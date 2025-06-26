Трамп пообещал, что РФ не нападет на НАТО, пока он будет президентом, - WP

Президент США Дональд Трамп изменил риторику и решительно высказался в поддержку НАТО во время саммита в Гааге.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время основного заседания Трамп начал с положительных слов о расходах на оборону и пообещал, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он будет президентом", - отмечается в материале.

Другие лидеры, в свою очередь, высоко оценили усилия Трампа по увеличению европейских оборонных расходов.

Журналисты обратили внимание на изменение риторики лидера США, который ранее угрожал оставить союзников без защиты.

"Эти люди действительно любят свои страны. Мы здесь, чтобы помочь им", - сказал он.

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