Санкції США проти Росії
Експосол США Тейлор: Путін дав Трампу усі підстави для санкцій. Час тиснути на Росію

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що президент Росії Володимир Путін вже надав усі підстави для запровадження жорсткого тиску та санкцій, навіть попри спроби Дональда Трампа знайти підхід для мирних домовленостей щодо війни в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Тейлор зазначив, що Путін відкинув запропоновану Трампом домовленість із Зеленським про 30-денне припинення вогню у повітрі, на землі та на морі.

"Путін дав президентові Трампу всі підстави для запровадження санкцій", - наголосив він. За словами дипломата, відмова Путіна є очевидною перешкодою для миру. "Путін явно є проблемою, і я вважаю, що президент Трамп зрозуміє, визнає і усвідомить, що Путін є проблемою. І в цей момент він вживає певних заходів, щоби чинити тиск на президента Путіна, щоб той сів за стіл переговорів", - додав Тейлор.

Експосол підкреслив, що все залежить від подальших кроків Трампа. На його думку, президент США прагне досягти результату й продемонструвати перемогу, а це можливо лише через посилення тиску на Кремль.

"Щоб перемогти, він повинен вжити дуже рішучих заходів, тиснути на Путіна, щоби той сів за стіл переговорів. Це буде перемогою, і я вірю, що він цього досягне", - підсумував Тейлор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенат США відтермінував до липня розгляд законопроєкту про посилення санкцій проти РФ через війну Ізраїлю та Ірану, - ЗМІ

путін володимир (24847) санкції (12765) Тейлор Вільям (122) Трамп Дональд (7223)
