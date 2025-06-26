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Новини Можлива атака РФ на НАТО
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Трамп пообіцяв, що РФ не нападе на НАТО, поки він буде президентом, - WP

Трамп пообіцяв що Путін не нападе на НАТО та назвав умову

Президент США Дональд Трамп змінив риторику та рішуче висловився на підтримку НАТО під час саміту в Гаазі.

Про це пише The Washington Post із посиланням на європейських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час основного засідання Трамп розпочав із позитивних слів щодо витрат на оборону та пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він буде президентом", - зазначається в матеріалі.

Інші лідери, у свою чергу, високо оцінили зусилля Трампа щодо збільшення європейських оборонних витрат.

Журналісти звернули увагу на зміну риторики лідера США, який раніше погрожував залишити союзників без захисту.

"Ці люди справді люблять свої країни. Ми тут, щоб допомогти їм", - сказав він.

Читайте: НАТО стане сильнішим. Європа не має вибору перед обличчям агресії РФ, - прем’єр Нідерландів Схооф

Автор: 

НАТО (6638) путін володимир (24218) росія (66461) Трамп Дональд (6314)


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Топ коментарі
+30
"Це був сарказм"!
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26.06.2025 12:12 Відповісти
+17
Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...



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26.06.2025 12:23 Відповісти
+15
Типу трампла треба до гроба вибирати призедентом.
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26.06.2025 12:13 Відповісти
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"Це був сарказм"!
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26.06.2025 12:12 Відповісти
Просто млт - анєкдот.
Один геронтократ ліліпутін вигадує пугалку НАТО не нападьот пока я презідєнт.
Другий геронтократ Тако вигадує пугалку рф не нападе на НАТО пока я прєзідєнт.
Тепер що лишається?
ВСЕМ МАЛІЬСЯ за здоровье геронтократов!
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26.06.2025 12:33 Відповісти
Закон Мерфи
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26.06.2025 12:35 Відповісти
Там три закони.
1.ху-йло нападе тому шо воно ху-йло.
2. Якщо ху-йло може напасти то він обов'язково нападе.
3. Якщо Ху-йло нападе то в самий непідходящий момент...
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26.06.2025 13:10 Відповісти
Знову Трамп демонструє СРАКАЗМ. Це коли Трамп думає сракою. У Трампа ввійшло в звичку використовувати сраку не по призначенню. Головою треба думати, Донні!
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26.06.2025 12:59 Відповісти
Думати головою він пробував - виходить ще гірше...
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26.06.2025 13:14 Відповісти
Голова - це частина тіла, в якій є рот, туди заносять ложку з їжею. При чому тут думати?
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26.06.2025 16:39 Відповісти
хм..
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26.06.2025 12:12 Відповісти
Типу трампла треба до гроба вибирати призедентом.
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26.06.2025 12:13 Відповісти
За Україну не хоче вписатись?
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26.06.2025 12:14 Відповісти
Україна не в НАТО.Ми не є союзником типу Ізраїль
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26.06.2025 17:15 Відповісти
це таки рудий *******...
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26.06.2025 12:15 Відповісти
Супер 24 години!
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26.06.2025 12:15 Відповісти
Ось для таких дебілів як ти і існує лише одна робота за кордоном ,це чистити унітази,а для адекватних людей за кордоном є багато цікавих,гарно оплачуємих професій,що для тебе безмозглого напевне новина,живи тепер з цим,недІрявий блд🤣
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26.06.2025 12:50 Відповісти
А Як тобі срати у брудні, норм? Доречі, лише москалі жартують про говно та унітази. Не палися
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26.06.2025 13:17 Відповісти
Вірити "генератору випадкових слів" - себе не поважати. Так, треба брати до уваги, але не вірити.
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26.06.2025 12:16 Відповісти
якого дна ми вже не побачимо, онукі може?
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26.06.2025 12:16 Відповісти
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26.06.2025 12:17 Відповісти
ІДІОТ.....
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26.06.2025 12:17 Відповісти
Весь світ вже знає чого коштують обіцянки цього пройдисвіта, що зганьбив США та усіх президентів.
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26.06.2025 12:18 Відповісти
Було в батька троє синів: двоє розумних, а третій - Трумп!
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26.06.2025 12:18 Відповісти
Думав у нас клован, але тут з'явився трумп....
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26.06.2025 12:19 Відповісти
Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...



