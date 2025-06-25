УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4282 відвідувача онлайн
Новини Можлива атака РФ на НАТО Загроза РФ перед Європою
452 5

НАТО стане сильнішим. Європа не має вибору перед обличчям агресії РФ, - прем’єр Нідерландів Схооф

Прем’єр Нідерландів Дік Схооф закликав посилити НАТО

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що підтримка України напряму зміцнює безпеку всього європейського континенту перед обличчям агресії Росії. 

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Гаазі за підсумками саміту НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

Схооф зазначив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році зробило Північноатлантичний альянс більш актуальним, ніж будь-коли.

За його словами, тепер "ми будемо зміцнювати європейський стовп нашого Альянсу", і це зробить НАТО ще сильнішим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський під час зустрічі із прем’єром Нідерландів Схоофом: Притягнення Росії до відповідальності - спільне завдання всього світу

Глава нідерландського уряду також зазначив, що нинішня безпекова ситуація для багатьох країн Альянсу нагадує часи холодної війни.

"Надзвичайно важливо, щоб ми в Європі активізувалися та зробили свій внесок. У нас немає вибору — з огляду на загрозу, яку становить Росія для євроатлантичного регіону, та її масштабне військове нарощування", - заявив Схооф.

Він зауважив, що ця загроза найбільш наочно проявляється саме в Україні: "Її майбутнє тісно пов’язане з нашою безпекою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Естонії Міхал: Росія залишатиметься загрозою для НАТО і ЄС, поки Путін не змінить свої цілі

Прем’єр додав, що підтримка України включається до зобов’язань Нідерландів за оборонним бюджетом у 3,5%: "Кожне євро, витрачене на її оборону, безпосередньо допомагає стримувати агресію Росії на нашому континенті".

Схооф також повідомив, що запевнив президента України Володимира Зеленського в подальшій підтримці з боку Нідерландів.

Автор: 

НАТО (6636) росія (66431) Схооф Дік (25) війна в Україні (5000)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Союзники з НАТО знову підтверджують свої незмінні суверенні зобов'язання щодо надання підтримки Україні, безпека якої є внеском у нашу власну безпеку, і з цією метою враховуватимуть прямі внески на оборону України та її оборонну промисловість при розрахунку оборонних витрат країн.

Це з сьогоднішньої декларації НАТО
Тому не дивно , що все більше і більше ВПК відкривається у Європі
Треба продовжувати позбавлятися від залежності скомпрометованому США
І пофіг на їх ниття
У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3544570
Лише необхідне і те , що не можемо зараз замінити , у майбутньому - взагалі нічого
показати весь коментар
25.06.2025 20:29 Відповісти
Дві- три неділі))
показати весь коментар
25.06.2025 21:14 Відповісти
чем больше пафоса в заявах тем меньше от них толку
показати весь коментар
25.06.2025 20:35 Відповісти
Щоб стати сильнішим НАТО потрібно скинути лишній баласт - Угорщину і Словаччину
показати весь коментар
25.06.2025 20:54 Відповісти
 
 