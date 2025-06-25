НАТО стане сильнішим. Європа не має вибору перед обличчям агресії РФ, - прем’єр Нідерландів Схооф
Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що підтримка України напряму зміцнює безпеку всього європейського континенту перед обличчям агресії Росії.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Гаазі за підсумками саміту НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Схооф зазначив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну у 2022 році зробило Північноатлантичний альянс більш актуальним, ніж будь-коли.
За його словами, тепер "ми будемо зміцнювати європейський стовп нашого Альянсу", і це зробить НАТО ще сильнішим.
Глава нідерландського уряду також зазначив, що нинішня безпекова ситуація для багатьох країн Альянсу нагадує часи холодної війни.
"Надзвичайно важливо, щоб ми в Європі активізувалися та зробили свій внесок. У нас немає вибору — з огляду на загрозу, яку становить Росія для євроатлантичного регіону, та її масштабне військове нарощування", - заявив Схооф.
Він зауважив, що ця загроза найбільш наочно проявляється саме в Україні: "Її майбутнє тісно пов’язане з нашою безпекою".
Прем’єр додав, що підтримка України включається до зобов’язань Нідерландів за оборонним бюджетом у 3,5%: "Кожне євро, витрачене на її оборону, безпосередньо допомагає стримувати агресію Росії на нашому континенті".
Схооф також повідомив, що запевнив президента України Володимира Зеленського в подальшій підтримці з боку Нідерландів.
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Це з сьогоднішньої декларації НАТО
Тому не дивно , що все більше і більше ВПК відкривається у Європі
Треба продовжувати позбавлятися від залежності скомпрометованому США
І пофіг на їх ниття
У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3544570
Лише необхідне і те , що не можемо зараз замінити , у майбутньому - взагалі нічого