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26.06.2025 12:23 Відповісти
Трамп це головний клоун !
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26.06.2025 12:31 Відповісти
Не, це вава-2. Йому далеко ще до вави-1. Най ще повчиться https://youtu.be/R4hyMgrPwdg плагiату в членограйствi.
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26.06.2025 13:45 Відповісти
Але в Ірані трохи іншої думки....
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26.06.2025 17:17 Відповісти
"Спасибо, володья! Ты хороший парень!"
(с) Трамп Д.Ф.
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26.06.2025 12:21 Відповісти
Все ! Треба з Московії санкції знімати !
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26.06.2025 12:30 Відповісти
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26.06.2025 13:06 Відповісти
Мабуть, Путін ПООБІЦЯВ... Що не нападатиме...
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26.06.2025 12:21 Відповісти
Якщо не будуть давати допомоги Україні.
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26.06.2025 12:29 Відповісти
все, пацани. розходимося.
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26.06.2025 12:22 Відповісти
Потрібно першому заатакувати кацапстан щоб вони не напала на НАТО!
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26.06.2025 12:25 Відповісти
а якщо нападе то штошь... нє шмагла я, он мєня обмануууул
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26.06.2025 12:27 Відповісти
Є-блан, який просрав (Потужно!) всі обіцянки
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26.06.2025 12:27 Відповісти
Тільки щоб не давали допомоги Україні.
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26.06.2025 12:27 Відповісти
знову сарказм?
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26.06.2025 12:28 Відповісти
а якщо нападе то можна буде тобі голову відрізати? ти ж обіцяв
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26.06.2025 12:29 Відповісти
Трамп пообіцяв, що РФ не нападе на НАТО, поки він буде президентом, - WP

ТРАМП, відомий у всьому світі як справдешній ГОСПОДАР свого слова!

- Ты же слово дал, ирод!

- Я дал, я обратно взял! Я же хозяин своего слова! (с)
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26.06.2025 12:29 Відповісти
Нагадую - єдина причина , чому він носився з тією вимого " 5 % ВВП на оборонку" - воно хотіло щоб се купляли зброю у американського ВПК! На справжню безпеку йому поцимбалах - Тайвань, Грузія, Україна, Ізраїль і т.д. це ж видно вже очевидно.
Хоч ЕС не всралося, а потроху запускає своїх виробників, най щастить!
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26.06.2025 12:31 Відповісти
при чому тут Грузія і Україна? ці країни не в НАТО. а Тайвань? на Тайвань хтось напав? ні. Ізраїль. Ну так Америка і захищає Ізраїль, бо у них є договір підписаний. Ізраїль має статус головного союзника США поза блоком НАТО. Тому Ізраїль, Тавань не можна ставити в один рядок з Грузією та Україною.
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26.06.2025 12:47 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол, Зап Европу (НАТО) можно ставить в один ряд с Израилем?
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26.06.2025 13:41 Відповісти
по суті так. і не тільки з Ізраїлем, але й з Японією, Південною Кореєю також. по суті з тими країнами, у яких є статус головного союзника США поза блоком НАТО. таких країн уже багато по світу є з цим статусом. Навіть Єгипет має такий статус.
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26.06.2025 14:03 Відповісти
Не менее стеснительно спрашивать, мол и с Афганом та же фрикция?
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26.06.2025 14:51 Відповісти
И с Украиной (будапештский меморандум), и с Вьетнамом, откуда дядя Сэм накивал пятками?
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26.06.2025 14:52 Відповісти
та чего там стесняться.. Афгану тоже они дали этот статус. но после того когда поняли, что местные не хотят жить в условиях демократии и не хотят воевать за этот образ жизни с талибами, то американцы тогда ретировались с этого Афгана, потом и статус союзника аннулировали. и правильно. зачем американцам воевать в Афганистане когда сам местный народ хочет жить по-другому в своем большинстве. жизни американских солдат не стоят того, чтобы губить их в горах Афгана.
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26.06.2025 16:34 Відповісти
а вот Будапешстский меморандум не обязывал Америку воевать за Украину. он обязывал Америку только не нападать на Украину. как такую дичь подписали наши политики, то фиг знает. для интереса почитайте. https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo "США пропонували гроші і вступ до НАТО в обмін на ядерку. А від РФ ми не отримали нічого" - Костенко - YouTube
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26.06.2025 16:36 Відповісти
И какое же это партнерство, если Израилю дядя Сэм не пропонуе свои тугрики за ядерку, тобто, одобрямс ихнюю ядерку. К слову, израильская ядерка, в радиусе, кроет всю Европу(около 700 боеголовок),а ее, официально, у Израиля кагбэ нет.
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26.06.2025 17:03 Відповісти
в каком смысле какое партнерство? о ком речь идет? кто с кем партнерничиет?
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26.06.2025 17:13 Відповісти
По-вашему представлению, мол, партнерство , закрепленное договором о взаимопомощи США с Израилем...Не?
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26.06.2025 17:18 Відповісти
ну да. у Израиля с американцами партнерство. у Израиля статус главного союзника США вне блока НАТО. у Украины такого партнерства нет.
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26.06.2025 17:28 Відповісти
После такого вашего любопытства, складывается впечатление, что вы не в теме, даже в своей мысли вашей же теги.
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26.06.2025 17:20 Відповісти
о какой теме идет речь? не нужно тут сравнивать меморандум и статус главного союзника вне блока НАТО. эти вещи несравнимые.
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26.06.2025 17:29 Відповісти
авторітет ****
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26.06.2025 12:32 Відповісти
Хотілося б бачити дурня, який йому повірив
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26.06.2025 12:33 Відповісти
На місці Естонії, Латвії і Литви я б зараз мобілізовував всі наявні ресурси на оборону.

