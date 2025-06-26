Трамп пообещал, что РФ не нападет на НАТО, пока он будет президентом, - WP
Президент США Дональд Трамп изменил риторику и решительно высказался в поддержку НАТО во время саммита в Гааге.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время основного заседания Трамп начал с положительных слов о расходах на оборону и пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он будет президентом", - отмечается в материале.
Другие лидеры, в свою очередь, высоко оценили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов.
Журналисты обратили внимание на изменение риторики лидера США, который ранее угрожал оставить союзников без защиты.
"Эти люди действительно любят свои страны. Мы здесь, чтобы помочь им", - сказал он.
Топ комментарии
+30 igor Naumthyc
показать весь комментарий26.06.2025 12:12 Ответить Ссылка
+17 Яр Холодний
показать весь комментарий26.06.2025 12:23 Ответить Ссылка
+15 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий26.06.2025 12:13 Ответить Ссылка
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Один геронтократ ліліпутін вигадує пугалку НАТО не нападьот пока я презідєнт.
Другий геронтократ Тако вигадує пугалку рф не нападе на НАТО пока я прєзідєнт.
Тепер що лишається?
ВСЕМ МАЛІЬСЯ за здоровье геронтократов!
1.ху-йло нападе тому шо воно ху-йло.
2. Якщо ху-йло може напасти то він обов'язково нападе.
3. Якщо Ху-йло нападе то в самий непідходящий момент...
(с) Трамп Д.Ф.
ТРАМП, відомий у всьому світі як справдешній ГОСПОДАР свого слова!
- Ты же слово дал, ирод!
- Я дал, я обратно взял! Я же хозяин своего слова! (с)
Хоч ЕС не всралося, а потроху запускає своїх виробників, най щастить!
І терміново б демонтував 1520 мм, замінюючи на загальноприйнятий стандарт.
Бери вище! Рівень - Бох!