НАТО станет сильнее. Европа не имеет выбора перед лицом агрессии РФ, - премьер Нидерландов Схооф

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что поддержка Украины напрямую укрепляет безопасность всего европейского континента перед лицом агрессии России.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Гааге по итогам саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Схооф отметил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году сделало Североатлантический альянс более актуальным, чем когда-либо.

По его словам, теперь "мы будем укреплять европейский столб нашего Альянса", и это сделает НАТО еще сильнее.

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Глава нидерландского правительства также отметил, что нынешняя ситуация с безопасностью для многих стран Альянса напоминает времена холодной войны.

"Чрезвычайно важно, чтобы мы в Европе активизировались и внесли свой вклад. У нас нет выбора - учитывая угрозу, которую представляет Россия для евроатлантического региона, и ее масштабное военное наращивание", - заявил Схооф.

Он отметил, что эта угроза наиболее наглядно проявляется именно в Украине: "Ее будущее тесно связано с нашей безопасностью".

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Премьер добавил, что поддержка Украины включается в обязательства Нидерландов по оборонному бюджету в 3,5%: "Каждое евро, потраченное на ее оборону, напрямую помогает сдерживать агрессию России на нашем континенте".

Схооф также сообщил, что заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны Нидерландов.