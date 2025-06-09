Renault може почати виготовляти дрони в Україні, – ЗМІ

Французький автовиробник Renault провів переговори з Міноборони Франції щодо виробництва безпілотників в Україні.

Як пише Bloomberg, наразі жодного рішення ухвалено не було, адже компанія очікує подальших деталей від міністерства, передає Укрінформ.

Зазначається, що Міністерство оборони Франції відмовилося надавати Bloomberg коментар щодо ситуації з Renault.

У п’ятницю міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що великий французький автовиробник об’єднає зусилля із французькою невеликою оборонною компанією, щоб обладнати виробничі лінії в Україні для виробництва безпілотників, однак він не назвав автовиробника.

Як пише Euronews, Лекорню щодо питання досвіду і кадрів зазначив, що виробництво дронів ляже на плечі українців, оскільки вони "краще за нас вміють розробляти безпілотники і, перш за все, доктрину, яка до них додається".

Читайте також: Велика Британія витратить $2,7 мільярда на власні безпілотники, враховуючи досвід війни в Україні

Міністр додав, що потреби просити французьких громадян їхати працювати на виробничій лінії в Україні також немає.

Тим часом France Info повідомило у неділю, що Renault співпрацюватиме із невеликою компанією для створення виробничих ліній за десятки і сотні кілометрів від лінії фронту. Безпілотники можуть бути використані як Україною, так і французькими Збройними силами, йдеться у матеріалі.

Як відомо, Renault пішла із російського ринку після початку вторгнення Росії в Україну у 2022 році.