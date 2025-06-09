Renault може почати виготовляти дрони в Україні, – ЗМІ
Французький автовиробник Renault провів переговори з Міноборони Франції щодо виробництва безпілотників в Україні.
Як пише Bloomberg, наразі жодного рішення ухвалено не було, адже компанія очікує подальших деталей від міністерства, передає Укрінформ.
Зазначається, що Міністерство оборони Франції відмовилося надавати Bloomberg коментар щодо ситуації з Renault.
У п’ятницю міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що великий французький автовиробник об’єднає зусилля із французькою невеликою оборонною компанією, щоб обладнати виробничі лінії в Україні для виробництва безпілотників, однак він не назвав автовиробника.
Як пише Euronews, Лекорню щодо питання досвіду і кадрів зазначив, що виробництво дронів ляже на плечі українців, оскільки вони "краще за нас вміють розробляти безпілотники і, перш за все, доктрину, яка до них додається".
Читайте також: Велика Британія витратить $2,7 мільярда на власні безпілотники, враховуючи досвід війни в Україні
Міністр додав, що потреби просити французьких громадян їхати працювати на виробничій лінії в Україні також немає.
Тим часом France Info повідомило у неділю, що Renault співпрацюватиме із невеликою компанією для створення виробничих ліній за десятки і сотні кілометрів від лінії фронту. Безпілотники можуть бути використані як Україною, так і французькими Збройними силами, йдеться у матеріалі.
Як відомо, Renault пішла із російського ринку після початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль