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Новости Разговор Макрона с путинім
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Макрон поговорил по телефону с Путиным: это впервые с 2022 года (дополнено)

Макрон и Путин обсудили Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, войну РФ против Украины.

Об этом сообщил Кремль, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Путин в разговоре с Макроном заявил, что война РФ против Украины - это "прямое следствие политики западных государств".

По словам диктатора, Запад "много лет создавал на территории Украины антироссийский плацдарм", а сейчас - "затягивает боевые действия".

Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте войны Израиля и Ирана и американских ударов по ядерным объектам Ирана.

"Путин указал Макрону, что урегулирование в Украине должно быть комплексным, устранять первопричины, опираться на реалии на земле", - уточнили в Кремле.

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Напомним, это первый контакт Макрона и Путина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, о котором известно публично.

Официальной информации об этом от французской стороны не было.

Как пишет BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец, телефонный разговор Макрона и Путина длился более двух часов. Стороны обсудили российско-украинскую войну и ядерную программу Ирана.

Также читайте: Путин планирует сломить волю Запада, но этого нельзя допустить, - Вадефуль

Автор: 

путин владимир (31658) Макрон Эмманюэль (1381)


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Топ комментарии
+20
І про що можна говорити з світовим терористом убивцею ,істотою яка не визнає міжнародного права ?
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01.07.2025 19:36 Ответить
+19
От і Макарону Путя по губах поводив. Вони як кролики перед удавом, все лізуть і лізуть до Пуйла. Якась особлива форма мазохізму.
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01.07.2025 19:41 Ответить
+17
А у чому був сенс?
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01.07.2025 19:36 Ответить
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От Макрон, ну наконец то выучил песню, путин ***** ...
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01.07.2025 19:33 Ответить
скоро будуть обійматися
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01.07.2025 19:35 Ответить
Телефоні секс розмови відновилися.Володя як справи? Нагадаю Макрону як твої Легіони Малі, Буркіна-Фасо та Нігер коли туди прийшли вагнера ?
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01.07.2025 19:35 Ответить
А у чому був сенс?
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01.07.2025 19:36 Ответить
І про що можна говорити з світовим терористом убивцею ,істотою яка не визнає міжнародного права ?
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01.07.2025 19:36 Ответить
От і Макарону Путя по губах поводив. Вони як кролики перед удавом, все лізуть і лізуть до Пуйла. Якась особлива форма мазохізму.
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01.07.2025 19:41 Ответить
А ***** Макрону про пєчєньєгів хоч розповів? І взагалі, найуха він з ним згодився розмовляти? Шо він від ***** хотів почути?
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01.07.2025 19:45 Ответить
Ще один зашкварився....🤮🤮🤮
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01.07.2025 19:46 Ответить
путын макрону - пшол нах
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01.07.2025 19:48 Ответить
Путін вказав Макрону, на його місце що врегулювання ...Джерело: https://censor.net/ua/n3560995
- це , якщо коротко ...
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01.07.2025 19:49 Ответить
Його треба одразу ***** посилати, а не розмовляти з ******. Все просто. Бере Макрон трубку й каже ********* ***** і кладе трубку. Все.
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01.07.2025 19:56 Ответить
А шо він нового хотів почути?
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01.07.2025 19:59 Ответить
засумував макронич, стара любов...
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01.07.2025 20:03 Ответить
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01.07.2025 20:07 Ответить
Цитата з кацапського ресурсу:
Русский Патриот с удовольствием оближет туалетную бумагу, которой воспользовался Путин и будет хранить об этом память всю жизнь, рассказывая внукам о ее незабываемом вкусе.
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01.07.2025 20:10 Ответить
Орфографія збережена.
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01.07.2025 20:12 Ответить
десь в 2010 коли ще була тіпа дружба я тусувався в Австрії на гірських лижах з цапами гірськолижниками і вже тоді казав що путін хйло так мені всі казали що путін не поважається ними.....
але те що путін їх вбиває і замащає муслімами вже ввіз 40 млн так сепари з даунбасу тіки скиглять а до гіркіна в тюрягу не хочуть все погано зато сцарь добрий у їх пісяннях
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01.07.2025 20:46 Ответить
Пуйло виступає під " паганялом" "сама ачєвідность". Там логіки шукати нема сенсу. Але нахабство ,як завжди, зашкалює. Але ж пробивається і стареча дурість. "Єслі би запад нє давал аружія Украінє, вайна би давно закончілась." Добре що захід в більшості своїй збагнув ,як би "закончілась ета вайна".
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01.07.2025 20:07 Ответить
Тема печенегів не роскрита! Двійнику путлєра - нєзачьот!

