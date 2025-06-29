Зеленский и Макрон говорили о производстве дронов Renault в Украине на саммите НАТО

На саммите НАТО в Гааге президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон говорили о дронах, в частности - о производстве беспилотников совместно с Renault в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Так, Барро отметил, что Украина нуждается в поддержке и военной помощи для борьбы с Россией на фронте. Он добавил, что Франции удалось мобилизовать доходы от российских активов, которые были заморожены в начале вторжения, и направить ресурсы Украине.

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"Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине развивать ее способность производить собственное оборудование, и именно это Франция будет делать, сотрудничая с Украиной", - подчеркнул Барро.

Он напомнил, что недавно было объявлено о производстве дронов совместно с компанией Renault в Украине.

"Потому что сегодня нужно осознавать, что эта война - это война дронов. и солдаты противостоят друг другу с помощью дронов. Поэтому это очень важный аспект, о котором президент говорил с Владимиром Зеленским во время саммита НАТО, который состоялся в начале недели", - сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что французский автопроизводитель Renault провел переговоры с Минобороны Франции по производству беспилотников в Украине.