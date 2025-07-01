Макрон поговорил по телефону с Путиным: это впервые с 2022 года (дополнено)

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, войну РФ против Украины.

Об этом сообщил Кремль, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Путин в разговоре с Макроном заявил, что война РФ против Украины - это "прямое следствие политики западных государств".

По словам диктатора, Запад "много лет создавал на территории Украины антироссийский плацдарм", а сейчас - "затягивает боевые действия".

Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте войны Израиля и Ирана и американских ударов по ядерным объектам Ирана.

"Путин указал Макрону, что урегулирование в Украине должно быть комплексным, устранять первопричины, опираться на реалии на земле", - уточнили в Кремле.

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Напомним, это первый контакт Макрона и Путина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, о котором известно публично.

Официальной информации об этом от французской стороны не было.

Как пишет BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец, телефонный разговор Макрона и Путина длился более двух часов. Стороны обсудили российско-украинскую войну и ядерную программу Ирана.

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