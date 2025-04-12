СССР и Россия не закрепляли в документах обещаний НАТО не расширяться на восток, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что СССР и Россия не закрепляли в документах обещаний НАТО не расширяться на восток, потому что "в российской истории была традиция заключать соглашения устно".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме Лавров заявил, что СССР, как и Россия в свое время не стали закреплять в документах обещания НАТО не расширяться на восток, потому что в российской истории была традиция заключать соглашения устно и верить на слово.
По словам Лаврова, после распада СССР и Организации Варшавского договора НАТО стоило распустить. Он также упомянул, что якобы были устные обещания по расширению альянса, которые давали как Михаилу Горбачеву, так и Борису Ельцину, ссылаясь на соответствующие мемуары.
"Некоторые спрашивают: почему вы не настаивали на письменных гарантиях, когда (госсекретарь США. - Ред.) Джеймс Бейкер говорил, что НАТО ни на дюйм не двинется на восток? Я вот только пришел к мысли такой: в русской истории с 17-18 веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили "честное слово" и никогда его не нарушали", - заявил он.
В то же время Лавров отметил, что, те, кто стоял у руля НАТО в те времена, не знали об этой традиции.
"У них не было родственников в бывшей империи времен царей, и они не наследовали такой традиции. НАТО не только осталось, но и было еще объявлено недавно, что она станет единственной организацией, которая будет гарантировать безопасность Европы", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
відчуйте різницю:
Назва Контрактова площа (Київ) виникла через те, що купці Києва укладали контракти саме на цій площі, а наприкінці XVIII століття тут щорічно проходили міжнародні контрактові ярмарки.
пічаль вийшла для раззєї, конику
начебто на гиляку зібрався
.
Райкин ""Свой среди чужих..."
На словах ты Лев Толстой, а на деле... всё не так
... особливо Льва Толстого ненавидять московські попи, що придали його анафемі.
Так що ЛЕВ Ніколаїч - НАШ ЛЄВ. 👍
Вот тут мне карта и пошла!!!🤡🥳😂🤣
Свидетели есть?! Или как ***** из носа выковырял причины войны?!?!🤪🤡😂🤣🤣 На *****стане все анальнорожденные выкидыши недоношенные!!
Ось це і є кацпська традиція.
2. цікава у вас реестрація. Реєстрація: 26 лютого 2022 . І як це ви за 3 роки мову теж не вивчили .
НЕ ПОВАЖАЄТЕ Україну?
То йдіть тоді ***** - ТЕПЕР ЦЕ ВАША НОВА ТРАДИЦІЯ
Улус-орда кляті!!!!
ось вам об"єктивна і вичерпна відповідь
отже потрібно тоді московію зменшувати і з заходу та сходу)))
коняче смердюче лайно