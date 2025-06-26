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Новости Возможна атака РФ на НАТО
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Трамп пообещал, что РФ не нападет на НАТО, пока он будет президентом, - WP

Трамп пообещал, что Путин не нападет на НАТО, и назвал условие

Президент США Дональд Трамп изменил риторику и решительно высказался в поддержку НАТО во время саммита в Гааге.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время основного заседания Трамп начал с положительных слов о расходах на оборону и пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он будет президентом", - отмечается в материале.

Другие лидеры, в свою очередь, высоко оценили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов.

Журналисты обратили внимание на изменение риторики лидера США, который ранее угрожал оставить союзников без защиты.

"Эти люди действительно любят свои страны. Мы здесь, чтобы помочь им", - сказал он.

Читайте: НАТО станет сильнее. Европа не имеет выбора перед лицом агрессии РФ, - премьер Нидерландов Схооф

Автор: 

НАТО (10177) путин владимир (31647) россия (96442) Трамп Дональд (5849)


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Топ комментарии
+30
"Це був сарказм"!
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26.06.2025 12:12 Ответить
+17
Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...



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26.06.2025 12:23 Ответить
+15
Типу трампла треба до гроба вибирати призедентом.
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26.06.2025 12:13 Ответить
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"Це був сарказм"!
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26.06.2025 12:12 Ответить
Просто млт - анєкдот.
Один геронтократ ліліпутін вигадує пугалку НАТО не нападьот пока я презідєнт.
Другий геронтократ Тако вигадує пугалку рф не нападе на НАТО пока я прєзідєнт.
Тепер що лишається?
ВСЕМ МАЛІЬСЯ за здоровье геронтократов!
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26.06.2025 12:33 Ответить
Закон Мерфи
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26.06.2025 12:35 Ответить
Там три закони.
1.ху-йло нападе тому шо воно ху-йло.
2. Якщо ху-йло може напасти то він обов'язково нападе.
3. Якщо Ху-йло нападе то в самий непідходящий момент...
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26.06.2025 13:10 Ответить
Знову Трамп демонструє СРАКАЗМ. Це коли Трамп думає сракою. У Трампа ввійшло в звичку використовувати сраку не по призначенню. Головою треба думати, Донні!
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26.06.2025 12:59 Ответить
Думати головою він пробував - виходить ще гірше...
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26.06.2025 13:14 Ответить
Голова - це частина тіла, в якій є рот, туди заносять ложку з їжею. При чому тут думати?
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26.06.2025 16:39 Ответить
хм..
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26.06.2025 12:12 Ответить
Типу трампла треба до гроба вибирати призедентом.
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26.06.2025 12:13 Ответить
За Україну не хоче вписатись?
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26.06.2025 12:14 Ответить
Україна не в НАТО.Ми не є союзником типу Ізраїль
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26.06.2025 17:15 Ответить
це таки рудий *******...
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26.06.2025 12:15 Ответить
Супер 24 години!
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26.06.2025 12:15 Ответить
Ось для таких дебілів як ти і існує лише одна робота за кордоном ,це чистити унітази,а для адекватних людей за кордоном є багато цікавих,гарно оплачуємих професій,що для тебе безмозглого напевне новина,живи тепер з цим,недІрявий блд🤣
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26.06.2025 12:50 Ответить
А Як тобі срати у брудні, норм? Доречі, лише москалі жартують про говно та унітази. Не палися
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26.06.2025 13:17 Ответить
Вірити "генератору випадкових слів" - себе не поважати. Так, треба брати до уваги, але не вірити.
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26.06.2025 12:16 Ответить
якого дна ми вже не побачимо, онукі може?
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26.06.2025 12:16 Ответить
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26.06.2025 12:17 Ответить
ІДІОТ.....
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26.06.2025 12:17 Ответить
Весь світ вже знає чого коштують обіцянки цього пройдисвіта, що зганьбив США та усіх президентів.
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26.06.2025 12:18 Ответить
Було в батька троє синів: двоє розумних, а третій - Трумп!
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26.06.2025 12:18 Ответить
Думав у нас клован, але тут з'явився трумп....
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26.06.2025 12:19 Ответить
Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...



