показати весь коментар
19.06.2025 05:36 Відповісти
Все вірно. Але питання часу і ціни, а ціна: життя українців.
показати весь коментар
19.06.2025 13:02 Відповісти
Свіженький оашкобот безперешкодно сере. Вже більше місяця.
показати весь коментар
19.06.2025 12:26 Відповісти
видалите тєлєграм, і ознаки одужання відчуєте вже через пару тижнів.
показати весь коментар
19.06.2025 15:01 Відповісти
В мене тєлєга на іншому телефоні. Тільки для зв'язку з рідними загиблого чоловіка.

А надайте мені ознаки одуження- 5 років після ковіду не ходжу. Лікарі взагалі казали, що кірда й трупи не лікують.
показати весь коментар
19.06.2025 15:04 Відповісти
А, і показники за гарячу воду передаю. Ніяк по іншому.
показати весь коментар
19.06.2025 15:06 Відповісти
Центр комунального сервісу - 0800 404 407.
показати весь коментар
19.06.2025 17:12 Відповісти
То додзвонись до них!!! А потім тебе пошлють й показників небуде, притирочне - я все випробувала. А за передачу телефоном маю вже позови! Так що лісом.
показати весь коментар
19.06.2025 17:23 Відповісти
це ваші вигадки.
показати весь коментар
19.06.2025 17:26 Відповісти
Яке ж ти кончене...бажаю стикнутись зі всім комунальним гівном.
показати весь коментар
19.06.2025 17:35 Відповісти
це у вас упередженість. Я вже більше п'яти років користуюсь передачею показників по вищевказаному номеру, і не маю з цим жодних проблем.
показати весь коментар
19.06.2025 21:47 Відповісти
оце ти ліпиш)) думаєш боту хтось повірить)) оговтайся!
показати весь коментар
19.06.2025 16:21 Відповісти
Звісно тобі не повірять.
показати весь коментар
19.06.2025 16:56 Відповісти
перша ознака одужання - коли перестаєте розповсюджувати інформаційне лайно з тєлєграму.
показати весь коментар
19.06.2025 17:10 Відповісти
a что с телегрaммом не тaк?
показати весь коментар
20.06.2025 03:29 Відповісти
лєтаргія?
показати весь коментар
20.06.2025 04:04 Відповісти
Яке відношення має раша до полій в ірані?Хоча має,союзника комуніздять.
А першого липня різке підвищення температури,а там сезон відпусток..
Сказав би зразу,що« друга володью»боїться скривдить...
показати весь коментар
19.06.2025 03:48 Відповісти
Санкцiй мало, а на кого накласти багато бажаючих. Дуже мудре рiшення!
показати весь коментар
19.06.2025 04:23 Відповісти
Це відповідь тим дурниками які кидали вгору чепчики радіючи що ху-йло "позбулося союзника". Походу воно вигідно продало союзника в обмін на вас...
показати весь коментар
19.06.2025 05:39 Відповісти
Треба почекати два тижні.Це вже ,мабуть, в сьомий раз.
показати весь коментар
19.06.2025 05:46 Відповісти
Диви, так непередбачувано!
показати весь коментар
19.06.2025 06:38 Відповісти
Якшо ваш план зруйнувати центрифуги, змінити фанатиків у руля на більш адекватних та вцілому змінити режим, далі зняти санкціі і замістити русняву нафту на іранську, я тільки за!
показати весь коментар
19.06.2025 06:38 Відповісти
Якщо ти ще не зрозумів , що це лише чергове сране виправдання мага-чортів , мені тебе шкода 😏
показати весь коментар
19.06.2025 08:13 Відповісти
Стратег, ****! Знову - ось почекайте трохи, це такий хитрий план! Трамп все порішає. Розбомбить, плмвняж, замінить нафту (шо?). Потерпіть там трохи.
Деґраданти знов тільки за.
показати весь коментар
19.06.2025 12:30 Відповісти
До липня якого року?
Навіть не здатні появою сказати - санкції проти роССії діють проти інтересів США.
показати весь коментар
19.06.2025 06:59 Відповісти
США з рудим Тампоном ідуть на дно.
показати весь коментар
19.06.2025 07:49 Відповісти
Ніяких санкцій не буде допоки Трамп при владі ,єдини що його може змусити змінити своє ставлення до рашистів ,це коли наступної осені демократи виграють вибори в конгрес ,але для цього треба щось робити а не спостерігати як рудий бикує.
показати весь коментар
19.06.2025 07:51 Відповісти
Запас'ятайте це і сміливо плюйте у пику кожній тварі , що тут на форумі розповідатиме який гарний трумп і яке погане ЄС.
показати весь коментар
19.06.2025 08:12 Відповісти
США? Вичьорківайєм.
показати весь коментар
19.06.2025 09:33 Відповісти
Наша пісня, гарна й нова, починаймо знову!!
При Президентові Байдені, такого сорому в США, не було!
Воєнний злочинець прутін, Сенатом США, задоволений…
Він, їм теж, якісь малюнки пришле…, як і трампу з деменцією!
нехай втішаються …
показати весь коментар
19.06.2025 10:09 Відповісти
путін в восторгє - все йде за його планом.
показати весь коментар
19.06.2025 15:38 Відповісти
Ну що ж, після приходу Трампа до влади у США можна замість фрази "Останнє китайське попередження" казати "Останнє американське попередження" бо сутність одна - погроза так ніколи й не втілюється у життя скільки б раз ці "попередження" не сповіщались!
показати весь коментар
19.06.2025 17:07 Відповісти
Жди меня, и я вернусь! Только очень жди...
показати весь коментар
19.06.2025 20:34 Відповісти
соплєжуї
показати весь коментар
20.06.2025 01:21 Відповісти
 
 