А якщо серйозно, то... Хто б сумнівався у бажанні андрофагів закріпити законодавчо поїдання інших? Головне - реакція отих самих "інших" (як тих, що близько, як Україна, так і тих, що далеченько, як та ж Франція).
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01.07.2025 20:08 Ответить
Як тільки ми робимо якийсь серйозний тактичний крок у європейців починають труситись піджилки. Макрон і його дзвінок до вбивці- яскравий приклад.
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01.07.2025 20:10 Ответить
..нахуа пристойним людям взагалі спілкуватися з облізлим подихаючим щуром, пошарпаним українською щуроловкою та загнаним у глухий кут.. ще й годувати та лікувати його почніть..
..хіба у статуті нікчемного нині ООН вже написано "шо спзділ - то законно моЙО?" - "реалії на зємлє" йому подавай.. а першопричина - це імперіалістично-фашистський маразм нікчемного, старого, плюгавого пердуна відомого у Світі як *****..
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01.07.2025 20:12 Ответить
ага загнаний чіпи для наведення балістики як поставляла мерика так і поставляє нафту газ як купляли так і купляють
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01.07.2025 20:48 Ответить
путлєр не змінюється - балачками його не проймеш - Скальпи зовсім другий колінкор
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01.07.2025 20:13 Ответить
Питання хто кому дзвонив.Щось ніхто не каже що Макрон зателефонував куйлу.Може бути що куйло сам набрав Макрона щоб показати трампу який він відкритий до діалогу,бо братва каже давай чувак шурши економіка падає на дно...От і куйло хоче ще часу трохи потягнути,щоб санкції не вліпили,і знову всіх за ніс водить,а ті дурачки раді вестись на того чипушило!
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01.07.2025 20:13 Ответить
Так то кому звонил первым?
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01.07.2025 20:16 Ответить
И о чем реально говорили, и звонил ли вообще... . Но новость то громкая. Только источников нет.
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01.07.2025 20:33 Ответить
Випрошував кацапське громадянство ....
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01.07.2025 20:22 Ответить
Мерц правильно казав: «***** із путіним говорити. Немає сенсу. Він не розуміє, тільки легітимізується і робить іще гірше». Якось так. Нехай інше візьмуть на замітку
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01.07.2025 20:41 Ответить
почекаймо інфо від франц. прес., бо ця суходрочка на росЗМІ просто жалюгідна
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01.07.2025 20:56 Ответить
на#уя?
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01.07.2025 21:08 Ответить
і тут знову про переговори... фетіш роблять з факту можливих переговорів... Про що?
Бо насправді переговори з ****** можуть бути, саме переговори союзників України (як оце Макрона) з касапами. Але мова на цих переговорах має йти за те, щоб касапи забралися ***** з тимчасово окупованих ними території України включно з Кримом; і саме за це мають бути переговори. А перед цим вони мають припинити обстрілювати ЗСУ та всю Україну.

І тоді будь-яка згадака касапами ніби вони "за врегулювання в Україні, яке має бути комплексним, усувати першопричини, спиратися на реалії на землі" чи "зацікавлені, щоб досягти поставлених цілей і цілей СВО політико-дипломатичними засобами" - означатиме не що інше, як наполягання на продовженні війни.
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01.07.2025 21:30 Ответить
Поговорив? А навіщо? Про що можна було терти воду в ступі 2(!) години (навіть з поправкою на переклад теж буде десь ціла година)? Нагадайте, будь-ласка, хтось зі світових лідерів балакав годинами з Бен Ладеном? Отож... Взагалі, з Путлером треба 'розмовляти' виключно мовою санкцій, аж до встановлення повної економічної блокади (механізм для цього є, було б бажання).
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01.07.2025 21:32 Ответить
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/21807 Олег Шарп:
"До речі, маю офіційно непідтверджену інформацію про те, що Макрон після розмови з путіним (вони говорили більше двох годин), наразі телефонує Трампу. Щось зрушило з місця, але що і в яких масштабах, дізнаємось найближчим часом."
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01.07.2025 21:46 Ответить
 
 