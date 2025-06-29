"Путин – патологический лжец, который пытается переписать историю": МИД напомнил, как в 2004 году РФ поддержала расширение НАТО на восток

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий напомнил, что ранее диктатор РФ Владимир Путин публично поддерживал расширение НАТО на восток, тогда как сейчас называет это причиной агрессии против Украины.

Об этом дипломат написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Российская ложь о расширении НАТО как "причине" агрессии против Украины не выдерживает критики. Особенно, если сравнить ее со словами самого Путина от 2004 года. Архив Кремля разоблачает лицемерие", - написал Тихий.

Представитель МИД напомнил визит в 2004 году в Москву тогдашнего генерального секретаря НАТО Яапа де Гоопа Схеффера, которого тогда принял Путин.

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"8 апреля 2004 года Путин приветствует генерального секретаря НАТО в Москве, заявляя: "Каждая страна имеет право выбрать вариант, который она считает наиболее эффективным для обеспечения собственной безопасности", - напомнил представитель внешнеполитического ведомства, добавив цитату с сайта Кремля.

Тихий добавил, что Путин также надеялся, что расширение НАТО "укрепит доверие в Европе и во всем мире".

"Перенесемся в сегодняшний день, и тот же Путин говорит о том, что Россия "обманута" расширением НАТО, которое, вероятно, представляет "угрозу" для России. Путин - патологический лжец, который пытается переписать историю и оправдать свою имперскую захватническую войну", - сказал спикер.

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Кроме этого, Тихий отметил, что утверждение России о якобы "обещании" НАТО Москве в 1990 году не расширяться на восток также неоднократно опровергались, в том числе и тогдашним советским лидером Михаилом Горбачевым.

"Правда кристально ясна: расширение НАТО никогда не представляло реальной угрозы для России. Это лишь лишило Москву возможности завоевывать суверенные европейские государства. Именно против этого Путин на самом деле протестует... Помните об этом в следующий раз, когда услышите Путина или кого-то другого, как он говорит о том, что НАТО "провоцирует" Россию на нападение на своих соседей", - добавил представитель МИД.

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