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Новости Членство Украины в НАТО Расширение НАТО на восток
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СССР и Россия не закрепляли в документах обещаний НАТО не расширяться на восток, - Лавров

Лавров о расширении НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что СССР и Россия не закрепляли в документах обещаний НАТО не расширяться на восток, потому что "в российской истории была традиция заключать соглашения устно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме Лавров заявил, что СССР, как и Россия в свое время не стали закреплять в документах обещания НАТО не расширяться на восток, потому что в российской истории была традиция заключать соглашения устно и верить на слово.

По словам Лаврова, после распада СССР и Организации Варшавского договора НАТО стоило распустить. Он также упомянул, что якобы были устные обещания по расширению альянса, которые давали как Михаилу Горбачеву, так и Борису Ельцину, ссылаясь на соответствующие мемуары.

Также читайте: Нужно устранить первопричины "конфликта в Украине" ради мира. Трамп это понимает, - Лавров

"Некоторые спрашивают: почему вы не настаивали на письменных гарантиях, когда (госсекретарь США. - Ред.) Джеймс Бейкер говорил, что НАТО ни на дюйм не двинется на восток? Я вот только пришел к мысли такой: в русской истории с 17-18 веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили "честное слово" и никогда его не нарушали", - заявил он.

В то же время Лавров отметил, что, те, кто стоял у руля НАТО в те времена, не знали об этой традиции.

"У них не было родственников в бывшей империи времен царей, и они не наследовали такой традиции. НАТО не только осталось, но и было еще объявлено недавно, что она станет единственной организацией, которая будет гарантировать безопасность Европы", - добавил он.

Также читайте: Спецпосланник РФ Дмитриев: Администрация Трампа признает позицию Путина по НАТО для Украины. Это невозможно

Автор: 

Лавров Сергей (2295) НАТО (9978) россия (95489)


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Топ комментарии
+34
Коняка видно занюхала в дві ноздрі аргументинської ванілі і зажерла грибами.
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12.04.2025 22:19
+26
лошадь порет чушь очередную традиция усных соглашений.
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12.04.2025 22:18
+23
а Україна закріпила в Конституції членство в НАТО

пічаль вийшла для раззєї, конику
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12.04.2025 22:25
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Правила форума Совет форумчан
у російській історії з 17-18 століть, коли процвітала торгівля, ніхто не підписував жодних контрактів

відчуйте різницю:
Назва Контрактова площа (Київ) виникла через те, що купці Києва укладали контракти саме на цій площі, а наприкінці XVIII століття тут щорічно проходили міжнародні контрактові ярмарки.
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12.04.2025 22:39 Ответить
лошадь порет чушь очередную традиция усных соглашений.
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12.04.2025 22:18 Ответить
а Україна закріпила в Конституції членство в НАТО

пічаль вийшла для раззєї, конику
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12.04.2025 22:25 Ответить
чого ножками так ******?
начебто на гиляку зібрався
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12.04.2025 22:34 Ответить
Письмовими угодами вони сраку підтирають хйлу коли він ходить пабальшому на чемоданчик , а от усними вони Дону поповнюють його крутезні пізнання історії та дипломатії, лижучи дупу його посланцям - Такерам з Карлсонами та Маскам з Віткоффами
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12.04.2025 22:36 Ответить
Що воно меле(
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12.04.2025 22:19 Ответить
Коняка видно занюхала в дві ноздрі аргументинської ванілі і зажерла грибами.
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12.04.2025 22:19 Ответить
аргентинської
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12.04.2025 22:22 Ответить
Та й так прикольно. ))
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12.04.2025 22:38 Ответить
"Колумбійської"! Аргентина була лише "перевалочним пунктом"...
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13.04.2025 01:07 Ответить
Зовсім зле старикану. Кобзон зачикався.
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12.04.2025 22:20 Ответить
Це була лебедина пісня старої брехливої шкапи. Оплески. Завіса. Санітари.
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12.04.2025 22:22 Ответить
Там не санітари треба а копачі могил
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12.04.2025 22:24 Ответить
Яка могила для коня! Тільки скотомогильник!
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12.04.2025 22:28 Ответить
в бункері замурувати, зняти на відео, як він там дохне і зробити меморіал. За 10 грн можна буде купити квиток і подивитись запис.
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12.04.2025 22:46 Ответить
не забудьте зідрати підкови !