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26.06.2025 12:23 Ответить
Трамп це головний клоун !
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26.06.2025 12:31 Ответить
Не, це вава-2. Йому далеко ще до вави-1. Най ще повчиться https://youtu.be/R4hyMgrPwdg плагiату в членограйствi.
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26.06.2025 13:45 Ответить
Але в Ірані трохи іншої думки....
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26.06.2025 17:17 Ответить
"Спасибо, володья! Ты хороший парень!"
(с) Трамп Д.Ф.
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26.06.2025 12:21 Ответить
Все ! Треба з Московії санкції знімати !
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26.06.2025 12:30 Ответить
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26.06.2025 13:06 Ответить
Мабуть, Путін ПООБІЦЯВ... Що не нападатиме...
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26.06.2025 12:21 Ответить
Якщо не будуть давати допомоги Україні.
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26.06.2025 12:29 Ответить
все, пацани. розходимося.
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26.06.2025 12:22 Ответить
Потрібно першому заатакувати кацапстан щоб вони не напала на НАТО!
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26.06.2025 12:25 Ответить
а якщо нападе то штошь... нє шмагла я, он мєня обмануууул
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26.06.2025 12:27 Ответить
Є-блан, який просрав (Потужно!) всі обіцянки
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26.06.2025 12:27 Ответить
Тільки щоб не давали допомоги Україні.
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26.06.2025 12:27 Ответить
знову сарказм?
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26.06.2025 12:28 Ответить
а якщо нападе то можна буде тобі голову відрізати? ти ж обіцяв
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26.06.2025 12:29 Ответить
Трамп пообіцяв, що РФ не нападе на НАТО, поки він буде президентом, - WP

ТРАМП, відомий у всьому світі як справдешній ГОСПОДАР свого слова!

- Ты же слово дал, ирод!

- Я дал, я обратно взял! Я же хозяин своего слова! (с)
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26.06.2025 12:29 Ответить
Нагадую - єдина причина , чому він носився з тією вимого " 5 % ВВП на оборонку" - воно хотіло щоб се купляли зброю у американського ВПК! На справжню безпеку йому поцимбалах - Тайвань, Грузія, Україна, Ізраїль і т.д. це ж видно вже очевидно.
Хоч ЕС не всралося, а потроху запускає своїх виробників, най щастить!
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26.06.2025 12:31 Ответить
при чому тут Грузія і Україна? ці країни не в НАТО. а Тайвань? на Тайвань хтось напав? ні. Ізраїль. Ну так Америка і захищає Ізраїль, бо у них є договір підписаний. Ізраїль має статус головного союзника США поза блоком НАТО. Тому Ізраїль, Тавань не можна ставити в один рядок з Грузією та Україною.
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26.06.2025 12:47 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, Зап Европу (НАТО) можно ставить в один ряд с Израилем?
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26.06.2025 13:41 Ответить
по суті так. і не тільки з Ізраїлем, але й з Японією, Південною Кореєю також. по суті з тими країнами, у яких є статус головного союзника США поза блоком НАТО. таких країн уже багато по світу є з цим статусом. Навіть Єгипет має такий статус.
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26.06.2025 14:03 Ответить
Не менее стеснительно спрашивать, мол и с Афганом та же фрикция?
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26.06.2025 14:51 Ответить
И с Украиной (будапештский меморандум), и с Вьетнамом, откуда дядя Сэм накивал пятками?
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26.06.2025 14:52 Ответить
та чего там стесняться.. Афгану тоже они дали этот статус. но после того когда поняли, что местные не хотят жить в условиях демократии и не хотят воевать за этот образ жизни с талибами, то американцы тогда ретировались с этого Афгана, потом и статус союзника аннулировали. и правильно. зачем американцам воевать в Афганистане когда сам местный народ хочет жить по-другому в своем большинстве. жизни американских солдат не стоят того, чтобы губить их в горах Афгана.
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26.06.2025 16:34 Ответить
а вот Будапешстский меморандум не обязывал Америку воевать за Украину. он обязывал Америку только не нападать на Украину. как такую дичь подписали наши политики, то фиг знает. для интереса почитайте. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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26.06.2025 16:36 Ответить
И какое же это партнерство, если Израилю дядя Сэм не пропонуе свои тугрики за ядерку, тобто, одобрямс ихнюю ядерку. К слову, израильская ядерка, в радиусе, кроет всю Европу(около 700 боеголовок),а ее, официально, у Израиля кагбэ нет.
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26.06.2025 17:03 Ответить
в каком смысле какое партнерство? о ком речь идет? кто с кем партнерничиет?
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26.06.2025 17:13 Ответить
По-вашему представлению, мол, партнерство , закрепленное договором о взаимопомощи США с Израилем...Не?
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26.06.2025 17:18 Ответить
ну да. у Израиля с американцами партнерство. у Израиля статус главного союзника США вне блока НАТО. у Украины такого партнерства нет.
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26.06.2025 17:28 Ответить
После такого вашего любопытства, складывается впечатление, что вы не в теме, даже в своей мысли вашей же теги.
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26.06.2025 17:20 Ответить
о какой теме идет речь? не нужно тут сравнивать меморандум и статус главного союзника вне блока НАТО. эти вещи несравнимые.
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26.06.2025 17:29 Ответить
авторітет ****
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26.06.2025 12:32 Ответить
Хотілося б бачити дурня, який йому повірив
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26.06.2025 12:33 Ответить
На місці Естонії, Латвії і Литви я б зараз мобілізовував всі наявні ресурси на оборону.

