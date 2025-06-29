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Новости Расширение НАТО на восток
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"Путин – патологический лжец, который пытается переписать историю": МИД напомнил, как в 2004 году РФ поддержала расширение НАТО на восток

георгий, тихий

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий напомнил, что ранее диктатор РФ Владимир Путин публично поддерживал расширение НАТО на восток, тогда как сейчас называет это причиной агрессии против Украины.

Об этом дипломат написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российская ложь о расширении НАТО как "причине" агрессии против Украины не выдерживает критики. Особенно, если сравнить ее со словами самого Путина от 2004 года. Архив Кремля разоблачает лицемерие", - написал Тихий.

Представитель МИД напомнил визит в 2004 году в Москву тогдашнего генерального секретаря НАТО Яапа де Гоопа Схеффера, которого тогда принял Путин.

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"8 апреля 2004 года Путин приветствует генерального секретаря НАТО в Москве, заявляя: "Каждая страна имеет право выбрать вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения собственной безопасности", - напомнил представитель внешнеполитического ведомства, добавив цитату с сайта Кремля.

документ

Тихий добавил, что Путин также надеялся, что расширение НАТО "укрепит доверие в Европе и во всем мире".

"Перенесемся в сегодняшний день, и тот же Путин говорит о том, что Россия "обманута" расширением НАТО, которое, вероятно, представляет "угрозу" для России. Путин - патологический лжец, который пытается переписать историю и оправдать свою имперскую захватническую войну", - сказал спикер.

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Кроме этого, Тихий отметил, что утверждение России о якобы "обещании" НАТО Москве в 1990 году не расширяться на восток также неоднократно опровергались, в том числе и тогдашним советским лидером Михаилом Горбачевым.

"Правда кристально ясна: расширение НАТО никогда не представляло реальной угрозы для России. Это лишь лишило Москву возможности завоевывать суверенные европейские государства. Именно против этого Путин на самом деле протестует... Помните об этом в следующий раз, когда услышите Путина или кого-то другого, как он говорит о том, что НАТО "провоцирует" Россию на нападение на своих соседей", - добавил представитель МИД.

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Автор: 

НАТО (10177) путин владимир (31654) россия (96446)


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Топ комментарии
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29.06.2025 19:00 Ответить
+3
"Путін - патологічний брехун, який Джерело: https://censor.net/ua/n3560594
Ну і шо далі? Ну і ішак - брехун. Маємо підтримувати ішака, бо він наш.
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29.06.2025 19:02 Ответить
+3
Если говорить про НАТО, то давайте вспомним не только }{уйло, но и разных отечественных уродов начиная от Витренко и кончая тем, кто "не идёт в гости, если его туда не зовут".
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29.06.2025 19:08 Ответить
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29.06.2025 19:00 Ответить
Так это не новость
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29.06.2025 19:00 Ответить
Вилікувати Пуйла від цієї патології може тільки Василь Малюк своїми специфічними радикальними методами. І одягнути Пуйла в дерев'яний кітель.
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29.06.2025 19:23 Ответить
"Путін - патологічний брехун, який Джерело: https://censor.net/ua/n3560594
Ну і шо далі? Ну і ішак - брехун. Маємо підтримувати ішака, бо він наш.
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29.06.2025 19:02 Ответить
Ваше ***** - брехун ... І пофіг кого ви там підтримуєте !
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29.06.2025 19:06 Ответить
Если говорить про НАТО, то давайте вспомним не только }{уйло, но и разных отечественных уродов начиная от Витренко и кончая тем, кто "не идёт в гости, если его туда не зовут".
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29.06.2025 19:08 Ответить

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29.06.2025 19:14 Ответить
І ще -
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29.06.2025 19:29 Ответить
дякую за цю чудову картинку.
ми не повинні забувати гнид
які здавали тих хто був на демонстрації "Україна без Кучми". А після займаючи пост міністра внутрішніх справ, робили все щоб набити свої кишені.
А ще він синок секретаря комуністів в одній із областей України.
Яблучко від яблуньки не далеко котиться.
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29.06.2025 19:57 Ответить
Напад на військового кореспондента у Палаці Спорту 05.04.2025 року, місто Київ (Відео) https://cannibal-news.blogspot.com/2025/06/1137-05042025.html?m=1
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29.06.2025 19:08 Ответить
МЗС обговорює свинособаку... Пундуц...
Пінгвіни на черзі.
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29.06.2025 19:10 Ответить
Як по мені за океаном ше один ******** сидить в кабінеті, шо той, шо той коли відкриває рота одразу брешуть наліво та направо, але чого дивуватися, одна школа вчила!
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29.06.2025 19:16 Ответить
пуйлу потрібен паталогоанатом
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29.06.2025 19:17 Ответить
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29.06.2025 19:27 Ответить
Терорист путін це маняк убивця ,душевно хвора істота яка ментально застрягла в середньовіччі ,цю погань треба лише знищити.
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29.06.2025 20:20 Ответить
А хрипатий його учень
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29.06.2025 20:23 Ответить
Оно просто *****.
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29.06.2025 20:28 Ответить
 
 