.
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12.04.2025 22:30 Ответить
А ще золоті коронки, годинник і попона від Versace. ))
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12.04.2025 22:35 Ответить
"Ай кон ! Какой был кон ! Багатый кон!"
Райкин ""Свой среди чужих..."
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12.04.2025 23:03 Ответить
Усно хай візьме за щоку... Коли буде рот зянятий - буде мовчати...
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12.04.2025 22:23 Ответить
https://paul-atrydes.livejournal.com/328789.html як то кажуть:

На словах ты Лев Толстой, а на деле... всё не так
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12.04.2025 22:31 Ответить
Лев Толстой якраз був ярим противником російського імперіалістичного шовінізму...
... особливо Льва Толстого ненавидять московські попи, що придали його анафемі.
Так що ЛЕВ Ніколаїч - НАШ ЛЄВ. 👍
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12.04.2025 22:51 Ответить
Всё, что в россии осталось от космонавтики СССР - это выжившая из ума Валентина Терешкова.
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12.04.2025 22:23 Ответить
як біолог свідчу, що неможна вижити з того, чого від стану ембріона не було... тупа лялька совка - такі були неодмінним атрибутом кацапії завжди
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12.04.2025 22:29 Ответить
На жаль не тільки.
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12.04.2025 22:31 Ответить
Так вона ще у Брєжнєва смоктала
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12.04.2025 22:53 Ответить
В давніх улуських традіціях оні укладалі угоди под стограм і крєпкій гусарській прутень.
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12.04.2025 22:23 Ответить
Устно може х*йлу тріпати а в світі це практично нічого не обязует
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12.04.2025 22:24 Ответить
Тепер стало зрозуміло,чому параша насрала на Будапештській меморандум - вона його підписала!Вот як-би на словах - інша справа!
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12.04.2025 22:25 Ответить
Якби ви й..бана кацапія вели мирний спосіб життя , і нікому з своїх сусідів не загрожували , НАТО можливо вже й не існувало б .
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12.04.2025 22:25 Ответить
я в захваті... міністр іноземних справ говорить про традиції і усні домовленості. Я не сплю? Цей кацапо-грузино-вірмен-мерін продукує рендомні фрази, здається
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12.04.2025 22:27 Ответить
Я здивувався стосовно того, що він не заявив, що "договор о нерасширении НАТО на васток ЕСТЬ... Но мы его не пакажем, патамушта не хатим..." (як вони кілька століть "морозять" стосовно "Переяславскага догавара"...).
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13.04.2025 01:11 Ответить
Яка на хрін різниця усно чи письмово? Ви все одно недоговороздатні.
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12.04.2025 22:27 Ответить
Будапешские меморандумы для дураков. Наверно чучело с кляксой на голове знало об этом.
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12.04.2025 22:28 Ответить
А яким боком чучало з кляксою до будапештського мемлрандуму?
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12.04.2025 22:56 Ответить
А ще в кацапів традиція , на всі угоди ложити
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12.04.2025 22:30 Ответить
У кацапський традиції рукостискання дорівнює паперовому договору, а паперовий договір не вартий паперу, на якому його написано, що доведено історією. Тобто будь-яка угода з кацапами - туалетний папір в екскрементах та замащені руки.
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12.04.2025 22:30 Ответить
Коняка ти,а як же висловлювання Бісмарка,що договір підписаний росією не вартий навіть паперу на якому він написаний.Суть в тому що па-раша завжди брехала і будучи недоімперією,і будучи совком,і будучи **********. Які претензії тепер до НАТО якщо вони не давали не яких обіцянок що до просунення на схід.Ти, сучий потрох,задай собі питання чому країни хочуть до НАТО?Тому що є країна із-за якої в світі відбувається хаос,дестабілізація,війни.
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12.04.2025 22:38 Ответить
