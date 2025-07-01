Макрон поговорил по телефону с Путиным: это впервые с 2022 года (дополнено)
Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с 2022 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Они обсудили, в частности, войну РФ против Украины.
Об этом сообщил Кремль, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Путин в разговоре с Макроном заявил, что война РФ против Украины - это "прямое следствие политики западных государств".
По словам диктатора, Запад "много лет создавал на территории Украины антироссийский плацдарм", а сейчас - "затягивает боевые действия".
Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте войны Израиля и Ирана и американских ударов по ядерным объектам Ирана.
"Путин указал Макрону, что урегулирование в Украине должно быть комплексным, устранять первопричины, опираться на реалии на земле", - уточнили в Кремле.
Напомним, это первый контакт Макрона и Путина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, о котором известно публично.
Официальной информации об этом от французской стороны не было.
Как пишет BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец, телефонный разговор Макрона и Путина длился более двух часов. Стороны обсудили российско-украинскую войну и ядерную программу Ирана.
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на його місцещо врегулювання ...Джерело: https://censor.net/ua/n3560995
- це , якщо коротко ...
Русский Патриот с удовольствием оближет туалетную бумагу, которой воспользовался Путин и будет хранить об этом память всю жизнь, рассказывая внукам о ее незабываемом вкусе.
але те що путін їх вбиває і замащає муслімами вже ввіз 40 млн так сепари з даунбасу тіки скиглять а до гіркіна в тюрягу не хочуть все погано зато сцарь добрий у їх пісяннях
А якщо серйозно, то... Хто б сумнівався у бажанні андрофагів закріпити законодавчо поїдання інших? Головне - реакція отих самих "інших" (як тих, що близько, як Україна, так і тих, що далеченько, як та ж Франція).
..хіба у статуті нікчемного нині ООН вже написано "шо спзділ - то законно моЙО?" - "реалії на зємлє" йому подавай.. а першопричина - це імперіалістично-фашистський маразм нікчемного, старого, плюгавого пердуна відомого у Світі як *****..
Бо насправді переговори з ****** можуть бути, саме переговори союзників України (як оце Макрона) з касапами. Але мова на цих переговорах має йти за те, щоб касапи забралися ***** з тимчасово окупованих ними території України включно з Кримом; і саме за це мають бути переговори. А перед цим вони мають припинити обстрілювати ЗСУ та всю Україну.
І тоді будь-яка згадака касапами ніби вони "за врегулювання в Україні, яке має бути комплексним, усувати першопричини, спиратися на реалії на землі" чи "зацікавлені, щоб досягти поставлених цілей і цілей СВО політико-дипломатичними засобами" - означатиме не що інше, як наполягання на продовженні війни.
"До речі, маю офіційно непідтверджену інформацію про те, що Макрон після розмови з путіним (вони говорили більше двох годин), наразі телефонує Трампу. Щось зрушило з місця, але що і в яких масштабах, дізнаємось найближчим часом."