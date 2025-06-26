Трамп пообіцяв, що РФ не нападе на НАТО, поки він буде президентом, - WP

Президент США Дональд Трамп змінив риторику та рішуче висловився на підтримку НАТО під час саміту в Гаазі.

Про це пише The Washington Post із посиланням на європейських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час основного засідання Трамп розпочав із позитивних слів щодо витрат на оборону та пообіцяв, що Росія ніколи не нападе на НАТО, поки він буде президентом", - зазначається в матеріалі.

Інші лідери, у свою чергу, високо оцінили зусилля Трампа щодо збільшення європейських оборонних витрат.

Журналісти звернули увагу на зміну риторики лідера США, який раніше погрожував залишити союзників без захисту.

"Ці люди справді люблять свої країни. Ми тут, щоб допомогти їм", - сказав він.

Читайте: НАТО стане сильнішим. Європа не має вибору перед обличчям агресії РФ, - прем’єр Нідерландів Схооф