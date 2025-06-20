Экс-посол США Тейлор: Россия остается угрозой для безопасности США и Европы. Внимание от войны в Украине не отвлекут

Соединенные Штаты будут продолжать сосредотачивать внимание на необходимости прекращения войны России против Украины, даже несмотря на новые обострения на Ближнем Востоке.

Об этом сказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Россия, бесспорно, остается проблемой. Россия является угрозой для безопасности в Европе, а следовательно и для безопасности Соединенных Штатов. Поэтому мы не можем отводить внимание от этой проблемы", - подчеркнул Тейлор.

Он подчеркнул, что политика США, Украины и стран Европы не должна базироваться на гипотетических сценариях развития событий в самой России. Вместо этого в фокусе должна быть стабильная и последовательная поддержка Украины в борьбе против российской агрессии.

"Политика должна сосредотачиваться на поддержке Украины в этой войне", - подытожил американский дипломат.