Як буде час , то почитайте Бісмарка. Не казав він такого.
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12.04.2025 23:59 Ответить
Чесне слово від расссиян, угоди підписані з Богданом Хмельницьким були порушені при першій нагоді, а самі угоди не пробуйте знайти.
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12.04.2025 22:43 Ответить
Тобто кінь публічно визнав, що вони не мають законного права сувати носа в справи розширення НАТО. Цікаво, звідки такі зміни риторіки.
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12.04.2025 22:44 Ответить
НАТО -- СРСР - а шо в цьому світі більше нікого не тягне до віини - от і був блок щоб приводити до тями - тепер Трамп рішив переграти
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12.04.2025 22:45 Ответить
Во ********* мочит!?!! Это из анекдота, как ***** село играть в очко. Вскрыли, у меня 20, а у вас?! У меня 21, покажи?! Джентельмен джентельмену верит на слово!!!!
Вот тут мне карта и пошла!!!🤡🥳😂🤣
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12.04.2025 22:45 Ответить
Це говорить довбень який як і його попередники заявляли шо спадщина ссср це спадщина росии, але якшо це борги то, то всьо не наше або ваше для ваших, хоча гроші загарбала москва, а якшо шось цінне то вітдайте негайно! Потисни собі копито та поцюлюй усіх остальних в ****** підарас!
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12.04.2025 22:46 Ответить
Те що вигідно для кацапів - можна й на словах домовитись, а як доходить справа до України, починають розповідати про крапки та коми в Будапештському меморандумі.
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12.04.2025 22:48 Ответить
ну ніт на папірцю підписи ...то чого тоді московія хоче ? шоб 🤡 підтвердив тепер на" бумажки " шо згоден з кремлівськими забаганками ? а от вам товаріщ лавров мерін , ху* ...у руки ,от їм і розписуйтеся , хто не встиг ,той зпізнився ...
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12.04.2025 22:48 Ответить
А нахрена РФ вообще договоа заключает ? Есть ведь традиция договариваться устно ?
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12.04.2025 22:49 Ответить
Ох и ляпнул старый конь в ратиновом пальте! Ой дурак старый! Всю историю дипломатии фуфлыжной подтвердил. ,,Устно,,! Утыркам верить даже при семи печатях нельзя даже на вторые сутки после подписания. Оборзела кацапия. И усрался запад.
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12.04.2025 22:49 Ответить
Хорошо, ну нету документов!!! Но хоть фамилии назовите, кто, кому, когда, при каких обстоятельствах обещал?!?!
Свидетели есть?! Или как ***** из носа выковырял причины войны?!?!🤪🤡😂🤣🤣 На *****стане все анальнорожденные выкидыши недоношенные!!
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12.04.2025 22:50 Ответить
мы читаем а делаем по своему пусть сосут сам з запорожья удачи нам всем слава украине кацапы сделают этажом ниже отсос петрович кто поймет тот поймет кацапы в сад
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12.04.2025 22:50 Ответить
Бреше.Просто бреше
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12.04.2025 22:51 Ответить
Є кацапське прислів'я: "Обещать - не значит жениться".
Ось це і є кацпська традиція.
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12.04.2025 22:51 Ответить
і ще такі незакріплені русняві традіції...виявляються ,дають Україні право , вас під* расів кремлівських ...послати нах з пляжу ... от у чому справа !!!
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12.04.2025 22:52 Ответить
коли вже та брехлива коняка здохне?
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12.04.2025 22:53 Ответить
Не по темі але в наших умовах важливо!! Сьогодні,з заходом сонця, наші хазяї почали святкувати своє дуже велике свято,Песах! Така радість,така радість....
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12.04.2025 22:55 Ответить
Малко, не наші. А твої хазяї
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12.04.2025 23:36 Ответить
троль з 10-ти денною реєстрацією,якщо ти сидиш десь закордоном.тоді не твої, а якщо в Україні чи на ТОТ,тоді й твої хазяї. тому,не надувай щоки,а слухай розумних,знаючих людей,типу мене
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13.04.2025 02:00 Ответить
так то %уйло і видумало якісь обіцянки ... а потім каже : надулі ))
