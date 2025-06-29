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Новости Производство дронов Саммит НАТО в Гааге
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Зеленский и Макрон говорили о производстве дронов Renault в Украине на саммите НАТО

Зеленский и Макрон говорили о производстве дронов Renault

На саммите НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон говорили о дронах, в частности - о производстве беспилотников совместно с Renault в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Так, Барро отметил, что Украина нуждается в поддержке и военной помощи для борьбы с Россией на фронте. Он добавил, что Франции удалось мобилизовать доходы от российских активов, которые были заморожены в начале вторжения, и направить ресурсы Украине.

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"Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине развивать ее способность производить собственное оборудование, и именно это Франция будет делать, сотрудничая с Украиной", - подчеркнул Барро.

Он напомнил, что недавно было объявлено о производстве дронов совместно с компанией Renault в Украине.

"Потому что сегодня нужно осознавать, что эта война - это война дронов. и солдаты противостоят друг другу с помощью дронов. Поэтому это очень важный аспект, о котором президент говорил с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который состоялся в начале недели", - сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что французский автопроизводитель Renault провел переговоры с Минобороны Франции по производству беспилотников в Украине.

Автор: 

Зеленский Владимир (21085) Renault (8) Макрон Эмманюэль (1380) дроны (4209)


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Топ комментарии
+10
Поговорили і поїхали по ресторанах, в кацапи в цей час 500 шахедів вже склепали...
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29.06.2025 13:13 Ответить
+8
"поговорили" - яка ВЕЛИЧНА ПЕРЕМОГА ..чи ще ні ?
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29.06.2025 13:09 Ответить
+8
На нари ішака! Чмо піариться, а дронів як не було, так і немає.
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29.06.2025 13:12 Ответить
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Вирішує ермак.
Керівник усіх міністерств та депутатів
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29.06.2025 13:04 Ответить
"поговорили" - яка ВЕЛИЧНА ПЕРЕМОГА ..чи ще ні ?
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29.06.2025 13:09 Ответить
На нари ішака! Чмо піариться, а дронів як не було, так і немає.
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29.06.2025 13:12 Ответить
Поговорили і поїхали по ресторанах, в кацапи в цей час 500 шахедів вже склепали...
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29.06.2025 13:13 Ответить
Два півня "парешали"
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29.06.2025 13:14 Ответить
Два тіпочка зустрічаються майже щотижня для обіймів і заяв про перемовини про "посилення ППО" і "посилення тиску на ВВХ", але ракет для SAMP-T немає і нових комплексів теж, зате є привід гастролювати в ЄС, коли крана під обстрілами і психологічно "розвантажуватися", як казав нардеп Слуг
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29.06.2025 13:14 Ответить
А 4 млн. дронів від умєрова недостатньо?
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29.06.2025 13:15 Ответить
Сегодня он доручал и обговаривал,шоубизнес в деле.
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29.06.2025 13:24 Ответить
Щось бігать говорить постійно,а толку нуль!
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29.06.2025 13:26 Ответить
Президент Залужний і Макрон говорили про виробництво дронів....

Так, я трохи вснув. Реальність виявилась жорстокою, як прокинувсь
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29.06.2025 13:35 Ответить
Говорун,пля
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29.06.2025 13:35 Ответить
Хоч потужно обговорив?
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29.06.2025 13:42 Ответить
Зеленський зустрівся з Макроном, а путін з сином кадирова.
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29.06.2025 13:44 Ответить
Краще виробляти десь в Європі, бо Зешобла разом із "Г+Г" зіллють розташування таких підприємств, як тільки вони почнуть роботу. І туди полетять шахеди і ракети.

"росіяни уважно моніторять наш інформаційний простір. У сюжеті на "1+1" ця локація була чітко вказана."
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29.06.2025 14:20 Ответить
І що як говорили ?
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29.06.2025 14:25 Ответить
Вчергове..поговорили- і розішлись...бо де ті дрони виробляти,і за чий рахунок..?!
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29.06.2025 14:35 Ответить
 
 