НАТО станет сильнее. Европа не имеет выбора перед лицом агрессии РФ, - премьер Нидерландов Схооф
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что поддержка Украины напрямую укрепляет безопасность всего европейского континента перед лицом агрессии России.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в Гааге по итогам саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Схооф отметил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году сделало Североатлантический альянс более актуальным, чем когда-либо.
По его словам, теперь "мы будем укреплять европейский столб нашего Альянса", и это сделает НАТО еще сильнее.
Глава нидерландского правительства также отметил, что нынешняя ситуация с безопасностью для многих стран Альянса напоминает времена холодной войны.
"Чрезвычайно важно, чтобы мы в Европе активизировались и внесли свой вклад. У нас нет выбора - учитывая угрозу, которую представляет Россия для евроатлантического региона, и ее масштабное военное наращивание", - заявил Схооф.
Он отметил, что эта угроза наиболее наглядно проявляется именно в Украине: "Ее будущее тесно связано с нашей безопасностью".
Премьер добавил, что поддержка Украины включается в обязательства Нидерландов по оборонному бюджету в 3,5%: "Каждое евро, потраченное на ее оборону, напрямую помогает сдерживать агрессию России на нашем континенте".
Схооф также сообщил, что заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны Нидерландов.
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Це з сьогоднішньої декларації НАТО
Тому не дивно , що все більше і більше ВПК відкривається у Європі
Треба продовжувати позбавлятися від залежності скомпрометованому США
І пофіг на їх ниття
У США незадоволені планами Європи купувати менше американської зброї, - Reuters Джерело: https://censor.net/ua/n3544570
Лише необхідне і те , що не можемо зараз замінити , у майбутньому - взагалі нічого