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12.04.2025 22:55 Ответить
народ , я свидетель !!! давали Горбачеву слово ,что не только новых членов нато не будет , а даже войск нато не будет в ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ откуда мы тогда ушли !!! это я могу подтвердить !!!
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12.04.2025 22:57 Ответить
100%,зуб даю!
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12.04.2025 23:04 Ответить
в каком документе это написано ?
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12.04.2025 23:09 Ответить
1. Ви, мабуть тоді с кацапами служили 😀, тому і мову вивчити не змогли
2. цікава у вас реестрація. Реєстрація: 26 лютого 2022 . І як це ви за 3 роки мову теж не вивчили .
НЕ ПОВАЖАЄТЕ Україну?
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12.04.2025 23:16 Ответить
Диспетчер Карлос, знов за старе взявся?
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13.04.2025 01:12 Ответить
що ти тут смердиш,кацошка? тут нікого не цікавить думка кацапа1 якщо,звичайно,у людиноподібного таракана можуть бути думки....
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13.04.2025 02:01 Ответить
Значить "*****" ніяких обіцянок не давали?
То йдіть тоді ***** - ТЕПЕР ЦЕ ВАША НОВА ТРАДИЦІЯ
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12.04.2025 23:17 Ответить
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12.04.2025 23:28 Ответить
в часи царів росія сама була в НАТО (Антанті), лавруха
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12.04.2025 23:36 Ответить
Цю ахінею читати....
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13.04.2025 00:06 Ответить
Ага!!! Забожиться, клятся на иконах, ударьть шапками о мать-"сыра земля", ударить по-рукам...
Улус-орда кляті!!!!
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13.04.2025 00:09 Ответить
Нісенітниця!
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13.04.2025 01:12 Ответить
Як можна вірити Рашці на слово, якщо вони навіть на папері підписують, але не відповідають за свої обіцянки!?
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13.04.2025 02:15 Ответить
читайте отто фон бісмарка - папір коштує на документі дорожче ніж кацапський підпис
ось вам об"єктивна і вичерпна відповідь
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13.04.2025 08:11 Ответить
Все було навпаки.СРСР подавав заявку на вступ до НАТО від імені себе,БРСР і УРСР в 1954 році.Україна як правонаступниця УРСР продовжує політику на вступ до цього блоку.
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13.04.2025 02:32 Ответить
Во первых не тебе, хмурому ******** волать про "честное слово", а во вторых, для начала предъяви что-нибудь Финляндии, которая НАТО привела на дистанцию 100 км до родины *****. И ведь ни одна ***** на кацапстане даже не квакнула, когда финны вступили в НАТО, ни одна.
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13.04.2025 02:52 Ответить
Так, це правда. Коли виводили радянську групу військ з Німеччини, Гельмут Колль особисто обіцяв Горбачову, що просування НАТО на схід не буле.
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13.04.2025 07:24 Ответить
СРСР і Росія не закріплювали в документах обіцянок НАТО не розширюватися на схід, - Лавров Джерело: https://censor.net/ua/n3546496
отже потрібно тоді московію зменшувати і з заходу та сходу)))
коняче смердюче лайно
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13.04.2025 08:07 Ответить
Угоди? З расєєю? Усно?! НОНСЕНС!!!
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13.04.2025 08:25 Ответить
Бреше, як сивий кінь🤣🤣🤣🤡🇷🇺🤡
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13.04.2025 09:08 Ответить
хроніки **********
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13.04.2025 09:14 Ответить
що це посміховисько тухле за ахінєю верзе? які усні угоди? і хто їх кому делегував?, придурок старий схоже починає розуміти що фінал його чекає плачевний... ну він може помиться і застрєліться
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13.04.2025 09:39 Ответить
Будапештський меморандум у письмовій формі та з пидписами лідирів провідних країн він не читав Але про п яні базари Ельцина знає і хоче виконувати.
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13.04.2025 13:52 Ответить
 
 