І терміново б демонтував 1520 мм, замінюючи на загальноприйнятий стандарт.
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26.06.2025 12:34 Відповісти
Не завадило б також передбачити мінування колій під час перешивки на новий стандарт.
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26.06.2025 12:48 Відповісти
152 мм, а не1520 мм. Очепятка.
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26.06.2025 13:02 Відповісти
Мова йшла про ширину колії, а я подумав про калібр. Цифри подібні.
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26.06.2025 18:00 Відповісти
До речі, деякі "царські" колії Естонії (і всі колії Фінляндії) досі мають ширину 1524 мм (дюймову).
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26.06.2025 18:22 Відповісти
трамп уже обіцяв закінчити війну за 24 години...
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26.06.2025 12:35 Відповісти
Клоун старий🤦😂🤣🤣
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26.06.2025 12:35 Відповісти
Тобто два диктатори домовились підтримувати їхню владу. Не хилий дует психопатів!!!
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26.06.2025 12:40 Відповісти
А у когось тут сумніви що ***** не нападе на НАТО з тампом чи без ?
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26.06.2025 12:41 Відповісти
24 години...і буде мир! Путін не нападе. Звичайний сарказм? Та ні - звичайний пізд.ож!
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26.06.2025 12:42 Відповісти
Trump sebia custvujet kak car vsego mira ,i drugix carej nedolzni bit perspektyve.Ne tak sebe govorit imeja samuju lucuju armiju mira bez konkureciji u sebia za spinoj
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26.06.2025 12:43 Відповісти
"car vsego mira"?
Бери вище! Рівень - Бох!
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26.06.2025 12:50 Відповісти
Mozet i tak ,no u nego jest vse rycagi dlia etogo armija luce vsex podgotovlena teperesnim vojnam,takze i ekonomiceskije kak skazem Kitaju zdelal
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26.06.2025 12:57 Відповісти
Не совсем так. Он хочет быть самым царьком среди мировых царьков. Другие царьки ему нужны как воздух, иначе не будет точки отсчета и с кем меряться. По миру есть «пацаны» - *****, желтомордый си цзи пинь, северокорейский пончик и т.д., и остальные «хлюпики» - вот эти вот демократические руководители.
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26.06.2025 16:46 Відповісти
Йому про це сказав путін.Якщо він цьому вірить - він ідіот.Якщо не вірить - рафінований брехун.
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26.06.2025 12:53 Відповісти
Звичайно не нападе, бо в Україні застрягла.
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26.06.2025 12:54 Відповісти
І країни НАТО напружилися, бо все, що обіцяє Додику, виходить з точністю до навпаки.
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26.06.2025 12:55 Відповісти
та в нас теж в2020р. 🤡 казав ,шо як шо мене скинете, то " путін нападьоть " а поки я ваш ваш президент ,їдіть шашликі смаж'те...
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26.06.2025 12:55 Відповісти
Все ж таки треба віддати належне, він певним чином домагається збільшення оборонних видатків в про-західних країнах.
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26.06.2025 13:00 Відповісти
І два тижня не пройшли, а він вже взявся Вангувати. Тільки не може зрозуміти що ЄС давно вже стримує сміх від його заяв
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26.06.2025 13:21 Відповісти
Какая-то гнилая риторика вавы, ну просто, полный дисонанс... НiКОЛИ - ПОКИ.
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26.06.2025 13:34 Відповісти
"Після нас, хоч потоп" (с) Нерон. 68 рік н.е.
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26.06.2025 13:44 Відповісти
А якщо нападе то шо? Помаранчевий підар застрелиться?
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26.06.2025 14:02 Відповісти
Пожиттєво?!! Разом з Лісом,Сі та ху....лом??
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26.06.2025 14:16 Відповісти
"Змінив риторику і рішуче..." У вас тут у слові "деменція" багато помилок....
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26.06.2025 14:39 Відповісти
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26.06.2025 16:58 Відповісти
Дебіл дебілом.
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26.06.2025 19:23 Відповісти
 
 