І терміново б демонтував 1520 мм, замінюючи на загальноприйнятий стандарт.
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26.06.2025 12:34 Ответить
Не завадило б також передбачити мінування колій під час перешивки на новий стандарт.
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26.06.2025 12:48 Ответить
152 мм, а не1520 мм. Очепятка.
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26.06.2025 13:02 Ответить
Мова йшла про ширину колії, а я подумав про калібр. Цифри подібні.
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26.06.2025 18:00 Ответить
До речі, деякі "царські" колії Естонії (і всі колії Фінляндії) досі мають ширину 1524 мм (дюймову).
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26.06.2025 18:22 Ответить
трамп уже обіцяв закінчити війну за 24 години...
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26.06.2025 12:35 Ответить
Клоун старий🤦😂🤣🤣
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26.06.2025 12:35 Ответить
Тобто два диктатори домовились підтримувати їхню владу. Не хилий дует психопатів!!!
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26.06.2025 12:40 Ответить
А у когось тут сумніви що ***** не нападе на НАТО з тампом чи без ?
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26.06.2025 12:41 Ответить
24 години...і буде мир! Путін не нападе. Звичайний сарказм? Та ні - звичайний пізд.ож!
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26.06.2025 12:42 Ответить
Trump sebia custvujet kak car vsego mira ,i drugix carej nedolzni bit perspektyve.Ne tak sebe govorit imeja samuju lucuju armiju mira bez konkureciji u sebia za spinoj
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26.06.2025 12:43 Ответить
"car vsego mira"?
Бери вище! Рівень - Бох!
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26.06.2025 12:50 Ответить
Mozet i tak ,no u nego jest vse rycagi dlia etogo armija luce vsex podgotovlena teperesnim vojnam,takze i ekonomiceskije kak skazem Kitaju zdelal
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26.06.2025 12:57 Ответить
Не совсем так. Он хочет быть самым царьком среди мировых царьков. Другие царьки ему нужны как воздух, иначе не будет точки отсчета и с кем меряться. По миру есть «пацаны» - *****, желтомордый си цзи пинь, северокорейский пончик и т.д., и остальные «хлюпики» - вот эти вот демократические руководители.
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26.06.2025 16:46 Ответить
Йому про це сказав путін.Якщо він цьому вірить - він ідіот.Якщо не вірить - рафінований брехун.
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26.06.2025 12:53 Ответить
Звичайно не нападе, бо в Україні застрягла.
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26.06.2025 12:54 Ответить
І країни НАТО напружилися, бо все, що обіцяє Додику, виходить з точністю до навпаки.
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26.06.2025 12:55 Ответить
та в нас теж в2020р. 🤡 казав ,шо як шо мене скинете, то " путін нападьоть " а поки я ваш ваш президент ,їдіть шашликі смаж'те...
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26.06.2025 12:55 Ответить
Все ж таки треба віддати належне, він певним чином домагається збільшення оборонних видатків в про-західних країнах.
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26.06.2025 13:00 Ответить
І два тижня не пройшли, а він вже взявся Вангувати. Тільки не може зрозуміти що ЄС давно вже стримує сміх від його заяв
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26.06.2025 13:21 Ответить
Какая-то гнилая риторика вавы, ну просто, полный дисонанс... НiКОЛИ - ПОКИ.
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26.06.2025 13:34 Ответить
"Після нас, хоч потоп" (с) Нерон. 68 рік н.е.
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26.06.2025 13:44 Ответить
А якщо нападе то шо? Помаранчевий підар застрелиться?
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26.06.2025 14:02 Ответить
Пожиттєво?!! Разом з Лісом,Сі та ху....лом??
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26.06.2025 14:16 Ответить
"Змінив риторику і рішуче..." У вас тут у слові "деменція" багато помилок....
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26.06.2025 14:39 Ответить
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26.06.2025 16:58 Ответить
Дебіл дебілом.
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26.06.2025 19:23 Ответить
 
 