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Трамп пообіцяв, що РФ не нападе на НАТО, поки він буде президентом, - WP
Президент США Дональд Трамп змінив риторику та рішуче висловився на підтримку НАТО під час саміту в Гаазі.
Про це пише The Washington Post із посиланням на європейських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час основного засідання Трамп розпочав із позитивних слів щодо витрат на оборону та пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він буде президентом", - зазначається в матеріалі.
Інші лідери, у свою чергу, високо оцінили зусилля Трампа щодо збільшення європейських оборонних витрат.
Журналісти звернули увагу на зміну риторики лідера США, який раніше погрожував залишити союзників без захисту.
"Ці люди справді люблять свої країни. Ми тут, щоб допомогти їм", - сказав він.
Топ коментарі
+30 igor Naumthyc
показати весь коментар26.06.2025 12:12 Відповісти Посилання
+17 Яр Холодний
показати весь коментар26.06.2025 12:23 Відповісти Посилання
+15 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар26.06.2025 12:13 Відповісти Посилання
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Один геронтократ ліліпутін вигадує пугалку НАТО не нападьот пока я презідєнт.
Другий геронтократ Тако вигадує пугалку рф не нападе на НАТО пока я прєзідєнт.
Тепер що лишається?
ВСЕМ МАЛІЬСЯ за здоровье геронтократов!
1.ху-йло нападе тому шо воно ху-йло.
2. Якщо ху-йло може напасти то він обов'язково нападе.
3. Якщо Ху-йло нападе то в самий непідходящий момент...
(с) Трамп Д.Ф.
ТРАМП, відомий у всьому світі як справдешній ГОСПОДАР свого слова!
- Ты же слово дал, ирод!
- Я дал, я обратно взял! Я же хозяин своего слова! (с)
Хоч ЕС не всралося, а потроху запускає своїх виробників, най щастить!
І терміново б демонтував 1520 мм, замінюючи на загальноприйнятий стандарт.
Бери вище! Рівень - Бох!