НАТО стане сильнішим. Європа не має вибору перед обличчям агресії РФ, - прем’єр Нідерландів Схооф

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що підтримка України напряму зміцнює безпеку всього європейського континенту перед обличчям агресії Росії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Гаазі за підсумками саміту НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Схооф зазначив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році зробило Північноатлантичний альянс більш актуальним, ніж будь-коли.

За його словами, тепер "ми будемо зміцнювати європейський стовп нашого Альянсу", і це зробить НАТО ще сильнішим.

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Глава нідерландського уряду також зазначив, що нинішня безпекова ситуація для багатьох країн Альянсу нагадує часи холодної війни.

"Надзвичайно важливо, щоб ми в Європі активізувалися та зробили свій внесок. У нас немає вибору — з огляду на загрозу, яку становить Росія для євроатлантичного регіону, та її масштабне військове нарощування", - заявив Схооф.

Він зауважив, що ця загроза найбільш наочно проявляється саме в Україні: "Її майбутнє тісно пов’язане з нашою безпекою".

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Прем’єр додав, що підтримка України включається до зобов’язань Нідерландів за оборонним бюджетом у 3,5%: "Кожне євро, витрачене на її оборону, безпосередньо допомагає стримувати агресію Росії на нашому континенті".

Схооф також повідомив, що запевнив президента України Володимира Зеленського в подальшій підтримці з боку Нідерландів.