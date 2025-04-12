СССР и Россия не закрепляли в документах обещаний НАТО не расширяться на восток, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что СССР и Россия не закрепляли в документах обещаний НАТО не расширяться на восток, потому что "в российской истории была традиция заключать соглашения устно".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме Лавров заявил, что СССР, как и Россия в свое время не стали закреплять в документах обещания НАТО не расширяться на восток, потому что в российской истории была традиция заключать соглашения устно и верить на слово.

По словам Лаврова, после распада СССР и Организации Варшавского договора НАТО стоило распустить. Он также упомянул, что якобы были устные обещания по расширению альянса, которые давали как Михаилу Горбачеву, так и Борису Ельцину, ссылаясь на соответствующие мемуары.

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"Некоторые спрашивают: почему вы не настаивали на письменных гарантиях, когда (госсекретарь США. - Ред.) Джеймс Бейкер говорил, что НАТО ни на дюйм не двинется на восток? Я вот только пришел к мысли такой: в русской истории с 17-18 веков, когда процветала торговля, никто не подписывал никаких контрактов. Обменивались рукопожатиями, говорили "честное слово" и никогда его не нарушали", - заявил он.

В то же время Лавров отметил, что, те, кто стоял у руля НАТО в те времена, не знали об этой традиции.

"У них не было родственников в бывшей империи времен царей, и они не наследовали такой традиции. НАТО не только осталось, но и было еще объявлено недавно, что она станет единственной организацией, которая будет гарантировать безопасность Европы", - добавил он.

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